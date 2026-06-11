ตรวจหวยลาว งวด 11/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 11/6/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันพฤหัสบดี พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 11 มิ.ย. 69 (11/6/69)
ผลหวยลาววันนี้ 11 มิ.ย. 69 (11/6/69)
- เลข 6 ตัว: XXXXXX
- เลข 5 ตัว: XXXXX
- เลข 4 ตัว: XXXX
- เลข 3 ตัว: XXX
- เลข 2 ตัว: XX
- เลข 1 ตัว: X
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลังทุกงวด
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|4/6/69
|3026
|026
|26
|6
|28/5/69
|2415
|415
|15
|5
|21/5/69
|8769
|769
|69
|9
|14/5/69
|9996
|996
|96
|6
|7/5/69
|9700
|700
|00
|0
|30/4/69
|5292
|292
|92
|2
|23/4/69
|2179
|179
|79
|9
|9/4/69
|1478
|478
|78
|8
|2/4/69
|0643
|643
|43
|3
ส่องสถิติวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 69 และเลขตำรานามสัตว์
ข้อมูลสถิติหวยลาววันพฤหัสบดีย้อนหลัง 9 งวดล่าสุด (ตั้งแต่ 2 เมษายน ถึง 4 มิถุนายน 2569) พบกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง ตัวเลขที่มาแรงและออกซ้ำหลายรอบในสถิติคือเลข 9 และเลข 6 ข้อมูลส่วนนี้ถูกนำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรองประจำงวด พร้อมจับคู่เป็นชุดเลข 2 ตัวและ 3 ตัวที่น่าจับตามอง
- เลขเด่นประจำงวด: 9 – 6
- เลขรองน่าลุ้น: 2 – 7
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 96 – 69 – 92 – 26 – 79
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 769 – 996 – 026 – 179
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: มังกร (26) , เสือ (06)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: นกพิราบ (62) , ปลาไหล (69)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 26 – 06 – 62 – 69
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 626 – 069 – 269 – 906
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