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เตือนภัย! สาวซื้อยาแก้เท้าปวด-บวมกินเอง สุดท้ายแพ้รุนแรง บวมเต่งทั้งหน้า หวิดสิ้นชื่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 13:07 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 13:07 น.
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อุทาหรณ์! สาวซื้อยาแก้เท้าปวด-บวมกินเอง สุดท้ายเกิดอาการแพ้รุนแรง บวมเต่งทั้งหน้า หวิดสิ้นชื่อ ชาวเน็ตเตือนอันตรายถึงชีวิต แนะรีบหาหมอด่วน

เพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวเตือนภัยปลวกแดง ได้เผยแพร่เรื่องราวเตือนภัยสังคม หลังจากมีหญิงสาวรายหนึ่งตัดสินใจซื้อยามารับประทานเองเพื่อบรรเทาอาการปวดเท้า และเท้าบวม แต่หลังจากที่เธอรับประทานยาหลังอาหารเข้าไปได้ไม่นานก็เริ่มมีอาการคันที่ลิ้น จากนั้นเริ่มหายใจติดขัดอย่างหนัก แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ใบหน้า โดยเฉพาะตาและปากเริ่มบวมเต่งในทันที

หลังจากเริ่มมีอาการแปลก ๆ ขึ้น หญิงคนดังกล่าวจึงรีบเดินทางไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่อาการกลับทรุดหนักลงถึงขั้นพูดไม่ได้ และบวมจากภายใน แพทย์วินิจฉัยว่า “เป็นภาวะแพ้ยารุนแรง หากส่งตัวถึงมือหมอช้ากว่านี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต”

กรณีนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับผู้ที่มักซื้อยากินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะการแพ้ยาในบางรายอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ทันที

เตือนภัย! สาวซื้อยาแก้เท้าปวด-บวมกินเอง สุดท้ายแพ้รุนแรง บวมเต่งทั้งหน้า หวิดสิ้นชื่อ-1

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อ้างอิงจาก : FB แจ้งข่าวเตือนภัยปลวกแดง

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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