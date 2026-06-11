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ย้อนคำท้า “ทนายตั้ม” ใครหน้าแหก ดื่มฉี่ 71 แก้ว หลังศาลตัดสินจำคุก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 11:07 น.
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ย้อนคำท้า "ทนายตั้ม" ใครหน้าแหก ดื่มฉี่ 71 แก้ว หลังศาลตัดสินจำคุก
ภาพจาก : FB/ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชา

ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 5 ปี 12 เดือน คดีฉ้อโกงเจ๊อ้อย ทำให้โพสต์ท้าเดือดปี 2567 ถูกขุดกลับมาถามอีกครั้ง

ย้อนคำท้า ดื่มฉี่ 71 แก้ว ของ ทนายตั้ม หรือ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 สั่งจำคุก 5 ปี 12 เดือน และให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่า 72.5 ล้านบาท ในคดีฉ้อโกง “เจ๊อ้อย”

ที่มาของคำท้า “ดื่มปัสสาวะ 71 แก้ว”

หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วใครล่ะที่ต้อง “ต้องดื่มฉี่ 71 แก้ว?” คำตอบคือ ประโยคนั้นเป็นคำท้าตอบโต้ทางโซเชียล ไม่ใช่ข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลบังคับจริง และไม่ควรนำไปทำตาม เพราะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยตรง

คำท้าทายนี้เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนตุลาคม 2567 หลังมีกระแสพาดพิงทนายตั้มกับเงิน 71 ล้านบาทในคดีเจ๊อ้อย ทนายตั้มโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ใจความว่า ใครลงข่าวว่าเขาฉ้อโกงเงิน 71 ล้านบาท ถ้าหน้าแหกต้องดื่มปัสสาวะ 71 แก้ว ตามรายงานของ มติชนออนไลน์

ตัวเลข 71 มาจากยอดเงินในคดีที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกหลอกให้โอนเงินลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ ขณะที่ฝ่ายทนายตั้มเคยอ้างว่าเงินดังกล่าวเป็นการให้โดยเสน่หา ไม่ใช่การฉ้อโกง

ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 5 ปี 12 เดือน คดีฉ้อโกงเจ๊อ้อย ทำให้โพสต์ท้าเดือดปี 2567 ถูกขุดกลับมาถามอีกครั้ง
ภาพจาก : FB/ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชา

คำพิพากษาศาลวันที่ 11 มิ.ย. 2569

ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงในวันที่ 11 มิถุนายน 2569 โดยพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 และนางจตุพร อุบลเลิศ หรือ เจ๊อ้อย ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม เป็นจำเลยที่ 1 พร้อมภรรยาและพี่สาวภรรยาเป็นจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในข้อหาฉ้อโกง ฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ และร่วมกันฟอกเงิน

ผู้เสียหายอ้างว่าถูกหลอกให้โอนเงินหลายครั้ง ได้แก่ เงินลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ 71 ล้านบาท เงินซื้อรถเบนซ์ 13 ล้านบาท และเงินจ่ายค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอยน์อีก 39 ล้านบาท ขณะที่ฝ่ายทนายตั้มอ้างว่าเงินทั้งหมดเป็นการให้โดยเสน่หา

ล่าสุด อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งคำพิพากษาว่า ศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้ม 5 ปี 12 เดือน และให้ชดใช้เงิน 72,567,764 บาท

ดื่มปัสสาวะอันตรายไหม?

แม้คำท้านี้จะไม่มีผลบังคับจริง แต่ควรระบุให้ชัดว่าการดื่มปัสสาวะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ กรมอนามัยเคยออกสื่อเตือนว่าการดื่มปัสสาวะไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับว่ารักษาโรคได้ และอาจทำให้ผู้ป่วยบางกลุ่มมีอาการทรุดลง ตามข้อมูลจากอนามัยมีเดีย

Cleveland Clinic ระบุเพิ่มเติมว่า ปัสสาวะประกอบด้วยเกลือและของเสียที่ร่างกายกำลังขับออก การดื่มกลับเข้าไปอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำหนักขึ้น ไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 11:07 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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