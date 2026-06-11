เจอกันที่ศาล! ทนายปีศาจ ซีรีส์ดราม่ากฎหมายไทยแท้ ลงจอ Netflix แล้ววันนี้บ
Netflix เปิดตัวซีรีส์ “ทนายปีศาจ” ดราม่าชั้นศาลไทย ขุดลึกระบบยุติธรรมผ่านการรีเสิร์ชเข้มข้นกว่า 5 ปี ไก่-ณฐพล นำทัพผู้สร้างถอดบทเรียน Content Lab สู่จอแก้ว ดึง หญิง-รฐา ประชันบทบาท ณัฏฐ์ กิจจริต
Netflix ชวนผู้ชมไปสำรวจทุกเฉดสีของระบบยุติธรรมในซีรีส์ดราม่าชั้นศาลของไทยเรื่องใหม่ “ทนายปีศาจ” ซึ่งผ่านกระบวนการทุ่มเทสืบค้นข้อมูลและรีเสิร์ชอย่างเข้มข้นยาวนานกว่าครึ่งทศวรรษ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการชิงไหวชิงพริบในชั้นศาลแบบไทยให้มีความสนุกสนาน สมจริง และเข้าถึงง่ายผ่านประเด็นใกล้ตัวที่ผู้ชมทั่วโลกสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกร่วมกันได้ โดยงานแถอกข่าวเปิดตัวถูกจัดขึ้นในรูปแบบนิทรรศการสไตล์โมโนโครม เพื่อชวนให้ผู้เข้าร่วมงานตั้งคำถามกับโลกในยุคปัจจุบันที่ไม่มีสิ่งใดขาวหรือดำสนิท
สำหรับผลงาน ทนายปีศาจ เป็นการกลับมาของ ไก่-ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับที่เคยประสบความสำเร็จคว้ารางวัลจากหลากหลายเวทีอันทรงเกียรติในซีรีส์ สงครามส่งด่วน นับเป็นการกำกับซีรีส์ดราม่าชั้นศาลครั้งแรก ร่วมกับสองครีเอเตอร์ผู้ริเริ่มไอเดียอย่าง แซม-จักริน เทพวงค์ ผู้กำกับร่วมและผู้เขียนบทร่วม รวมถึง ซัน-ทรงพล จันทรสม ผู้อำนวยการสร้าง
ทาง Netflix ได้เลือกหยิบซีรีส์เรื่องนี้มาพัฒนาต่อยอดจากโครงการ Content Lab ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2563 ที่เปิดโอกาสให้ผลงานที่มีศักยภาพสูงได้พบกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อผลิตจริง
ทางด้านผู้กำกับระบุถึงเบื้องหลังการทำงานว่า ทีมเขียนบทต้องทำรีเสิร์ชข้อมูลอย่างหนัก ทั้งการสัมภาษณ์และปรึกษาบุคคลในวงการกฎหมายหลากหลายสายวิชาชีพ ตนเองทำหน้าที่ช่วยเรียบเรียงประเด็นและออกแบบฉากพูดคุยในศาลให้เข้าใจง่าย เติมมิติภูมิหลังตัวละคร รวมถึงใช้เทคนิคการเคลื่อนกล้องเพื่อเชื่อมโยงบล็อกกิ้งในศาลเข้าไปสู่จุดเกิดเหตุของคดีต่างๆ ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมาก
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หญิง-รฐา โพธิ์งาม รับบท “ทนายจิตตรี”: ถือเป็นการรับบทนำและท้าทายที่สุดในชีวิตการแสดง ตัวละครมีมิติบุคลิกซ้อนกันทั้งความเหี้ยม เท่ และกวน ฉากในศาลมีบทพูดจำนวนมากที่ต้องใช้ความเร็วและจังหวะการแสดงที่แม่นยำ โดยซีรีส์จะทำให้ผู้ชมเข้าใจกระบวนการยุติธรรมและมองคนในหลากหลายมุมมองมากขึ้นว่าไม่มีใครดีหรือเลวไปทั้งหมด
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ณัฏฐ์ กิจจริต รับบท “เมฆ”: ทนายหนุ่มผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งนักแสดงเผยว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับบทบาทที่คาดเดาพัฒนาการของตัวละครไม่ได้ เมฆเป็นตัวละครขับเคลื่อนหัวใจของเรื่องที่จะต้องเรียนรู้การมองโลกผ่านทนายจิตตรี ชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามต่อมุมมองความยุติธรรมตามแต่แง่มุมของแต่ละบุคคล
นอกจากนี้ ซีรีส์ยังประกอบไปด้วยทัพนักแสดงสมทบที่มาร่วมเติมเต็มความเข้มข้นในแต่ละคดี ไม่ว่าจะเป็น ปริม-อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร ในบท “อัง” นักการเมืองรุ่นใหม่ผู้ผลักดันกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์แรงงานข้ามชาติ กบ-ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี ในบท “บิ๊กอนันต์” นายตำรวจยศใหญ่ผู้มีอำนาจในวงการสีกากี และ ต้อม-พลวัฒน์ มนูประเสริฐ ในบท “ฤทธิ์” พ่อของเมฆผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่เถรตรงที่ยึดหลักกฎหมายเหนือครอบครัว พร้อมด้วย ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ และ เผ่าเพชร เจริญสุข
เรื่องราวความซับซ้อนของระบบยุติธรรมไทยในซีรีส์ “ทนายปีศาจ” พร้อมให้ผู้ชมร่วมหาคำตอบและรับชมพร้อมกันทั่วโลกแล้ววันนี้ทาง Netflix เท่านั้น
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