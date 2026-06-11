ชีวิตปัจจุบัน ฮั้ว มือกีตาร์หนุ่ม ป่วยไตระยะสุดท้าย ยอมรับกลัวมาก รอคิวรับบริจาคไต

ฮั้ว มือกีตาร์ Nap a Lean อัปเดตอาการป่วยไตระยะสุดท้ายในวัย 38 ปี ฟอกไต 10 เดือน ร่างกายแข็งแรง-สดใสขึ้น ล่าสุดยื่นเรื่องรอคิวขอรับบริจาคแล้ว
ผ่านระยะเวลามากว่า 1 ปีแล้ว หลังจากที่ ฮั้ว พิสิฐ สมบัติพินพง มือกีตาร์หนุ่มจากวง Nap a Lean แจ้งข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Pisit Huan Sombatpinpong (ฮั้ว) ตรวจพบว่าเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 37 ปี ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่ ทานอาหารจืด ๆ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ น้ำหนักลงกว่าไป 16 กิโลกรัม เตรียมทำการรักษาผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต
ล่าสุด หนุ่มฮั้ว ออกมาอัปเดตชีวิตล่าสุดอีกครั้งในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 38 ระบุว่า “ปีที่แล้วตรวจพบว่าเป็นโรคไตระยะสุดท้าย ปีนี้ฟอกไตมาแล้ว 10 เดือน ร่างกายยังแข็งแรงดีปกติ จิตใจ สดใสขึ้นมาก เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอนเป็นใหม่ ๆ
เพราะผมต้องฟอกไตสัปดาห์ละสองครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง ก่อนหน้านี้รู้สึกกลัว.. กลัวเจ็บ กลัวไปหมดทุกอย่าง รู้สึกเสียดายเวลา คิดวน ๆ เครียดไปหมด
วันแรกที่ไปฟอกรู้สึกเหมือนตอนย้ายโรงเรียนเลย ผมจำความรู้สึกได้ดี ผมย้ายโรงเรียนจาก อัสสัมชัญระยอง ไปเรียนที่มงฟอร์ตเชียงใหม่ ตอนนั้นกลัวมาก กลัวไม่มีเพื่อน ไม่อยากไปเรียน ความรู้สึกแบบนั้นกลับมาอีกครั้งในวัย 37 ขวบ ในวันที่ผมก้าวเท้าเข้าสู่ห้องไตเทียมครั้งแรก มันหนาวเย็น เงียบเชียบ แต่ยังดีที่ฟอกโรงพยาบาลเอกชน คุณพยาบาลพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ช่วยให้ใจเราผ่อนคลายมากขึ้น อีกทั้งเส้นเลือดสำหรับฟอกไตของเรา ซึ่งศัลยแพทย์ผ่าตัดเตรียมไว้ก่อนนี้ ทำได้ค่อนข้างดีจึงผ่านไปได้ด้วยดี ราบรื่น โดยครั้งแรกนั้นฟอกเพียง 2 ชั่วโมง
หลังกลับถึงบ้าน ผมรู้สึกคลายกังวลมาก ๆ เพราะมันไม่ได้เจ็บอย่างที่กลัวหรือเสียเวลาเปล่าอย่างที่เรากังวล เพราะเราสามารถ เล่นโทรศัพท์ได้ อ่านหนังสือได้ (แต่ไม่ถนัดเพราะใช้มือได้ข้างเดียว) ครั้งต่อ ๆ มาผมนำขาตั้งโทรศัพท์มาด้วย นั่งดูหนังดูซีรี่ย์ที่เราอยากดูแต่ไม่มีเวลาได้ดู เพราะก่อนหน้านี้ทำงานหนักมาก ๆ หลายๆอย่างพร้อมกัน ไม่เคยว่าง 4 ชั่วโมงแบบนี้มาก่อน และ นักสืบจิ๋วโคนันก็เป็นการ์ตูนที่ผมเริ่มดูไปกับการฟอกไตเป็นเรื่องแรก ช่วยให้ผมปรับตัวเข้ากับรูทีนการฟอกไตได้เป็นอย่างดี
พอเข้าปี 2026 ผมเปิดบริษัท creative Agency กับเพื่อน ๆ ชื่อ Solve Creative 4 ชั่วโมงในการฟอกไต เปลี่ยนเป็นเวลาประชุม และทำงานแทน ใครจะคิดว่าผมจะทำงานไปด้วยและฟอกไตไปด้วยได้ ก่อนหน้านี้โควิดอาจจะทำให้เรา Work from home แต่โรคไตกลับทำให้ผม work from hospital ฮ่าาา ๆ ที่สำคัญ wifi โรงพยาบาล vimut เร็วใช้ได้เลยทีเดียว
อ่อ..แล้วก็ กำลังทำแบรนด์เครื่องหอมด้วยนะ ชื่อ NOSTAGOMA อยู่ในช่วง R&D อยู่ ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
หลายคนเมื่อป่วยแล้ว เมื่อเจอโรคแล้วอาจคิดว่าชีวิตฉันจบแล้ว แต่สำหรับผมกลับนั่งคิดว่ามีอะไรxูยังไม่ได้ทำอีกวะ อยากทำจังเลย.. ทำแx่งเลย
ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้ใครก็ตามที่กำลังต่อสู้กับอะไรก็แล้วแต่ในชีวิต ค่อย ๆ คิดปรับ ขยับ แก้ไข ให้ชีวิตลงล็อคในแบบที่คิดว่าดีสำหรับเรา เพราะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน เป้าหมายแผนการอนาคตบางครั้งก็อาจไม่เป็นไปดั่งหวัง แต่ชีวิตที่ปรับใหม่ได้ทุกครั้งจะอยู่รอดได้ ไม่มากก็น้อยแต่อยู่รอดได้แน่ ๆ เป็นกำลังให้ทุกท่านครับ
9 มิถุนายน 2569 วันเกิดปีที่ 38 #HUANSCAPE
ปล.ขอบคุณทุกคำอวยพรจากทุกท่าน ขอให้พรดี ๆ นั้นกลับคืนให้ทุกคนที ความสุข สุขภาพแข็งแรงครับบ
ส่วนเรื่องไตยื่นเรื่องขอรับบริจาคเรียบร้อย รอคิวต่อครับบ”
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