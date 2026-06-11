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ดูบอลสด เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 ถ่ายทอดสด Mono29

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 10:57 น.
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ดูบอลสด เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 ถ่ายทอดสด Mono29

เปิดสนามด้วยเกมล้างตา ฟุตบอลโลก 2026 เปิดฉากอย่างเป็นทางการในคืนนี้เวลา 02.00 น. ตามเวลาไทย ณ สนามเอสตาดิโอ อัซเตกา กรุงเม็กซิโกซิตี้ ด้วยเกมกลุ่ม A ระหว่าง เม็กซิโก เจ้าบ้านร่วม กับ แอฟริกาใต้ ดูถ่ายทอดสดฟรีได้ทางช่อง Mono29

มื่อ 16 ปีที่แล้ว วันที่ 11 มิถุนายน 2010 ทั้งสองทีมนี้ก็เคยพบกันในนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพมาแล้วผลลัพธ์คือเสมอกัน 1-1 จากประตูสุดตระการตาของ ซิฟิเว ชาบาลาลา ก่อนที่ ราฟาเอล มาร์เกซ จะยิงตีเสมอให้เม็กซิโก

เม็กซิโก: เจ้าบ้านแบกความฝันทั้งประเทศ คำสาปที่ต้องทลาย

เม็กซิโกกลายเป็นชาติแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกถึงสามครั้ง ต่อจาก 1970 และ 1986 ทีมอยู่ในอันดับ 14 ของโลกและเป็นตัวเก็งอันดับหนึ่งในกลุ่ม

กุนซือ ฮาเวียร์ อากีร์เร คุมทีมมาแล้วถึงสามสมัย พาทีมคว้า Nations League และ Gold Cup ในปี 2025 สไตล์การเล่นของเม็กซิโกภายใต้อากีร์เรเน้นระเบียบวินัยในการรับและรอโต้กลับอย่างรวดเร็วโดยเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยฟอร์ม 8 เกมไม่แพ้ในปีนี้ รวมถึงชนะกาน่า 2-0, ออสเตรเลีย 1-0 และเซอร์เบีย 5-1

ผู้เล่นที่ต้องจับตามากที่สุดคือกัปตันทีม เอดสัน อัลบาเรซ จากเฟเนร์บาห์เช ผู้เป็นเครื่องยนต์หลักในแนวกลาง และราอูล คีเมเนซ วัย 35 ปี จากฟูแล่ม กองหน้าที่ทำได้ 44 ประตูให้ทีมชาติและอยู่อันดับ 3 ในรายชื่อผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของเม็กซิโก นอกจากนี้ยังมีซานติอาโก คีเมเนซ จาก AC มิลาน และกุยเยร์โม โอโชอา วัย 40 ปี ที่หากได้ลงเล่นจะกลายเป็นผู้เล่นที่สามต่อจากเมสซีและโรนัลโดที่ได้เล่นฟุตบอลโลกถึง 6 ครั้ง

แต่ภาระที่หนักที่สุดคือคำสาปที่เรียกว่า”El Quinto Partido” (เกมที่ห้า) เม็กซิโกแพ้ตกรอบ 16 ทีมสุดท้ายติดต่อกันถึง 7 ครั้งตั้งแต่ปี 1994 ถึง 2018 โดยไม่เคยผ่านเข้ารอบ 8 ทีมได้เลย นอกจากเมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพในปี 1970 และ 1986

ดูบอลสด เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 ถ่ายทอดสด Mono29

แอฟริกาใต้: ทีมม้ามืดที่ไม่มีอะไรเสียให้เสีย

แอฟริกาใต้กลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกนับตั้งแต่เป็นเจ้าภาพในปี 2010 เส้นทางการผ่านรอบคัดเลือกเต็มไปด้วยดราม่าเพราะขณะที่นำกลุ่มอยู่ พวกเขาถูกหักคะแนน 3 แต้มเนื่องจากส่งผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์ลงสนาม ก่อนสู้กลับมาแซงไนจีเรียและเบนินได้สำเร็จ

ทีมนี้คุมโดยฮิวโก บรูส วัย 74 ปี ที่เล่นสไตล์ครองบอลและเปิดเกม แต่ฟอร์มล่าสุดน่าเป็นห่วงเพราะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นี้โดยไม่ชนะ 4 เกมล่าสุด รวมถึงเสมอนิการากัว 0-0 และเสมอจาเมกา 1-1

วิเคราะห์จุดชี้ขาด

ความได้เปรียบของเม็กซิโกชัดเจนมากทั้งในแง่อันดับโลก ฟอร์ม และโดยเฉพาะกระแสเจ้าบ้านที่อากีร์เรเน้นย้ำว่า “บ้านของเราคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุด อังกฤษเคยเป็นแชมป์โลกเมื่อตอนเป็นเจ้าภาพ และไม่เคยทำได้อีกเลย”

แต่แอฟริกาใต้มาพร้อมกับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ และไม่มีอะไรที่จะกดดันพวกเขาได้มากไปกว่าการมาในฐานะทีมรอง

ทายผลบอล เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้

เม็กซิโกน่าจะชนะด้วยสกอร์สูสีในเกมนี้ อาจเป็น 2-0 หรือ 2-1 แรงกดดันจากเจ้าบ้านและแฟนบอลกว่า 87,000 คนในอัซเตกาน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญ แต่หากแอฟริกาใต้ยิงประตูได้ก่อน ก็อย่าแปลกใจหากประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเกมปี 2010 อีกครั้ง

รายชื่อนักเตะทีมชาติเม็กซิโก

โค้ชเม็กซิโก: ฮาเวียร์ อากีร์เร

ผู้รักษาประตู (GK)

  • กีแยร์โม โอชัว (เออีแอล ลิมาสซอล, ติดทีมชาติ 152 นัด)

  • ราอูล รังเญล (กวาดาลาฮารา, ติดทีมชาติ 13 นัด)

  • การ์ลอส อาเซเบโด (ซานโตส ลากูนา, ติดทีมชาติ 7 นัด)

กองหลัง (DF)

  • เฆซุส กายาร์โด (โตลูกา, ติดทีมชาติ 120 นัด)

  • เซซาร์ มอนเตส (โลโกโมทีฟ มอสโก, ติดทีมชาติ 66 นัด)

  • ฆอร์เฆ ซานเชซ (พีเอโอเค, ติดทีมชาติ 58 นัด)

  • โยฮัน บาสเกซ (เจนัว, ติดทีมชาติ 45 นัด)

  • อิสราเอล เรเยส (อเมริกา, ติดทีมชาติ 33 นัด)

  • มาเตโอ ชาเวซ (อาแซด, ติดทีมชาติ 9 นัด)

กองกลาง (MF)

  • เอดซอน อัลวาเรซ (กัปตันทีม) (เฟเนร์บาห์เช, ติดทีมชาติ 97 นัด)

  • ออร์เบลิน ปิเนดา (เออีเค เอเธนส์, ติดทีมชาติ 91 นัด)

  • โรเบร์โต อัลวาราโด (กวาดาลาฮารา, ติดทีมชาติ 66 นัด)

  • ลุยส์ โรโม (กวาดาลาฮารา, ติดทีมชาติ 62 นัด)

  • ลุยส์ ชาเวซ (ดินาโม มอสโก, ติดทีมชาติ 44 นัด)

  • เอริก ลิรา (ครูซ อาซูล, ติดทีมชาติ 24 นัด)

  • ฆิลเบร์โต โมรา (ติฮัวนา, ติดทีมชาติ 7 นัด)

  • ไบรอัน กูเตียร์เรซ (กวาดาลาฮารา, ติดทีมชาติ 6 นัด)

  • โอเบด วาร์กัส (แอตเลติโก มาดริด, ติดทีมชาติ 6 นัด)

  • อัลวาโร ฟิดาลโก (เรอัล เบติส, ติดทีมชาติ 3 นัด)

กองหน้า (FW)

  • ราอูล ฆิเมเนซ (ฟูแล่ม, ติดทีมชาติ 123 นัด / 44 ประตู)

  • อเล็กซิส เวกา (โตลูกา, ติดทีมชาติ 51 นัด)

  • ซานติอาโก ฆิเมเนซ (เอซี มิลาน, ติดทีมชาติ 47 นัด)

  • เซซาร์ อวยร์ตา (อันเดอร์เลชท์, ติดทีมชาติ 26 นัด)

  • ฮูเลียน กิโญเนส (อัล-กาดิซิยาห์, ติดทีมชาติ 21 นัด)

  • กีแยร์โม มาร์ติเนซ (ยูแนม, ติดทีมชาติ 11 นัด)

  • อาร์มันโด กอนซาเลซ (กวาดาลาฮารา, ติดทีมชาติ 7 นัด)

รายชื่อนักเตะทีมชาติแอฟริกาใต้

โค้ชแอฟริกาใต้: อูโก โบรส

ผู้รักษาประตู (GK)

  • รอนเวน วิลเลียมส์ (กัปตันทีม) (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 62 นัด)

  • ริคาร์โด กอสส์ (ซิเวเลเล, ติดทีมชาติ 4 นัด)

  • ซิโฟ เชน (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 3 นัด)

กองหลัง (DF)

  • ออบรีย์ โมดิบา (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 44 นัด)

  • คูลิโซ มูดาอู (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 32 นัด)

  • นโคซินาธิ ซิบิซี (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 19 นัด)

  • มเบเคเซลิ มโบคาซี (ชิคาโก ไฟร์, ติดทีมชาติ 10 นัด)

  • อีเม โอคอน (ฮันโนเวอร์ 96, ติดทีมชาติ 7 นัด)

  • ซามูเคเล คาบินี (โมลด์, ติดทีมชาติ 5 นัด)

  • คูลูมานิ นดามาเน (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 5 นัด)

  • ทาบัง มาตูลูดี (โปลกเวน ซิตี, ติดทีมชาติ 2 นัด)

  • คาโมเกโล เซเบเลเบเล (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 2 นัด)

  • แบรดลีย์ ครอสส์ (ไกเซอร์ ชีฟส์, ติดทีมชาติ 0 นัด)

  • โอลเวธู มาคานยา (ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน, ติดทีมชาติ 0 นัด)

กองกลาง (MF)

  • เตโบโฮ โมโคเอนา (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 51 นัด / 9 ประตู)

  • สเฟเฟโล ซิโธล (ทอนเดลา, ติดทีมชาติ 27 นัด)

  • ทาเลนเต มบาธา (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 14 นัด)

  • เจย์เดน อดัมส์ (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 4 นัด)

กองหน้า (FW)

  • เธมบา ซวานี (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 53 นัด / 12 ประตู)

  • ไลล์ ฟอสเตอร์ (เบิร์นลีย์, ติดทีมชาติ 26 นัด / 10 ประตู)

  • เอวิเดนซ์ มัคโกปา (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 26 นัด)

  • ออสวิน อัปโพลลิส (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 25 นัด / 8 ประตู)

  • อิคราม เรย์เนอร์ส (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 13 นัด)

  • เรเลโบฮิเล โมโฟเคนก์ (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 12 นัด)

  • ทาเปโล มาเซโก (เออีแอล ลิมาสซอล, ติดทีมชาติ 9 นัด)

  • เชปัง โมเรมี (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 9 นัด)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 10:57 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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