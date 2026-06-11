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อ.เจษฎา อธิบายฉี่เขียวเพราะยาต้านพิษ ถ้าหยุดยาสีปัสสาวะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 11:30 น.
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ขอบคุณภาพจาก : ข่าวสด

อ.เจษฎา อธิบายฉี่เขียวเพราะยาต้านพิษ ไม่ใช่ว่าสารพิษในร่างกายผู้ป่วยเป็นสีเขียว ถ้าหยุดยาสีปัสสาวะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่หามส่งโรงพยาบาล 14 ราย หลังมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ชาริมฝีปาก สืบเนื่องจากกินก๋วยเตี๋ยว ที่ร้านหน้าปากซอยร่มเกล้า 10 ชุมชนพรสวรรค์ เขตเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเกิดจากการใช้ผงปริศนาปรุง ที่เก็บมาจากถังขยะ เข้าใจผิดนึกว่าเกลือ ซึ่งมีการแชร์ภาพปัสสาวะของหนึ่งในผู้ป่วยด้วยว่าเป็นสีเขียวนั้น

ล่าสุด รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ หรือ อ.เจษฎา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมว่า ดูรูปแล้ว อย่าพึ่งตกใจกันเกินไปนะครับ คือ สารต้านพิษที่ให้ไป (คือ สารเมทิลีนบลู) มันสีน้ำเงิน พอขับถ่ายออกมา ผสมกับปัสสาวะสีเหลือง เลยดูเป็นสีเขียว แค่นั้นแหละ (ไม่ใช่ว่าสารพิษในร่างกายผู้ป่วยเป็นสีเขียว)

เดี๋ยวพอหยุดให้ยาแล้ว สีของปัสสาวะก็จะกลับมาปรกติเหมือนเดิม”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 11:30 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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