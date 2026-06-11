ดูบอลสด เกาหลีใต้ พบ เช็กเกีย ฟุตบอลโลก 2026 วิเคราะห์บอลก่อนแข่ง

พรีวิวฟุตบอลโลก 2026: เกาหลีใต้ พบ เช็กเกีย รอบแบ่งกลุ่ม เกมชี้ชะตากลุ่ม A ที่ไม่มีทีมใดแพ้ได้ ดูบอลสดทางช่อง Mono29 ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด
วันพรุ่งนี้ (12 มิ.ย.) เวลา 09.00 น. ตามเวลาไทย ณ สนามเอสตาดิโอ อักรอน เมืองกัวดาลาฮารา เม็กซิโก เกาหลีใต้จะลงเล่นนัดแรกของฟุตบอลโลก 2026 กับเช็กเกีย ในการแข่งขันที่ผู้แพ้แทบไม่มีสิทธิ์ผิดพลาดอีก
กลุ่ม A ประกอบด้วยเม็กซิโก (เจ้าบ้านร่วม), แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้ และเช็กเกีย
ทีมที่ชนะเกมนี้จะมีโอกาสเข้ารอบสูง เพราะในกลุ่ม A เม็กซิโกถูกมองเป็นตัวเก็งผ่านรอบอันดับหนึ่ง ส่วนทีมที่แพ้จะต้องเอาชนะแอฟริกาใต้ให้ได้ในนัดที่สอง เสี่ยงตกรอบสูงมาก
เกาหลีใต้: ทีมเอเชียที่มาโลกสม่ำเสมอที่สุด
ฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 12 ของเกาหลีใต้ มากที่สุดในบรรดาชาติเอเชียทั้งหมด เพราะไม่เคยพลาดฟุตบอลโลกเลยนับตั้งแต่ปี 1986 รวม 11 ครั้งติดต่อกัน ผลงานสูงสุดในประวัติศาสตร์คืออันดับ 4 ในปี 2002 ที่เป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งฉาวตราตรึง
ในปี 2022 โสมขาวผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้ก่อนแพ้บราซิลในรอบ 16 ทีมสุดท้าย
เส้นทางคัดเลือกโซน AFC ของเกาหลีใต้ไร้พ่าย ชนะ 11 นัด เสมอ 5 นัด ทำได้ถึง 40 ประตู ทีมอยู่ในอันดับ 25 ของโลก ภายใต้การคุมทีมของ ฮง มยอง-โบ อดีตกองหลังผู้เป็นตำนาน เคยเป็นกัปตันทีมพาเกาหลีใต้สู่รอบรองชนะเลิศในปี 2002
หัวใจของทีมคือ ซน ฮึง-มิน กัปตันทีมวัย 33 ปี จาก LAFC ที่มี 144 แคปส์ ทำไปแล้ว 56 ประตูให้ทีมชาติ เหลืออีกเพียง 2 ลูกก็จะทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของเกาหลีใต้ นี่คือฟุตบอลโลกครั้งที่ 4 และน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขา ขณะที่แนวหลังได้รับการค้ำยันโดย คิม มิน-แจ กองหลังจากบาเยิร์น มิวนิค และในแนวกลาง ยังมีลี คัง-อิน จากปารีส แซงต์-แฌร์แมง และ ฮวาง ฮี-ชาน จากวูลเวอร์แฮมป์ตัน ร่วมทีมด้วย
โครงสร้างยุทธวิธีของเกาหลีใต้เป็น แบบ 3-4-2-1 ที่เน้นการป้องกันเป็นหลักและรอโต้กลับอย่างรวดเร็ว
เช็กเกีย: กลับมาครั้งแรกในรอบ 20 ปี
เช็กเกียรอคอยการกลับมาในฟุตบอลโลกนานถึง 20 ปีนับจากปี 2006 เส้นทางมาถึงที่นี่ก็ไม่ได้ราบรื่นแต่อย่างใด
ในรอบเพลย์ออฟ UEFA รอบรองชนะเลิศพบกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ จบเสมอกัน 2-2 ต้องเอาชนะกันทางจุดโทษ โดยเช็กเกียตามหลัง 0-2 ตั้งแต่ช่วงต้นก่อนไล่ตีเสมอในนาทีท้ายเพื่อพาเกมต่อไป จากนั้นในรอบชิงชนะเลิศพบกับเดนมาร์ก ก็จบเสมอกัน 2-2 อีกครั้ง และเอาชนะด้วยจุดโทษ 3-1 เท่ากับว่าเช็กเกียต้องยิงจุดโทษถึง 2 นัดติดต่อกันในเวลาไม่ถึง 5 วัน กว่าจะได้ตั๋วไปฟุตบอลโลก
กุนซือของเช็กเกียคือ มิโรสลาฟ คูเบก วัย 74 ปี ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งหมายความว่าเขาคุมทีมในบรรยากาศแมตช์จริงมาเพียง 2 นัดเท่านั้น
จุดอันตรายที่สุดของเช็กเกียคือเซตพีซ พวกเขาทำได้ถึง 11 ประตูจากเซตพีซในรอบคัดเลือก UEFA มากที่สุดในรอบนั้น รวมถึง 7 ลูกจากเตะมุม
นักเตะที่ต้องจับตาได้แก่ พาทริก ชิค กองหน้าที่ทำได้ 25 ประตูในนัดชาติและ 7 ลูกใน 11 นัดหลังสุด รวมถึง โทมาช ซูเชค กัปตันทีมผู้มี 89 แคปส์จากเวสต์แฮม ซึ่งเป็นทั้งเครื่องยนต์กลางสนามและภัยคุกคามจากเซตพีซ และ มาเตย โกวาร์ ผู้รักษาประตูที่กลายเป็นฮีโร่ด้วยการเซฟจุดโทษในทั้งสองนัดเพลย์ออฟ
ประวัติการพบกัน สถิติ Head to Head
ทั้งสองทีมเคยพบกันเพียงครั้งเดียว คือในเกมกระชับมิตรปี 2016 ที่เกาหลีใต้ชนะ 2-1 หลังตามหลังก่อน แทบไม่มีข้อมูลอ้างอิงจากประวัติการเจอกันมากนัก
วิเคราะห์จุดชี้ขาด
หัวใจของเกมนี้อยู่ที่ การที่ซน ฮึง-มิน จะสามารถเจาะกำแพงป้องกันของเช็กเกียได้หรือไม่ เนื่องจากแนวหลังเช็กเกียมีผู้เล่นจากสลาเวีย ปราก ถึง 10 คน ซึ่งรู้จักกันดีและเล่นเป็นหน่วยเดียวกัน ขณะเดียวกัน เช็กเกียก็เป็นทีมที่ขาดประสบการณ์ในเวทีโลกอย่างชัดเจน
สถิติ Opta ให้เกาหลีใต้มีโอกาสชนะ 42.9% เช็กเกีย 31.1% และเสมอ 26% นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะเป็นเกมที่เล่นระมัดระวังและมีประตูน้อย
ทำนายผล เกาหลีใต้ พบ เช็กเกีย
เกาหลีใต้มีข้อได้เปรียบชัดเจนทั้งความคุ้นชินกับเวทีโลกและคุณภาพของตัวผู้เล่น แต่เช็กเกียมาพร้อมกับแรงบันดาลใจและระเบียบวินัยในการเล่น คาดว่าทั้งสองทีมจะเล่นระมัดระวัง และเกาหลีใต้มีแนวโน้มชนะด้วยสกอร์สูสี เช่น 1-0 หรือ 2-1 โดยซน ฮึง-มิน อาจเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในการชี้ขาดชัยชนะ
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้
โค้ชเกาหลีใต้: ฮง มยอง-โบ
ผู้รักษาประตู (GK)
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คิม ซึง-กยู (เอฟซี โตเกียว, ติดทีมชาติ 86 นัด)
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โจ ฮยอน-อู (อุลซาน เอชดี, ติดทีมชาติ 48 นัด)
-
ซง บอม-กึน (จอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส, ติดทีมชาติ 2 นัด)
กองหลัง (DF)
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คิม มิน-แจ (บาเยิร์น มิวนิก, ติดทีมชาติ 78 นัด)
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คิม มุน-ฮวาน (แทจอน ฮานา ซิติเซน, ติดทีมชาติ 35 นัด)
-
ซอล ยอง-อู (เรดสตาร์ เบลเกรด, ติดทีมชาติ 33 นัด)
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อี แท-ซอก (ออสเตรีย เวียนนา, ติดทีมชาติ 14 นัด)
-
พัค จิน-ซอบ (เจ้อเจียง, ติดทีมชาติ 13 นัด)
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คิม แท-ฮยอน (คาชิมา แอนต์เลอร์ส, ติดทีมชาติ 7 นัด)
-
อี ฮัน-บอม (มิดทิลแลนด์, ติดทีมชาติ 7 นัด)
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เยนส์ คาสทรอป (โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค, ติดทีมชาติ 6 นัด)
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อี กี-ฮยอก (กังวอน เอฟซี, ติดทีมชาติ 2 นัด)
-
โช วี-เจ (จอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส, ติดทีมชาติ 0 นัด)
กองกลาง (MF)
-
อี แจ-ซอง (ไมนซ์ 05, ติดทีมชาติ 104 นัด / 15 ประตู)
-
ฮวาง ฮี-ชาน (วูลฟ์แฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส, ติดทีมชาติ 78 นัด / 17 ประตู)
-
ฮวาง อิน-บอม (เฟเยนูร์ด, ติดทีมชาติ 72 นัด / 6 ประตู)
-
อี คัง-อิน (ปารีส แซงต์-แชร์แมง, ติดทีมชาติ 46 นัด / 11 ประตู)
-
แบค ซึง-โฮ (เบอร์มิงแฮม ซิตี้, ติดทีมชาติ 26 นัด)
-
คิม จิน-กยู (จอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส, ติดทีมชาติ 21 นัด)
-
อี ดง-กยอง (อุลซาน เอชดี, ติดทีมชาติ 17 นัด)
-
แบ จุน-โฮ (สโต๊ก ซิตี้, ติดทีมชาติ 13 นัด)
-
ออม จี-ซอง (สวอนซี ซิตี้, ติดทีมชาติ 9 นัด)
-
ยาง ฮยอน-จุน (เซลติก, ติดทีมชาติ 8 นัด)
กองหน้า (FW)
-
ซอน เฮือง-มิน (กัปตันทีม) (ลอสแอนเจลิส เอฟซี, ติดทีมชาติ 143 นัด / 56 ประตู)
-
โช กยู-ซอง (มิดทิลแลนด์, ติดทีมชาติ 43 นัด / 12 ประตู)
-
โอ ฮยอน-กยู (เบซิกตัส, ติดทีมชาติ 26 นัด / 6 ประตู)
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติเช็กเกีย
โค้ชเช็กเกีย: มิโรสลาฟ โคเบก
ผู้รักษาประตู (GK)
-
มาเตย์ โคซาร์ (พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น, ติดทีมชาติ 19 นัด)
-
ยินดริช สตาเน็ค (สลาเวีย ปราก, ติดทีมชาติ 14 นัด)
-
ลูคาช ฮอร์นีแช็ค (บราก้า, ติดทีมชาติ 1 นัด)
กองหลัง (DF)
-
วลาดิเมียร์ ชูฟาล (ฮอฟเฟนไฮม์, ติดทีมชาติ 61 นัด)
-
โทมาช โฮเลช (สลาเวีย ปราก, ติดทีมชาติ 40 นัด)
-
ลาดิสลาฟ เครจชี (กัปตันทีม) (วูลฟ์แฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส, ติดทีมชาติ 26 นัด)
-
ดาบิด ซีม่า (สลาเวีย ปราก, ติดทีมชาติ 24 นัด)
-
ยาโรสลาฟ เซเลนี่ (สปาร์ต้า ปราก, ติดทีมชาติ 22 นัด)
-
ดาบิด ยูราเซ็ค (สลาเวีย ปราก, ติดทีมชาติ 17 นัด)
-
ดาบิด ดูเดร่า (สลาเวีย ปราก, ติดทีมชาติ 16 นัด)
-
โรบิน ฮรานาช (ฮอฟเฟนไฮม์, ติดทีมชาติ 13 นัด)
-
ชเตปาน ชาลูเป็ค (สลาเวีย ปราก, ติดทีมชาติ 4 นัด)
กองกลาง (MF)
-
โทมาช ซูเช็ค (เวสต์แฮม ยูไนเต็ด, ติดทีมชาติ 89 นัด / 17 ประตู)
-
วลาดิเมียร์ ดาริด้า (ฮราเดตส์ คราโลเว, ติดทีมชาติ 78 นัด)
-
ลูคาช โปรว็อด (สลาเวีย ปราก, ติดทีมชาติ 37 นัด)
-
มิชาล ซาดีเล็ค (สลาเวีย ปราก, ติดทีมชาติ 34 นัด)
-
พาเวล ชุลต์ซ (ลียง, ติดทีมชาติ 20 นัด)
-
ลูคาช แชร์ฟ (วิคตอเรีย พลเซน, ติดทีมชาติ 16 นัด)
-
ฮูโก โซชูเร็ค (สปาร์ต้า ปราก, ติดทีมชาติ 1 นัด)
-
อาเลกซานเดอร์ ซอยก้า (วิคตอเรีย พลเซน, ติดทีมชาติ 1 นัด)
-
เดนิส วิชินสกี้ (วิคตอเรีย พลเซน, ติดทีมชาติ 1 นัด)
กองหน้า (FW)
-
พาทริก ชิค (ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน, ติดทีมชาติ 52 นัด / 25 ประตู)
-
อดัม โฮโลเช็ค (ฮอฟเฟนไฮม์, ติดทีมชาติ 42 นัด)
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ยัน คุชต้า (สปาร์ต้า ปราก, ติดทีมชาติ 31 นัด)
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มอยมีร์ ชีติล (สลาเวีย ปราก, ติดทีมชาติ 22 นัด)
-
โทมาช โชรี่ (สลาเวีย ปราก, ติดทีมชาติ 21 นัด)
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