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ประวัติ ติณติณ New Country ดาวรุ่งพุ่งแรง สมาชิกบอยแบนด์สายเลือดลูกทุ่งรุ่นใหม่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 13:46 น.
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ประวัติ ติณติณ New Country ดาวรุ่งพุ่งแรง สมาชิกบอยแบนด์สายเลือดลูกทุ่งรุ่นใหม่

ทำความรู้จัก ประวัติ ติณติณ New Country ดาวรุ่งพุ่งแรง 1 ในสมาชิกบอยแบนด์สายเลือดลูกทุ่งรุ่นใหม่ เด็กปั้น ก๊อท จักรพันธ์

ติณติณ จรัสรวี หรือ ติณติณ NEW COUNTRY เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2543 ปัจจุบันอายุ 25 ย่าง 26 ปี ติณติณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขา บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ติณติณ นิวคันทรี หลงใหลและชื่นชอบในเสียงเพลงมาตั้งแต่ยังเด็ก แม้จะเรียนจบสายบัญชีมา แต่เขาก็ยังฝึกฝนตัวเองทางด้านการร้องเพลง และเล่นดนตรี จนสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างหลากหลาย อาทิ กีต้าร์, เปียโน

จากนั้น ติณติณ เริ่มเดินทางตามหาความฝันของตัวเอง โดยการเดินสายประกวดร้องเพลงในหลาย ๆ เวที รวมถึงรายการประกวดชื่อดัง “ลูกทุ่งไอดอล” เพื่อสั่งสมประสบการณ์และเอาดีทางด้านนี้ จนกระทั่งความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร ติณติณ จรัสรวี สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาการันตีฝีมือตั้งแต่วัยรุ่นได้อยู่เสมอ

ประวัติ ติณติณ New Country ดาวรุ่งพุ่งแรง สมาชิกบอยแบนด์สายเลือดลูกทุ่งรุ่นใหม่-1

ติณติณ จรัสรวี ก้าวเข้าสู่วงการในฐานะศิลปินฝึกหัดในสังกัดค่ายแกรมมี่ โกลด์ จากนั้นประมาณ 3 ปี ติณติณ ก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกวง NEW COUNTRY (นิวคันทรี) เมื่อช่วงปลายปี 2565 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกในวงทั้งหมด 4 คน คือ นุ, เอ็มโบ, ติณติณ และกีตาร์

ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับและดูแลโปรเจกต์การสร้างสายเลือดลูกทุ่งรุ่นใหม่ด้วยฝีมือของเจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่ง ก๊อท จักรพันธ์ เป็นผู้ปลุกปั้นเด็ก ๆ ขึ้นมา โดย NEW COUNTRY (นิวคันทรี) เปิดตัวซิงเกิลเพลงแรกหลังเดบิวต์ออกมา คือเพลง Stand by หล่อ จนกลายเป็นไวรัลทั่วประเทศ กับท่อนร้องติดหู “โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ”

นอกจากนี้ ติณติณ และวง NEW COUNTRY ยังมีผลงานเพลงฮิตอื่น ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เพลง เฉือนใจ, แตร๊ดตึง, รบกวนเอ็นดู, Love ยู้ฮู และ ซุปเปอร์สตาร์ ซึ่งส่งผลให้วงสามารถคว้ารางวัลในแวดวงลูกทุ่งและสื่อบันเทิงมาครองได้หลายรางวัลด้วยกัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินหน้าใหม่ที่ไต่อันดับขึ้นมาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการเพลงลูกทุ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ประวัติ ติณติณ New Country ดาวรุ่งพุ่งแรง สมาชิกบอยแบนด์สายเลือดลูกทุ่งรุ่นใหม่-2

ประวัติ ติณติณ New Country ดาวรุ่งพุ่งแรง สมาชิกบอยแบนด์สายเลือดลูกทุ่งรุ่นใหม่-4

ประวัติ ติณติณ New Country ดาวรุ่งพุ่งแรง สมาชิกบอยแบนด์สายเลือดลูกทุ่งรุ่นใหม่-5

ประวัติ ติณติณ New Country ดาวรุ่งพุ่งแรง สมาชิกบอยแบนด์สายเลือดลูกทุ่งรุ่นใหม่-3

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อ้างอิงจาก : IG tintin_newcountry

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 13:46 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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