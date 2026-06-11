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เด็กดับ 7 รถบัสนักเรียนไฟลุกกลางเมืองซิมบับเว ถังน้ำมันสำรองระเบิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 13:13 น.
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เด็กดับ 7 รถบัสนักเรียนไฟลุกกลางเมืองซิมบับเว ถังน้ำมันสำรองระเบิด
ภาพจาก : Star FM

รถบัสบรรทุกนักเรียน 24 คนเกิดเพลิงไหม้กลางเมืองเกวรู ซิมบับเว วันพุธที่ผ่านมา คาดถังน้ำมันสำรองในรถเป็นต้นเหตุ ชี้ปัญหารถโรงเรียนแออัดยังเรื้อรัง

รถมินิบัสรับส่งนักเรียนเกิดเพลิงไหม้กลางเมืองเกวรู ประเทศซิมบับเว เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมา มีนักเรียนเสียชีวิต 7 ราย จากผู้โดยสารทั้งหมด 24 คนบนรถ

ตำรวจซิมบับเวแถลงว่ากำลังอยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุ แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าถังน้ำมันสำรอง (เจอร์รี่แคน) ที่เก็บไว้ในรถอาจเป็นตัวจุดชนวนให้เพลิงลุกลาม เด็กบางส่วนสามารถหนีออกจากรถได้ทัน ขณะที่รายที่ติดอยู่ภายในเสียชีวิตทั้งหมด

สื่อท้องถิ่นรายงานว่าคนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง 7 รายเป็นนักเรียนทั้งหมด ทางการยังไม่เปิดเผยจำนวนผู้บาดเจ็บในทันที

เหตุการณ์นี้ทำให้กลับมาจับตาปัญหารถรับส่งนักเรียนที่แออัดเกินมาตรฐานในซิมบับเว ประเทศที่มีประชากรราว 15 ล้านคน รถมินิบัสเอกชนและแท็กซี่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกนำมาใช้รับส่งนักเรียนอย่างแพร่หลาย

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีคนหนึ่งเปิดเผยว่าตนเองเคยสั่งหยุดรถมินิบัสคันหนึ่งที่บรรทุกนักเรียนถึง 42 คน ทั้งที่กฎหมายกำหนดให้รับได้เพียง 15 คนเท่านั้น

ซิมบับเวมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกือบ 30 รายต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โดยทางการระบุว่ากว่า 90% ของอุบัติเหตุมีสาเหตุจากความผิดพลาดของมนุษย์

ในระดับทวีป คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติสำหรับแอฟริกา (UNECA) ระบุว่าอุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตผู้คนในแอฟริการาว 300,000 รายต่อปี คิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก ทั้งที่ทวีปแอฟริกามีสัดส่วนยานพาหนะเพียงราว 3% ของโลกเท่านั้น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 13:13 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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