ดูบอลสด เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 ถ่ายทอดสด Mono29

เปิดสนามด้วยเกมล้างตา ฟุตบอลโลก 2026 เปิดฉากอย่างเป็นทางการในคืนนี้เวลา 02.00 น. ตามเวลาไทย ณ สนามเอสตาดิโอ อัซเตกา กรุงเม็กซิโกซิตี้ ด้วยเกมกลุ่ม A ระหว่าง เม็กซิโก เจ้าบ้านร่วม กับ แอฟริกาใต้ ดูถ่ายทอดสดฟรีได้ทางช่อง Mono29
มื่อ 16 ปีที่แล้ว วันที่ 11 มิถุนายน 2010 ทั้งสองทีมนี้ก็เคยพบกันในนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพมาแล้วผลลัพธ์คือเสมอกัน 1-1 จากประตูสุดตระการตาของ ซิฟิเว ชาบาลาลา ก่อนที่ ราฟาเอล มาร์เกซ จะยิงตีเสมอให้เม็กซิโก
เม็กซิโก: เจ้าบ้านแบกความฝันทั้งประเทศ คำสาปที่ต้องทลาย
เม็กซิโกกลายเป็นชาติแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกถึงสามครั้ง ต่อจาก 1970 และ 1986 ทีมอยู่ในอันดับ 14 ของโลกและเป็นตัวเก็งอันดับหนึ่งในกลุ่ม
กุนซือ ฮาเวียร์ อากีร์เร คุมทีมมาแล้วถึงสามสมัย พาทีมคว้า Nations League และ Gold Cup ในปี 2025 สไตล์การเล่นของเม็กซิโกภายใต้อากีร์เรเน้นระเบียบวินัยในการรับและรอโต้กลับอย่างรวดเร็วโดยเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยฟอร์ม 8 เกมไม่แพ้ในปีนี้ รวมถึงชนะกาน่า 2-0, ออสเตรเลีย 1-0 และเซอร์เบีย 5-1
ผู้เล่นที่ต้องจับตามากที่สุดคือกัปตันทีม เอดสัน อัลบาเรซ จากเฟเนร์บาห์เช ผู้เป็นเครื่องยนต์หลักในแนวกลาง และราอูล คีเมเนซ วัย 35 ปี จากฟูแล่ม กองหน้าที่ทำได้ 44 ประตูให้ทีมชาติและอยู่อันดับ 3 ในรายชื่อผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของเม็กซิโก นอกจากนี้ยังมีซานติอาโก คีเมเนซ จาก AC มิลาน และกุยเยร์โม โอโชอา วัย 40 ปี ที่หากได้ลงเล่นจะกลายเป็นผู้เล่นที่สามต่อจากเมสซีและโรนัลโดที่ได้เล่นฟุตบอลโลกถึง 6 ครั้ง
แต่ภาระที่หนักที่สุดคือคำสาปที่เรียกว่า”El Quinto Partido” (เกมที่ห้า) เม็กซิโกแพ้ตกรอบ 16 ทีมสุดท้ายติดต่อกันถึง 7 ครั้งตั้งแต่ปี 1994 ถึง 2018 โดยไม่เคยผ่านเข้ารอบ 8 ทีมได้เลย นอกจากเมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพในปี 1970 และ 1986
แอฟริกาใต้: ทีมม้ามืดที่ไม่มีอะไรเสียให้เสีย
แอฟริกาใต้กลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกนับตั้งแต่เป็นเจ้าภาพในปี 2010 เส้นทางการผ่านรอบคัดเลือกเต็มไปด้วยดราม่าเพราะขณะที่นำกลุ่มอยู่ พวกเขาถูกหักคะแนน 3 แต้มเนื่องจากส่งผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์ลงสนาม ก่อนสู้กลับมาแซงไนจีเรียและเบนินได้สำเร็จ
ทีมนี้คุมโดยฮิวโก บรูส วัย 74 ปี ที่เล่นสไตล์ครองบอลและเปิดเกม แต่ฟอร์มล่าสุดน่าเป็นห่วงเพราะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นี้โดยไม่ชนะ 4 เกมล่าสุด รวมถึงเสมอนิการากัว 0-0 และเสมอจาเมกา 1-1
วิเคราะห์จุดชี้ขาด
ความได้เปรียบของเม็กซิโกชัดเจนมากทั้งในแง่อันดับโลก ฟอร์ม และโดยเฉพาะกระแสเจ้าบ้านที่อากีร์เรเน้นย้ำว่า “บ้านของเราคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุด อังกฤษเคยเป็นแชมป์โลกเมื่อตอนเป็นเจ้าภาพ และไม่เคยทำได้อีกเลย”
แต่แอฟริกาใต้มาพร้อมกับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ และไม่มีอะไรที่จะกดดันพวกเขาได้มากไปกว่าการมาในฐานะทีมรอง
ทายผลบอล เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้
เม็กซิโกน่าจะชนะด้วยสกอร์สูสีในเกมนี้ อาจเป็น 2-0 หรือ 2-1 แรงกดดันจากเจ้าบ้านและแฟนบอลกว่า 87,000 คนในอัซเตกาน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญ แต่หากแอฟริกาใต้ยิงประตูได้ก่อน ก็อย่าแปลกใจหากประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเกมปี 2010 อีกครั้ง
รายชื่อนักเตะทีมชาติเม็กซิโก
โค้ชเม็กซิโก: ฮาเวียร์ อากีร์เร
ผู้รักษาประตู (GK)
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กีแยร์โม โอชัว (เออีแอล ลิมาสซอล, ติดทีมชาติ 152 นัด)
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ราอูล รังเญล (กวาดาลาฮารา, ติดทีมชาติ 13 นัด)
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การ์ลอส อาเซเบโด (ซานโตส ลากูนา, ติดทีมชาติ 7 นัด)
กองหลัง (DF)
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เฆซุส กายาร์โด (โตลูกา, ติดทีมชาติ 120 นัด)
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เซซาร์ มอนเตส (โลโกโมทีฟ มอสโก, ติดทีมชาติ 66 นัด)
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ฆอร์เฆ ซานเชซ (พีเอโอเค, ติดทีมชาติ 58 นัด)
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โยฮัน บาสเกซ (เจนัว, ติดทีมชาติ 45 นัด)
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อิสราเอล เรเยส (อเมริกา, ติดทีมชาติ 33 นัด)
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มาเตโอ ชาเวซ (อาแซด, ติดทีมชาติ 9 นัด)
กองกลาง (MF)
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เอดซอน อัลวาเรซ (กัปตันทีม) (เฟเนร์บาห์เช, ติดทีมชาติ 97 นัด)
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ออร์เบลิน ปิเนดา (เออีเค เอเธนส์, ติดทีมชาติ 91 นัด)
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โรเบร์โต อัลวาราโด (กวาดาลาฮารา, ติดทีมชาติ 66 นัด)
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ลุยส์ โรโม (กวาดาลาฮารา, ติดทีมชาติ 62 นัด)
-
ลุยส์ ชาเวซ (ดินาโม มอสโก, ติดทีมชาติ 44 นัด)
-
เอริก ลิรา (ครูซ อาซูล, ติดทีมชาติ 24 นัด)
-
ฆิลเบร์โต โมรา (ติฮัวนา, ติดทีมชาติ 7 นัด)
-
ไบรอัน กูเตียร์เรซ (กวาดาลาฮารา, ติดทีมชาติ 6 นัด)
-
โอเบด วาร์กัส (แอตเลติโก มาดริด, ติดทีมชาติ 6 นัด)
-
อัลวาโร ฟิดาลโก (เรอัล เบติส, ติดทีมชาติ 3 นัด)
กองหน้า (FW)
-
ราอูล ฆิเมเนซ (ฟูแล่ม, ติดทีมชาติ 123 นัด / 44 ประตู)
-
อเล็กซิส เวกา (โตลูกา, ติดทีมชาติ 51 นัด)
-
ซานติอาโก ฆิเมเนซ (เอซี มิลาน, ติดทีมชาติ 47 นัด)
-
เซซาร์ อวยร์ตา (อันเดอร์เลชท์, ติดทีมชาติ 26 นัด)
-
ฮูเลียน กิโญเนส (อัล-กาดิซิยาห์, ติดทีมชาติ 21 นัด)
-
กีแยร์โม มาร์ติเนซ (ยูแนม, ติดทีมชาติ 11 นัด)
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อาร์มันโด กอนซาเลซ (กวาดาลาฮารา, ติดทีมชาติ 7 นัด)
รายชื่อนักเตะทีมชาติแอฟริกาใต้
โค้ชแอฟริกาใต้: อูโก โบรส
ผู้รักษาประตู (GK)
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รอนเวน วิลเลียมส์ (กัปตันทีม) (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 62 นัด)
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ริคาร์โด กอสส์ (ซิเวเลเล, ติดทีมชาติ 4 นัด)
-
ซิโฟ เชน (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 3 นัด)
กองหลัง (DF)
-
ออบรีย์ โมดิบา (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 44 นัด)
-
คูลิโซ มูดาอู (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 32 นัด)
-
นโคซินาธิ ซิบิซี (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 19 นัด)
-
มเบเคเซลิ มโบคาซี (ชิคาโก ไฟร์, ติดทีมชาติ 10 นัด)
-
อีเม โอคอน (ฮันโนเวอร์ 96, ติดทีมชาติ 7 นัด)
-
ซามูเคเล คาบินี (โมลด์, ติดทีมชาติ 5 นัด)
-
คูลูมานิ นดามาเน (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 5 นัด)
-
ทาบัง มาตูลูดี (โปลกเวน ซิตี, ติดทีมชาติ 2 นัด)
-
คาโมเกโล เซเบเลเบเล (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 2 นัด)
-
แบรดลีย์ ครอสส์ (ไกเซอร์ ชีฟส์, ติดทีมชาติ 0 นัด)
-
โอลเวธู มาคานยา (ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน, ติดทีมชาติ 0 นัด)
กองกลาง (MF)
-
เตโบโฮ โมโคเอนา (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 51 นัด / 9 ประตู)
-
สเฟเฟโล ซิโธล (ทอนเดลา, ติดทีมชาติ 27 นัด)
-
ทาเลนเต มบาธา (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 14 นัด)
-
เจย์เดน อดัมส์ (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 4 นัด)
กองหน้า (FW)
-
เธมบา ซวานี (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 53 นัด / 12 ประตู)
-
ไลล์ ฟอสเตอร์ (เบิร์นลีย์, ติดทีมชาติ 26 นัด / 10 ประตู)
-
เอวิเดนซ์ มัคโกปา (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 26 นัด)
-
ออสวิน อัปโพลลิส (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 25 นัด / 8 ประตู)
-
อิคราม เรย์เนอร์ส (มาเมโลดี ซันดาวน์ส, ติดทีมชาติ 13 นัด)
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เรเลโบฮิเล โมโฟเคนก์ (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 12 นัด)
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ทาเปโล มาเซโก (เออีแอล ลิมาสซอล, ติดทีมชาติ 9 นัด)
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เชปัง โมเรมี (ออร์แลนโด ไพเรตส์, ติดทีมชาติ 9 นัด)
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