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เจอกันที่ศาล! ทนายปีศาจ ซีรีส์ดราม่ากฎหมายไทยแท้ ลงจอ Netflix แล้ววันนี้บ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 13:16 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 13:16 น.
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เจอกันที่ศาล! ทนายปีศาจ ซีรีส์ดราม่ากฎหมายสัญชาติไทย ลงจอ Netflix แล้ววันนี้บ

Netflix เปิดตัวซีรีส์ “ทนายปีศาจ” ดราม่าชั้นศาลไทย ขุดลึกระบบยุติธรรมผ่านการรีเสิร์ชเข้มข้นกว่า 5 ปี ไก่-ณฐพล นำทัพผู้สร้างถอดบทเรียน Content Lab สู่จอแก้ว ดึง หญิง-รฐา ประชันบทบาท ณัฏฐ์ กิจจริต

Netflix ชวนผู้ชมไปสำรวจทุกเฉดสีของระบบยุติธรรมในซีรีส์ดราม่าชั้นศาลของไทยเรื่องใหม่ “ทนายปีศาจ” ซึ่งผ่านกระบวนการทุ่มเทสืบค้นข้อมูลและรีเสิร์ชอย่างเข้มข้นยาวนานกว่าครึ่งทศวรรษ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการชิงไหวชิงพริบในชั้นศาลแบบไทยให้มีความสนุกสนาน สมจริง และเข้าถึงง่ายผ่านประเด็นใกล้ตัวที่ผู้ชมทั่วโลกสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกร่วมกันได้ โดยงานแถอกข่าวเปิดตัวถูกจัดขึ้นในรูปแบบนิทรรศการสไตล์โมโนโครม เพื่อชวนให้ผู้เข้าร่วมงานตั้งคำถามกับโลกในยุคปัจจุบันที่ไม่มีสิ่งใดขาวหรือดำสนิท

สำหรับผลงาน ทนายปีศาจ เป็นการกลับมาของ ไก่-ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับที่เคยประสบความสำเร็จคว้ารางวัลจากหลากหลายเวทีอันทรงเกียรติในซีรีส์ สงครามส่งด่วน นับเป็นการกำกับซีรีส์ดราม่าชั้นศาลครั้งแรก ร่วมกับสองครีเอเตอร์ผู้ริเริ่มไอเดียอย่าง แซม-จักริน เทพวงค์ ผู้กำกับร่วมและผู้เขียนบทร่วม รวมถึง ซัน-ทรงพล จันทรสม ผู้อำนวยการสร้าง

ทาง Netflix ได้เลือกหยิบซีรีส์เรื่องนี้มาพัฒนาต่อยอดจากโครงการ Content Lab ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2563 ที่เปิดโอกาสให้ผลงานที่มีศักยภาพสูงได้พบกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อผลิตจริง

ทางด้านผู้กำกับระบุถึงเบื้องหลังการทำงานว่า ทีมเขียนบทต้องทำรีเสิร์ชข้อมูลอย่างหนัก ทั้งการสัมภาษณ์และปรึกษาบุคคลในวงการกฎหมายหลากหลายสายวิชาชีพ ตนเองทำหน้าที่ช่วยเรียบเรียงประเด็นและออกแบบฉากพูดคุยในศาลให้เข้าใจง่าย เติมมิติภูมิหลังตัวละคร รวมถึงใช้เทคนิคการเคลื่อนกล้องเพื่อเชื่อมโยงบล็อกกิ้งในศาลเข้าไปสู่จุดเกิดเหตุของคดีต่างๆ ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมาก

  • หญิง-รฐา โพธิ์งาม รับบท “ทนายจิตตรี”: ถือเป็นการรับบทนำและท้าทายที่สุดในชีวิตการแสดง ตัวละครมีมิติบุคลิกซ้อนกันทั้งความเหี้ยม เท่ และกวน ฉากในศาลมีบทพูดจำนวนมากที่ต้องใช้ความเร็วและจังหวะการแสดงที่แม่นยำ โดยซีรีส์จะทำให้ผู้ชมเข้าใจกระบวนการยุติธรรมและมองคนในหลากหลายมุมมองมากขึ้นว่าไม่มีใครดีหรือเลวไปทั้งหมด

  • ณัฏฐ์ กิจจริต รับบท “เมฆ”: ทนายหนุ่มผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งนักแสดงเผยว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับบทบาทที่คาดเดาพัฒนาการของตัวละครไม่ได้ เมฆเป็นตัวละครขับเคลื่อนหัวใจของเรื่องที่จะต้องเรียนรู้การมองโลกผ่านทนายจิตตรี ชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามต่อมุมมองความยุติธรรมตามแต่แง่มุมของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้ ซีรีส์ยังประกอบไปด้วยทัพนักแสดงสมทบที่มาร่วมเติมเต็มความเข้มข้นในแต่ละคดี ไม่ว่าจะเป็น ปริม-อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร ในบท “อัง” นักการเมืองรุ่นใหม่ผู้ผลักดันกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์แรงงานข้ามชาติ กบ-ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี ในบท “บิ๊กอนันต์” นายตำรวจยศใหญ่ผู้มีอำนาจในวงการสีกากี และ ต้อม-พลวัฒน์ มนูประเสริฐ ในบท “ฤทธิ์” พ่อของเมฆผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่เถรตรงที่ยึดหลักกฎหมายเหนือครอบครัว พร้อมด้วย ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ และ เผ่าเพชร เจริญสุข

เรื่องราวความซับซ้อนของระบบยุติธรรมไทยในซีรีส์ “ทนายปีศาจ” พร้อมให้ผู้ชมร่วมหาคำตอบและรับชมพร้อมกันทั่วโลกแล้ววันนี้ทาง Netflix เท่านั้น

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 13:16 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 13:16 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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