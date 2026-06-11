ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “ทนายตั้ม” 5 ปี ชดใช้ 72 ล้าน คดีฉ้อโกง “เจ๊อ้อย”
ศาลอาญาพิพากษาจำคุก ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด 5 ปี 12 เดือน พร้อมสั่งชดใช้อีก 72 ล้าน คดีฉ้อโกง “เจ๊อ้อย”
จากกรณีที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงในวันนี้ (11 มิ.ย. 69) โดยพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 และนางจตุพร อุบลเลิศหรือเจ๊อ้อย ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม จำเลยที่1 นางปณิตา เบี้ยบังเกิด หรือ เดือน ภรรยาทนายตั้ม จำเลยที่ 2 และ นางสาวปิณฑิรา การิวัลย์ หรือ ดาว พี่สาวของภรรยาทนายตั้ม จำเลยที่ 3 ในข้อหา ฉ้อโกง , ฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ , ฟอกเงิน และ ร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน
สืบเนื่องจากจำเลยได้ร่วมกันฉ้อโกงเงินจากนางจตุพร ผู้เสียหาย ให้โอนเงินจำนวนมากหลายครั้ง เช่น เงินลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ จำนวน 71 ล้านบาท, เงินซื้อรถเบนซ์ จำนวน 13 ล้านบาท, และเงินจ่ายค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอยน์ จำนวน 39 ล้านบาท ให้แก่พวกจำเลย ซึ่งนางจตุพร อ้างว่าถูกษิทรา ฉ้อโกงหลอกลวง ขณะที่นายษิทรา อ้างว่าเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หา
ล่าสุด อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งคำพิพากษาโดยระบุว่า “ศาลอาญาพิพากษา จำคุก “ทนายตั้ม” 5 ปี 12 เดือน และชำระเงินชดใช้ 72,567,764 ล้านบาท”
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