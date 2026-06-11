เตือนภัย! สาวซื้อยาแก้เท้าปวด-บวมกินเอง สุดท้ายแพ้รุนแรง บวมเต่งทั้งหน้า หวิดสิ้นชื่อ
อุทาหรณ์! สาวซื้อยาแก้เท้าปวด-บวมกินเอง สุดท้ายเกิดอาการแพ้รุนแรง บวมเต่งทั้งหน้า หวิดสิ้นชื่อ ชาวเน็ตเตือนอันตรายถึงชีวิต แนะรีบหาหมอด่วน
เพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวเตือนภัยปลวกแดง ได้เผยแพร่เรื่องราวเตือนภัยสังคม หลังจากมีหญิงสาวรายหนึ่งตัดสินใจซื้อยามารับประทานเองเพื่อบรรเทาอาการปวดเท้า และเท้าบวม แต่หลังจากที่เธอรับประทานยาหลังอาหารเข้าไปได้ไม่นานก็เริ่มมีอาการคันที่ลิ้น จากนั้นเริ่มหายใจติดขัดอย่างหนัก แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ใบหน้า โดยเฉพาะตาและปากเริ่มบวมเต่งในทันที
หลังจากเริ่มมีอาการแปลก ๆ ขึ้น หญิงคนดังกล่าวจึงรีบเดินทางไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่อาการกลับทรุดหนักลงถึงขั้นพูดไม่ได้ และบวมจากภายใน แพทย์วินิจฉัยว่า “เป็นภาวะแพ้ยารุนแรง หากส่งตัวถึงมือหมอช้ากว่านี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต”
กรณีนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับผู้ที่มักซื้อยากินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะการแพ้ยาในบางรายอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ทันที
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อ้างอิงจาก : FB แจ้งข่าวเตือนภัยปลวกแดง
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