ผวา! หมาคลั่งไล่กัดชาวบ้านเจ็บ 6 ราย เร่งตรวจสอบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่?
หมาคลั่งไล่กัดชาวบ้านเจ็บ 6 ราย เร่งตรวจสอบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้พบสุนัขตายเพราะพิษสุนัขบ้า
กู้ภัยสว่างเมตตาได้รับแจ้งเหตุระทึก มีสุนัขเพศผู้ สีน้ำตาล-ขาว แสดงอาการคลุ้มคลั่ง วิ่งไล่กระโจนเข้ากัดชาวบ้านหลายคน ที่บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ 9 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 คน จึงรีบนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
นายบรรจง เฉาะกระโทก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ให้สัมภาษณ์เผยว่า สุนัขตัวดังกล่าวมีลักษณะอาการน่ากลัว หางตก กรามค้าง ตาขวาง และจะพุ่งกระโจนใส่ทุกคนที่ขวางหน้า โดยชาวบ้านช่วยกันล้อมจับและมัดสุนัขตัวนี้เอาไว้ได้สำเร็จ ก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาให้เข้าตัดชิ้นเนื้อตัวอย่าง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้ออย่างเร่งด่วน เนื่องจากพฤติกรรมของสุนัขเข้าข่ายโรคพิษสุนัขบ้า
โดยก่อนหน้านี้หมู่บ้านที่เกิดเหตุตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณบ่อขยะ ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าว ว่าพบสุนัขที่มีอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้าไล่กัดสุนัขตัวอื่น ๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตร ก่อนที่สุนัขตัวนั้นจะตายลง ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันผลตรวจจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แล้ว ว่าสุนัขตัวก่อนหน้านี้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจริง
ชาวบ้านจึงปักใจเชื่อว่าสุนัขตัวที่เพิ่งก่อเหตุคลั่งกัด 6 คน ครั้งนี้ น่าจะติดเชื้อลามมาจากสุนัขบริเวณบ่อขยะดังกล่าวอย่างแน่นอน ขณะนี้เฝ้ารอผลการตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป
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