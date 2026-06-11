หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 11/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 13:31 น.
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ตรวจหวยลาว งวด 11/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 11/6/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันพฤหัสบดี พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 11 มิ.ย. 69 (11/6/69)

ผลหวยลาววันนี้ 11 มิ.ย. 69 (11/6/69)

  • เลข 6 ตัว: XXXXXX
  • เลข 5 ตัว: XXXXX
  • เลข 4 ตัว: XXXX
  • เลข 3 ตัว: XXX
  • เลข 2 ตัว: XX
  • เลข 1 ตัว: X

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลังทุกงวด

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
4/6/69 3026 026 26 6
28/5/69 2415 415 15 5
21/5/69 8769 769 69 9
14/5/69 9996 996 96 6
7/5/69 9700 700 00 0
30/4/69 5292 292 92 2
23/4/69 2179 179 79 9
9/4/69 1478 478 78 8
2/4/69 0643 643 43 3

ส่องสถิติวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 69 และเลขตำรานามสัตว์

ข้อมูลสถิติหวยลาววันพฤหัสบดีย้อนหลัง 9 งวดล่าสุด (ตั้งแต่ 2 เมษายน ถึง 4 มิถุนายน 2569) พบกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง ตัวเลขที่มาแรงและออกซ้ำหลายรอบในสถิติคือเลข 9 และเลข 6 ข้อมูลส่วนนี้ถูกนำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรองประจำงวด พร้อมจับคู่เป็นชุดเลข 2 ตัวและ 3 ตัวที่น่าจับตามอง

  • เลขเด่นประจำงวด: 9 – 6
  • เลขรองน่าลุ้น: 2 – 7

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 96 – 69 – 92 – 26 – 79
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 769 – 996 – 026 – 179

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: มังกร (26) , เสือ (06)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: นกพิราบ (62) , ปลาไหล (69)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 26 – 06 – 62 – 69
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 626 – 069 – 269 – 906

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 13:31 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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