เด็กดับ 7 รถบัสนักเรียนไฟลุกกลางเมืองซิมบับเว ถังน้ำมันสำรองระเบิด
รถบัสบรรทุกนักเรียน 24 คนเกิดเพลิงไหม้กลางเมืองเกวรู ซิมบับเว วันพุธที่ผ่านมา คาดถังน้ำมันสำรองในรถเป็นต้นเหตุ ชี้ปัญหารถโรงเรียนแออัดยังเรื้อรัง
รถมินิบัสรับส่งนักเรียนเกิดเพลิงไหม้กลางเมืองเกวรู ประเทศซิมบับเว เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมา มีนักเรียนเสียชีวิต 7 ราย จากผู้โดยสารทั้งหมด 24 คนบนรถ
ตำรวจซิมบับเวแถลงว่ากำลังอยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุ แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าถังน้ำมันสำรอง (เจอร์รี่แคน) ที่เก็บไว้ในรถอาจเป็นตัวจุดชนวนให้เพลิงลุกลาม เด็กบางส่วนสามารถหนีออกจากรถได้ทัน ขณะที่รายที่ติดอยู่ภายในเสียชีวิตทั้งหมด
สื่อท้องถิ่นรายงานว่าคนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง 7 รายเป็นนักเรียนทั้งหมด ทางการยังไม่เปิดเผยจำนวนผู้บาดเจ็บในทันที
เหตุการณ์นี้ทำให้กลับมาจับตาปัญหารถรับส่งนักเรียนที่แออัดเกินมาตรฐานในซิมบับเว ประเทศที่มีประชากรราว 15 ล้านคน รถมินิบัสเอกชนและแท็กซี่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกนำมาใช้รับส่งนักเรียนอย่างแพร่หลาย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีคนหนึ่งเปิดเผยว่าตนเองเคยสั่งหยุดรถมินิบัสคันหนึ่งที่บรรทุกนักเรียนถึง 42 คน ทั้งที่กฎหมายกำหนดให้รับได้เพียง 15 คนเท่านั้น
ซิมบับเวมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกือบ 30 รายต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โดยทางการระบุว่ากว่า 90% ของอุบัติเหตุมีสาเหตุจากความผิดพลาดของมนุษย์
ในระดับทวีป คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติสำหรับแอฟริกา (UNECA) ระบุว่าอุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตผู้คนในแอฟริการาว 300,000 รายต่อปี คิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก ทั้งที่ทวีปแอฟริกามีสัดส่วนยานพาหนะเพียงราว 3% ของโลกเท่านั้น
อ่านข่าวต่างประเทศ
- สลดมุมไบ รถบัสเสียหลักกวาด 5 คันรวด พุ่งชนไรเดอร์ดับ อ้างคันเร่งค้าง
- คดีโหดญี่ปุ่น เน็ตไอดอลสาว แค้นเด็ก 17 บังคับแก้ผ้า-ไลฟ์ประจาน ผลักตกสะพานดับ
- เดือดระอุฉงชิ่ง! ชาวบ้านนับร้อยล้อมจับ อินฟลูฯ ดัง หลอกรับเลี้ยงลูกหมาไปทรมานดับ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: