หุ้น JAS-MONO พุ่ง! รับข่าวดี หลังปิดดีลลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2026 ดันตลาดคึกคัก

หุ้น JAS-MONO พุ่ง! รับข่าวดี หลังประกาศปิดดีลลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2026 ดันตลาดคึกคัก เตรียมชงบอร์ดอนุมัติ
จากกรณีที่ JAS ประกาศ คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน “ฟุตบอลโลก 2026” อย่างเป็นทางการ เมื่อช่วงคืนของวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยเตรียมส่งตรงมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมครบทุกแมตช์ ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ทีมโปรดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. – 19 ก.ค. 2569 นี้
ความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทย ดัชนีอยู่ที่ 1,575.04 เพิ่มขึ้น 11.45 จุด (คิดเป็น +0.73%) มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 16,769.11 ล้านบาท โดยการปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ในครั้งนี้ ส่งผลให้หุ้น JAS และ MONO มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้
- JAS อยู่ที่ 1.28 บาท (ก่อนเปิดตลาด 1.16 บาท) +0.12 บาท (+10.34%) มูลค่าการซื้อขาย 369.39 ล้านบาท
- MONO อยู่ที่ 0.99 บาท (ก่อนเปิดตลาด 0.93 บาท) +0.06 บาท (+6.45%) มูลค่าการซื้อขาย 61.84 ล้านบาท
ขณะที่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ได้เข้าทำข้อตกลง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล FIFA World Cup 2026 สำหรับการเผยแพร่ในประเทศไทย ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจสื่อและคอนเทนต์กีฬา
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในวันนี้เพื่อเข้าทำรายการดังกล่าว และจะแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป
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