ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาแก้คดีไอโอ สั่งชดใช้ “อังคณา-อัญชนา” พร้อมลบข้อความและภาพออก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 11:42 น.
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ศาลพิพากษาแก้คดีไอโอ สั่งชดใช้ อังคณา และ อัญชนา พร้อมลบข้อความและภาพออก ออกจากเว็บไซต์ pulony.blogspot

เพจเฟซบุ๊ก iLaw โพสต์ข้อความระบุว่า “ชนะครั้งประวัติศาสตร์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คดีไอโอของ 2 นักปกป้องสิทธิ ฟังว่า กอ.รมน.เป็นผู้ควบคุมเว็บไซต์ไอโอ pulony.blogspot ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้ง 2 และลบโพสต์

เวลาประมาณ 10:20 น. ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์คดีไอโอของสองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยศาลแพ่งพิพากษาแก้ให้สำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกอ.รมน. จำเลยที่หนึ่ง ลบข้อความและนำภาพถ่ายออกจากเว็บไซต์ pulony.blogspot.com

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสอง อังคณา นีละไพจิตร โจทก์ที่หนึ่งเป็นเงิน 120,000 บาทและอัญชนา หีมมิหน๊ะ โจทก์ที่สอง เป็นเงิน 90,000 บาท”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 11:42 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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