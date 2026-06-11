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อาลัย หลวงปู่ทองอินทร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่ากุง ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 88 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 11:51 น.
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อาลัย หลวงปู่ทองอินทร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่ากุง ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 88 ปี

อาลัย หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ (พระราชพัชรญาณมุนี) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่ากุง ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 88 ปี พรรษา 67

11 มิ.ย. 2569 เพจวัดประชาคมวนาราม-ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram-Pahkoong โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวการละสังขารต่อศิษยานุศิษย์ ระบุว่า หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ ละสังขาร เวลา 01.52 น. วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 แรม 11 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ณ ศาลาที่พักพระรักษาใจ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ สิริอายุ 88 ปี 2 เดือน 25 วัน (32,228 วัน) พรรษา 67

FB/ เพจวัดประชาคมวนาราม-ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram-Pahkoong

สำหรับอัตโนประวัติ หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ นามเดิมท่านชื่อ “ทองอินทร์ แสวงผล” ถือกำเนิดเมื่อวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2481 ปีขาล ณ บ้านหนองแดง ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โยมบิดานายนิน โยมมารดานางอ่อน แสวงผล

ท่านเป็นบุตรคนแรก ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน มีผู้เสียชีวิตแล้วเป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน นอกจากนี้มีผู้หญิงบวชเป็นชีตลอดชีวิตคือชีสุดใจ แสวงผล (เสียชีวิตในเพศนักบวช) ส่วนผู้ชายที่บวชเป็นพระตลอดชีวิต คือ พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ

เมื่อพระอาจารย์ทองอินทร์ ท่านยังเล็กอยู่นั้นได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดบ้านหนองแดง ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับบ้านศรีสมเด็จ แต่เดิมบ้านศรีสมเด็จมีชื่อว่าบ้านหนอง เพราะว่ามีหนองน้ำอยู่ตรงกลางระว่างบ้านหนองแดงกับบ้านหัวหนอง ต่อมาบิดามารดาของท่านได้พาครอบครัวย้ายไปอยู่ใกล้กับป่ากุง ซึ่งต่อมาเป็นวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง)

ท่านอุปสมบท ครั้นเมื่ออายุ 21 ปี หลังจากจับฉลากคัดเลือกไม่ติดเกณฑ์ทหารและก็ยังไม่มีครอบครัว ได้เข้ารับการอุปสมบท เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2502 เวลา 12.00 น. ณ วัดประชาบำรุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระมหาสวาสดิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาทองใส เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ
FB/ เพจวัดประชาคมวนาราม-ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram-Pahkoong

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ (ในพระบรมราชานุเคราะห์) พระราชพัชรญาณมุนี (หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

น้อมกราบถวายความอาลัยอย่างยิ่ง ต่อการละสังขารของ พระราชพัชรญาณมุนี (หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ) ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับการศพองค์หลวงปู่ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยทางวัดและคณะกรรมการจัดงาน ได้กำหนดระเบียบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้:

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569

  • เวลา 11.00 น. : พิธีขอขมา และรดน้ำสรีรสังขารองค์หลวงปู่ (สำหรับคณะสงฆ์วัดสาขา เครือข่าย และศิษยานุศิษย์)
  • เวลา 15.00 น. : คณะสงฆ์ดำเนินการเคลื่อนย้ายสรีรสังขารประดิษฐาน ณ ศาลาพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ
  • เวลา 15.30 น. : พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ (รดน้ำหลวง)
  • เวลา 16.00 น. : พิธีสวดพระอภิธรรม (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569

  • เวลา 16.00 น. : พิธีสวดพระอภิธรรม (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2569

  • เวลา 16.00 น. : พิธีสวดพระอภิธรรม (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

วันที่ 14-20 มิถุนายน พ.ศ. 2569

  • เวลา 18.00 น. : พิธีทำวัตรเย็น สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และอบรมจิตตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชา

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2569 (วันพิธีพระราชทานเพลิงศพ)

  • เวลา 13.00 น. : พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน / แสดงพระธรรมเทศนา
  • เวลา 14.00 น. : พิธีสวดมาติกา บังสุกุล
  • เวลา 15.00 น. : พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุชั่วคราว เกาะกลางน้ำ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองอินทร์กตปุญฺโญ วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดตารางคิวเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมรายวันของวัดสาขาต่าง ๆ และแผนผังการจัดตั้งโรงทาน ทางวัดจะประกาศแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและร่วมงานพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569

FB/ เพจวัดประชาคมวนาราม-ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram-Pahkoong

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76
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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