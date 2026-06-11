ด่วน! ศาลพิพากษาประหารชีวิต 2 ผู้ต้องหาคดีระเบิดราชประสงค์ คร่า 20 ศพ
ศาลพิพากษาประหารชีวิต 2 ผู้ต้องหาคดีระเบิดพระพรหม แยกราชประสงค์ คร่า 20 ศพ พร้อมปรับ 1,000 บาท หลังยืดเยื้อมา 11 ปี
ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาคดีวางระเบิดศาลท้าวมหาพรหม สี่แยกราชประสงค์ คร่าชีวิต 20 ศพ โดยมี นายอาเด็ม คาราดั๊ก และนายไมไรลี ยูซุฟู สองจำเลยชาวอุยกูร์ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งถือเป็นเหตุโจมตีที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ล่าสุดศาลพิพากษาประหารชีวิต นายอาเด็ม คาราดัค และไมไรลี ยูซุฟู ฐานร่วมกันก่อเหตุวางระเบิดแยกราชประสงค์ พร้อมปรับ 1,000 บาท ข้อหาพกอาวุธไปในที่สาธารณะ
สำหรับคดีดังกล่าว เส้นทางของคดีนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคจนกลายเป็นหนึ่งในคดีที่ล่าช้าที่สุดในความทรงจำของสังคมไทย เริ่มจากการพิจารณาในศาลทหาร ซึ่งจำเลยทั้งสองกลับคำให้การเป็นปฏิเสธข้อกล่าวหาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จากนั้นกระบวนการต้องหยุดชะงักเมื่อล่ามภาษาอังกฤษและอุยกูร์ที่ช่วยเหลือจำเลยถูกจับในคดียาเสพติด จนต้องขอล่ามคนใหม่ผ่านสถานทูตจีน
ต่อมาคดีถูกโอนย้ายจากศาลทหารมายังศาลอาญากรุงเทพใต้ช่วงปลายปี 2562 โดยจำเลยยังคงให้การปฏิเสธและยืนยันสู้คดี แต่ความล่าช้าก็ยังคาราคาซัง ผ่านไป 7 ปี ศาลสืบพยานได้เพียง 40 ปาก จากบัญชีพยานกว่า 400 ปาก ขณะที่ล่ามอิสระซึ่งเข้าสังเกตการณ์ตั้งข้อสังเกตว่า ล่ามที่สถานทูตจีนจัดหาให้แปลผิดพลาดนับร้อยจุด และการพิจารณายังต้องหยุดไปอีกช่วงปลายปี 2565 เพราะทนายของอาเด็มประสบอุบัติเหตุขาหัก ก่อนกลับมาเริ่มกระบวนการอีกครั้ง
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