ประวัติ ติณติณ New Country ดาวรุ่งพุ่งแรง สมาชิกบอยแบนด์สายเลือดลูกทุ่งรุ่นใหม่

ทำความรู้จัก ประวัติ ติณติณ New Country ดาวรุ่งพุ่งแรง 1 ในสมาชิกบอยแบนด์สายเลือดลูกทุ่งรุ่นใหม่ เด็กปั้น ก๊อท จักรพันธ์
ติณติณ จรัสรวี หรือ ติณติณ NEW COUNTRY เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2543 ปัจจุบันอายุ 25 ย่าง 26 ปี ติณติณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขา บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ติณติณ นิวคันทรี หลงใหลและชื่นชอบในเสียงเพลงมาตั้งแต่ยังเด็ก แม้จะเรียนจบสายบัญชีมา แต่เขาก็ยังฝึกฝนตัวเองทางด้านการร้องเพลง และเล่นดนตรี จนสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างหลากหลาย อาทิ กีต้าร์, เปียโน
จากนั้น ติณติณ เริ่มเดินทางตามหาความฝันของตัวเอง โดยการเดินสายประกวดร้องเพลงในหลาย ๆ เวที รวมถึงรายการประกวดชื่อดัง “ลูกทุ่งไอดอล” เพื่อสั่งสมประสบการณ์และเอาดีทางด้านนี้ จนกระทั่งความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร ติณติณ จรัสรวี สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาการันตีฝีมือตั้งแต่วัยรุ่นได้อยู่เสมอ
ติณติณ จรัสรวี ก้าวเข้าสู่วงการในฐานะศิลปินฝึกหัดในสังกัดค่ายแกรมมี่ โกลด์ จากนั้นประมาณ 3 ปี ติณติณ ก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกวง NEW COUNTRY (นิวคันทรี) เมื่อช่วงปลายปี 2565 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกในวงทั้งหมด 4 คน คือ นุ, เอ็มโบ, ติณติณ และกีตาร์
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับและดูแลโปรเจกต์การสร้างสายเลือดลูกทุ่งรุ่นใหม่ด้วยฝีมือของเจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่ง ก๊อท จักรพันธ์ เป็นผู้ปลุกปั้นเด็ก ๆ ขึ้นมา โดย NEW COUNTRY (นิวคันทรี) เปิดตัวซิงเกิลเพลงแรกหลังเดบิวต์ออกมา คือเพลง Stand by หล่อ จนกลายเป็นไวรัลทั่วประเทศ กับท่อนร้องติดหู “โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ”
นอกจากนี้ ติณติณ และวง NEW COUNTRY ยังมีผลงานเพลงฮิตอื่น ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เพลง เฉือนใจ, แตร๊ดตึง, รบกวนเอ็นดู, Love ยู้ฮู และ ซุปเปอร์สตาร์ ซึ่งส่งผลให้วงสามารถคว้ารางวัลในแวดวงลูกทุ่งและสื่อบันเทิงมาครองได้หลายรางวัลด้วยกัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินหน้าใหม่ที่ไต่อันดับขึ้นมาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการเพลงลูกทุ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ
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อ้างอิงจาก : IG tintin_newcountry
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