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“สส.ไอซ์” พาย้อนดู TOR พร้อมยกเหตุผลทำไมต้องยกเลิก TH-AI Passport

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 11:12 น.
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สส.ไอซ์ รักชนก พาย้อนดู TOR พร้อมยกเหตุผลทำไมต้องยกเลิก TH-AI Passport 1,621 ล้านบาท พ้อพูดอะไรไปก็ไร้ค่า เพราะเขาจะเอาให้ได้

น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อจาก พรรคประชาชน โพสต์ข้อความถึงโครงการ TH-AI Passport ว่า “ทำไมเราต้องยุติ ยกเลิก โครงการ TH-AI passport 1,621ล้าน ?

รอบที่แล้วเชิญคนวงการ IT มารวมตัว รอบนี้ก็ขอเชิญคนในแวดวงการศึกษามารวมตัวด้วยฮะ นี่คือส่วนนึงของ TOR โครงการ TH-AI passport 1,621ล้าน กระทรวง DE และ โครงการ National Credit Bank 384ล้าน กระทรวง อว.

เรื่องมันมีอยู่ว่า

ด้านบนในรูป คือ TOR โครงการ TH-AI passport 1,621ล้าน เกิดขึ้นภายใต้รัฐมนตรีDE ไชยชนก ชิดชอบ จากพรรคภูมิใจไทย บริษัทที่ชนะประมูลเป็นกิจการร่วมค้า TH เป็นการรวมตัวกันของ 2บริษัท

ด้านล่างในรูป คือ TOR ของโครงการ National Credit Bank 384ล้าน เกิดขึ้นภายใต้รัฐมนตรี อว. ศุภมาส อิศรภักดี จากพรรคภูมิใจไทย ผู้ชนะการประมูลคือกิจการค้าร่วม HSS ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 3บริษัท

1) ขอให้อ่านที่ป้ายไฮไลท์สีส้มเอาไว้ชัดๆ อ่านดีดี อ่านช้าๆ

“ประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัล ที่ครอบคลุมสถานที่สำคัญ แหล่งธุรกิจ หรือถนนเส้นสำคัญ ที่มีการจราจรหนาแน่น ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวัด รวมจำนวนจอไม่น้อยกว่า 400 จอ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิทัล ภายในร้านสะดวกซื้อ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 1500 สาขา รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 6000 จอ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล ภายในหรือภายนอกห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า 10 สาขา รวมจำนวนจอไม่น้อยกว่า 200 จอ”

อ่านของทั้ง 2โครงการแล้วแบบ เห้ยยยยยยยย บ้าหน่า นี่มันก็อบปี้แล้ววางเลยรึป่าวพี่ ? มันจะเหมือนเป๊ะอะไรขนาดนั้นคร้าบบบบ

2) ที่ป้ายไฮไลท์สีเขียวเอาไว้ คือ โครงการ National Credit Bank 384ล้าน ของกระทรวง อว. เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ดีมากคือ ทำขึ้นมาเก็บหน่วยกิตของนักศึกษาเพื่อให้สามารถเทียบหน่วยกิตข้ามมหาลัยได้ แต่ลอคว่าคนที่ประมูลโครงการต้องมีจอเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัล “บริเวณขาเข้าและขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” จะทำความเข้าใจสิ่งนี้ว่ายังไงดี ?

คนเขียน TOR อยากโปรโมทโครงการนี้ให้ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยได้ทราบ ว่ามหาลัยไทยในอนาคตอาจโอนหน่วยกิตข้ามมหาลัยได้นะ Youอยากมาเรียนที่นี่ไหม ? หรือ จะโปรโมทโครงการให้นักศึกษาไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศ
ทำไมต้องจอดิจิทัล ในสุวรรณภูมิ ?

แต่ที่แน่ๆ เจ้าของจอทั้งหมดในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอนนี้มีอยู่เจ้าเดียวนั้นก็คือ.. (ไหนแกล้งๆลองเดาดู)
TOR โครงการ National Credit Bank เกิดก่อน TH-AI passport อาจจะเริ่มรู้ตัวว่า “จอในสุวรรณภูมิ” มันชัดเจนเกินไปพอทำโครงการใหม่ก็เลยตัดออก แต่ที่เหลือก็ยังชัดอยู่ดี

3) ทั้งสองโครงการนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย

4) กิจการร่วมค้า 2บริษัท TH ที่ได้โครงการ TH-AI passport และ กิจการค้าร่วม 3บริษัท HSS ที่โครงการ National Credit Bank ตัวย่อย H ของทั้งสองกิจการร่วมค้า คือบริษัทเดียวกัน และ บริษัทตัว T ในโครงการแรก กับ บริษัทตัว S ในโครงที่สองเจ้าของเดียวกัน เปิดชื่อดูได้ใน e-GP แนบลิงค์ไว้ให้แล้ว

5) TOR แบบนี้ ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าส่อล็อกสเปค เหตุผลเพราะ?

โครงการ TH-AI passport ที่เนื้อหาคือแจก AI ให้กับคน 5ล้านคน ทำไมต้องไปเน้นที่การประชาสัมพันธ์บนจอดิจิทัลทั่วประเทศ มันควรจะไปเน้นเรื่อง ai ไม่ใช่หรือ ?

โครงการ National Credit Bank ที่เนื้อหาคือการเก็บหน่วยกิตของนักศึกษา ทำไมต้องไปเน้นที่การประชาสัมพันธ์บนจอดิจิทัลทั่วประเทศ และ ต้องประชาสัมพันธ์ที่สนามบินเพื่ออะไร ? มันควรจะไปเน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ใช่หรือ ?

6) คุณคิดว่านี่คือเรื่องบังเอิญหรือไม่ ?
อย่าเชื่อรักชนก แต่จงไปดูด้วยตาตัวเอง
TOR ของทั้ง 2โครงการ https://drive.google.com/…/1h13QCFJHwvrATWRJuYDloo…

7) นี่คือเหตุผลที่ทำไมดิฉันถึงยืนยันนักหนาว่า ต้องยุติ ยกเลิก โครงการ TH-AI passport 1,621ล้าน เพราะนี่มันไม่ใช่เรื่องความคุ้มค่า ไม่ใช่เรื่องประโยชน์ที่คนไทยจะได้เข้าถึง AI แต่มันคือการกระทำอย่างเป็นระบบ และ จากการทำงานในกรรมาธิการติดตามงบฯ ดิฉันบอกได้เลยว่าไม่ได้มีแค่นี้ !

ดังนั้นงานวันพรุ่งนี้ (11 มิ.ย. 69) คุณพูดอะไรกันไปมันก็ไร้ค่า เพราะถึงยังไงเค้าก็จะเอาให้ได้ เหตุผลก็ไม่ใช่ใดอื่น เพราะยุคนี้สมัยนี้ สีน้ำเงินเป็นสีมงคลประจำโครงการภาครัฐ ก็เท่านั้นเองค่ะ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 11:12 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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