ศธ. ยกเลิกโครงการโรงเรียนสีขาว ช่วยลดภาระงานของครู เน้นการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกโครงการโรงเรียนสีขาว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อช่วยลดภาระงานของครู เน้นการเรียนการสอนมากขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกแถลง เรื่อง ยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
โดยใจความระบุว่า “ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2570 นโยบายที่ 1 คืนเวลาให้ครู เพื่อคืนอนาคตให้เด็ก ซึ่งมุ่งเน้น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Work Smart) เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน การสอนของครู อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ครูสามารถทุ่มเทเวลา ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งมีขั้นตอนและภารกิจด้านเอกสารจำนวนมาก นั้น
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้ง ยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศธ.ผุดวาระรับเปิดเทอม ยกเลิกชุดลูกเสือ-เนตรนารี ผปค.โวย ทำได้จริงหรือแค่ลมปาก?
- ด่วนที่สุด! กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือใหม่ ไม่พูดถึงห้ามจัดงานรื่นเริงแล้ว
- ครูดีเด่นส่อหมดอนาคต! ศธ. เข้าสอบปมต่อยเด็ก ผิดจริงเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพเด็ดขาด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: