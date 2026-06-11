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ซิน เคอ หยวน ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 เปิดโรงงานอีกครั้ง ยันเหล็กผ่านมาตรฐาน ไม่เกี่ยวตึก สตง.ถล่ม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 11:30 น.
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บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 หลังได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการอีกครั้ง ยืนยันผลตรวจเหล็กผ่านมาตรฐาน มอก. พร้อมอ้างผลศึกษา 4 มหาวิทยาลัยว่าเหตุตึก สตง.ถล่มมาจากการออกแบบ ไม่ใช่คุณภาพเหล็ก

บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ยืนยันว่าเหล็กที่บริษัทผลิตไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ตึก สตง. ถล่ม และแจ้งว่าได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการได้แล้ว หลังปิดปรับปรุงมากว่า 1 ปี

บริษัทอ้างผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลการศึกษาระบุว่า สาเหตุที่ตึก สตง. ถล่มเกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิธีการก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างผนังรับแรงเฉือน (Shear Wall) บริเวณช่องลิฟต์และบันได ไม่ได้ระบุว่าเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นสาเหตุของเหตุการณ์

ผลตรวจ สมอ. ยืนยันเหล็กผ่านมาตรฐาน เทคโนโลยีเตา IF ไม่ผิดกฎหมาย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่าเหล็กเส้นที่ผลิตจากการทดลองเดินเครื่องของบริษัทผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัทชี้แจงว่าสังคมยังเข้าใจผิดเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเหล็ก โดยระบุว่ากฎหมายและมาตรฐานที่ใช้บังคับในปัจจุบันไม่ได้กำหนดให้โรงงานที่ใช้เตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Induction Furnace: IF) ต้องมีเตาปรุง LF (Ladle Furnace) เป็นเงื่อนไขในการดำเนินกิจการ

การตัดสินมาตรฐานเหล็กตามกฎหมายไทยต้องอาศัยผลการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ไม่ใช่ดูจากชนิดของเตาหลอมเพียงอย่างเดียว

เทคโนโลยี IF ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในการผลิตเหล็กก่อสร้าง เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กอัลลอย เหล็กสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เปิดโรงงานใหม่ช่วยเพิ่มกำลังผลิตในประเทศ

บริษัทระบุว่าการกลับมาเปิดดำเนินการครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กในประเทศในช่วงที่ราคาเหล็กมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น พร้อมยืนยันว่าจะผลิตและจำหน่ายเหล็กที่ได้มาตรฐาน มอก. ในราคาที่เหมาะสม

บริษัทปิดท้ายแถลงการณ์ว่า การพิจารณาข้อเท็จจริงควรตั้งอยู่บนกฎหมาย มาตรฐาน และพยานหลักฐาน หากมีหลักฐานใหม่ควรนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย แต่หากไม่มีหลักฐานใหม่ก็ไม่ควรทำให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐแล้วได้รับความเสียหายโดยไม่เป็นธรรม

FAQ

ซิน เคอ หยวน สตีล คือบริษัทอะไร?

บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด เป็นบริษัทผลิตเหล็กในไทยที่ถูกเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ตึก สตง. ถล่ม และถูกสั่งหยุดดำเนินการเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิต

ตึก สตง. ถล่มเพราะอะไร ตามผลศึกษา 4 มหาวิทยาลัย?

ผลการศึกษาระบุว่าสาเหตุมาจากการออกแบบและวิธีการก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างผนังรับแรงเฉือน (Shear Wall) บริเวณช่องลิฟต์และบันได ไม่ได้ระบุว่าเหล็กเป็นสาเหตุ

เหล็กของซิน เคอ หยวน ผ่านมาตรฐานหรือไม่?

สมอ. ยืนยันว่าเหล็กเส้นที่ผลิตจากการทดลองเดินเครื่องของบริษัทผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เทคโนโลยีเตา IF ที่บริษัทใช้ถูกกฎหมายหรือไม่?

กฎหมายไทยปัจจุบันไม่ได้บังคับให้โรงงานที่ใช้เตา IF ต้องมีเตา LF เป็นเงื่อนไข การตรวจสอบมาตรฐานเหล็กพิจารณาจากผลการทดสอบตาม มอก. เท่านั้น

ซิน เคอ หยวน ปิดกิจการไปนานแค่ไหน?

บริษัทระบุในแถลงการณ์ว่าได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐมาตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ก่อนได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง

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ซิน เคอ หยวน ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 เปิดโรงงานอีกครั้ง ยันเหล็กผ่านมาตรฐาน ไม่เกี่ยวตึก สตง.ถล่ม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 11:30 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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