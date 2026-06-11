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ชีวิตปัจจุบัน ฮั้ว มือกีตาร์หนุ่ม ป่วยไตระยะสุดท้าย ยอมรับกลัวมาก รอคิวรับบริจาคไต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 11:52 น.
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ฮั้ว มือกีตาร์วง Nap a Lean อัปเดตอาการป่วยไตระยะสุดท้ายในวัย 38 ปี

ฮั้ว มือกีตาร์ Nap a Lean อัปเดตอาการป่วยไตระยะสุดท้ายในวัย 38 ปี ฟอกไต 10 เดือน ร่างกายแข็งแรง​-สดใสขึ้น ล่าสุดยื่นเรื่องรอคิวขอรับบริจาค​แล้ว

ผ่านระยะเวลามากว่า 1 ปีแล้ว หลังจากที่ ฮั้ว พิสิฐ สมบัติพินพง มือกีตาร์หนุ่มจากวง Nap a Lean แจ้งข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Pisit Huan Sombatpinpong (ฮั้ว) ตรวจพบว่าเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 37 ปี ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่ ทานอาหารจืด ๆ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ น้ำหนักลงกว่าไป 16 กิโลกรัม เตรียมทำการรักษาผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต

ล่าสุด หนุ่มฮั้ว ออกมาอัปเดตชีวิตล่าสุดอีกครั้งในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 38 ระบุว่า “ปีที่แล้วตรวจพบว่าเป็นโรคไตระยะ​สุดท้าย​ ปีนี้ฟอกไตมาแล้ว 10 เดือน ร่างกายยังแข็งแรง​ดีปกติ จิตใจ สดใสขึ้นมาก เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอนเป็นใหม่ ๆ

เพราะผมต้องฟอกไตสัปดาห์​ละสองครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง ก่อนหน้านี้รู้สึกกลัว.. กลัวเจ็บ กลัวไปหมดทุกอย่าง รู้สึกเสียดายเวลา คิดวน ๆ เครียดไปหมด

วันแรกที่ไปฟอกรู้สึกเหมือนตอนย้ายโรงเรียนเลย ผมจำความรู้สึก​ได้ดี ผมย้ายโรงเรียน​จาก อัสสัมชัญระยอง ไปเรียนที่มงฟอร์ต​เชียงใหม่​ ตอนนั้นกลัวมาก กลัวไม่มีเพื่อน ไม่อยากไปเรียน ความรู้​สึกแบบนั้นกลับมาอีกครั้งในวัย 37 ขวบ ในวันที่ผมก้าวเท้าเข้าสู่ห้องไตเทียมครั้งแรก มันหนาวเย็น เงียบเชียบ แต่ยังดีที่ฟอกโรงพยาบาล​เอกชน​ คุณ​พยาบาลพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ช่วยให้ใจเราผ่อนคลายมากขึ้น อีกทั้งเส้นเลือดสำหรับฟอกไตของเรา ซึ่งศัลยแพทย์​ผ่าตัดเตรียมไว้ก่อนนี้ ทำได้ค่อนข้างดีจึงผ่านไปได้ด้วยดี ราบรื่น โดยครั้งแรกนั้นฟอกเพียง 2 ชั่วโมง

หลังกลับถึงบ้าน ผมรู้สึกคลายกังวลมาก ๆ เพราะมันไม่ได้เจ็บอย่างที่กลัวหรือเสียเวลาเปล่าอย่างที่เรากังวล เพราะเราสามารถ เล่นโทรศัพท์​ได้ อ่านหนังสือได้ (แต่ไม่ถนัดเพราะใช้มือได้ข้างเดียว)​ ครั้งต่อ ๆ มาผมนำขาตั้งโทรศัพท์​มาด้วย นั่งดูหนังดูซีรี่ย์​ที่เราอยากดูแต่ไม่มีเวลาได้ดู เพราะก่อนหน้านี้ทำงานหนักมาก ๆ หลายๆอย่างพร้อมกัน ไม่เคยว่าง 4 ชั่วโมงแบบนี้มาก่อน และ นักสืบจิ๋วโคนันก็เป็นการ์ตูนที่ผมเริ่มดูไปกับการฟอกไตเป็นเรื่องแรก ช่วยให้ผมปรับตัวเข้ากับรูทีนการฟอกไตได้เป็นอย่างดี

พอเข้าปี 2026 ผมเปิดบริษัท​ creative​ Agency กับเพื่อน ๆ​ ชื่อ Solve Creative 4 ชั่วโมงในการฟอกไต เปลี่ยนเป็นเวลาประชุม และทำงานแทน ใครจะคิดว่าผมจะทำงานไปด้วยและฟอกไตไปด้วยได้ ก่อนหน้านี้โควิดอาจจะทำให้เรา Work from​ home​ แต่โรคไตกลับทำให้ผม work​ from hospital ฮ่าาา ๆ ที่​สำคัญ​ wifi โรงพยาบาล​ vimut เร็วใช้ได้เลยทีเดียว

อ่อ..แล้วก็ กำลังทำแบรนด์​เครื่องหอมด้วยนะ ชื่อ NOSTAGOMA อยู่​ในช่วง R&D อยู่​ ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ

หลายคนเมื่อป่วยแล้ว เมื่อเจอโรคแล้วอาจคิดว่าชีวิตฉันจบแล้ว แต่สำหรับผมกลับนั่งคิดว่ามีอะไรxูยังไม่ได้ทำอีกวะ อยากทำจังเลย.. ทำแx่งเลย

ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้ใครก็ตามที่กำลังต่อสู้กับอะไรก็แล้วแต่ในชีวิต ค่อย ๆ คิดปรับ ขยับ แก้ไข ให้ชีวิตลงล็อคในแบบที่คิดว่าดีสำหรับเรา เพราะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน เป้าหมายแผนการอนาคตบางครั้งก็อาจไม่เป็นไปดั่งหวัง แต่ชีวิตที่ปรับใหม่ได้ทุกครั้งจะอยู่​รอดได้ ไม่มากก็น้อยแต่อยู่รอดได้แน่ ๆ เป็นกำลังให้ทุกท่านครับ

9 มิถุนายน​ 2569 วันเกิดปีที่ 38 #HUANSCAPE

ปล.ขอบคุณ​ทุกคำอวยพรจากทุกท่าน ขอให้พรดี ๆ นั้นกลับคืนให้ทุกคนที ความสุข สุขภาพ​แข็งแรง​ครับบ

ส่วนเรื่องไตยื่นเรื่องขอรับบริจาค​เรียบร้อย รอคิวต่อครับบ”

ฮั้ว Nap a Lean รอคิวขอรับบริจาคไต หลังป่วยโรคไตระยะสุดท้าย
ภาพจาก Facebook : Pisit Huan Sombatpinpong
ฮั้ว Nap a Lean
ภาพจาก Facebook : Pisit Huan Sombatpinpong
ฮั้ว Nap a Lean-2
ภาพจาก Facebook : Pisit Huan Sombatpinpong
ฮั้ว Nap a Lean-3
ภาพจาก Facebook : Pisit Huan Sombatpinpong

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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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