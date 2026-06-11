ติณติณ โต้กลับ ฟาริดา ไม่เคยพูดถุงยางหมด ย้ำชัดไม่ใช่แฟน

ติณติณ NEW COUNTRY โต้กลับ ฟาริดา ยืนยันไม่เคยอ้างถุงยางหมด ชี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเพียงครั้งเดียว ย้ำสถานะไม่ใช่แฟน
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ฟาริดา (ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที) นักร้องสาว เล่าพฤติกรรมของ ติณติณ นักร้องหนุ่มสมาชิกวง NEW COUNTRY เผยว่าสถานะค่อนข้างคลุมเครือ อ้างฝ่ายชายบอกเป็นแฟนตอนอยู่ด้วยกัน แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้หญิงคนอื่นกลับบอกว่าเป็นเพื่อน หลังจากตนทราบว่าท้องฝ่ายชายถามกลับว่าไปเอาออกไหม
ระหว่างการชี้แจง หนุ่ม กรรชัย สอบถามว่าทำไมจึงไม่ป้องกัน ฝั่งนักร้องสาวอ้างว่าอีกฝ่ายบอกไม่มีถุงยาง ถุงยางหมด ตนเองป้องกันโดยการทานยาคุมฉุกเฉินแต่เอาไม่อยู่ ส่วนเรื่องอายุครรภ์ยังไม่ครบ 5 เดือนเต็มต้องรอครบกำหนดอีก 2 สัปดาห์
วันนี้ (11 มิถุนายน 2569) ติณติณ นิวคันทรี่ ขอออกมาชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของตนและอีกฝ่ายไม่ใช่แฟนและไม่เคยพูดคุยเชิงชู้สาว
ส่วนเรื่องที่ฝ่ายหญิงเคยอ้างว่าตนพูดเรื่องถุงยางหมดนั้น ยืนยันว่าไม่ใช่ความจริง ไม่เคยพูดคำนั้นแน่นอน หลังจากที่ทั้งสองมีความสัมพันธ์ ติณติณเป็นฝ่ายพูดเรื่องการป้องกัน ซึ่งนักร้องสาวตอบกลับว่าจะกินยาคุม ตนรับทราบ จากนั้นทั้งสองแยกย้ายกันไปทำงาน ทั้งยังยืนยันว่าตนและฟาริดามีความสัมพันธ์กันครั้งเดียวเท่านั้นคือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
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