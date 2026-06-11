อ้าว! คนให้สัมภาษณ์คดี ทราย สมุทร อ้างตัวแทนฝั่งแม่ ยอมรับ ไม่ใช่ ทนายความ ที่แม่แต่งตั้ง
ชาวเน็ตอึ้ง! ดร.ทันกวินท์ ผู้ที่ให้สัมภาษณ์คดี ทราย สมุทร อ้างตัวแทนฝั่งแม่ ไลฟ์สดยอมรับ “ไม่ใช่ทนายความ” ที่แม่แต่งตั้ง เป็นเพียงคนสังเกตการณ์เท่านั้น
หลังจากเมื่อวานนี้ (10 มิ.ย. 69) ศาลแพ่งพระโขนงนัดไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ ซึ่งทางแม่แท้ ๆ ของ ทราย สก๊อต เป็นโจทก์ยื่นฟ้องลูกชายแท้ ๆ นั่นก็คือตัว ทราย สก๊อต ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการไกล่เกลี่ยนานกว่า 4 ชั่วโมง ทรายและทนายก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ต่อมาทาง ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร ทนายความฝั่งคุณแม่ ก็ให้สัมภาษณ์ต่อเช่นกัน ระบุว่า “ฝั่งคุณแม่มีความประสงค์จะมาไกล่เกลี่ยด้วยตัวเอง แต่มาไม่ได้เพราะมีความเครียดจัดจนต้องทานยา เรื่องที่เกิดขึ้นมันกระทบกระเทือนใจเพราะเกี่ยวข้องกับคนที่แม่รัก พร้อมทิ้งท้ายประโยคคลาสสิกว่า “ไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูก” แต่หากให้ประเมินทิศทางการไกล่เกลี่ยมองว่ายังมีแนวโน้มที่ดี เพราะทั้งสองฝ่ายจะนำข้อเสนอของแต่ละฝั่งกลับไปพิจารณา และต้องรอลุ้นกันอีกทีในนัดหน้า (16 มิ.ย.) ว่าคุณแม่จะพร้อมเดินทางมาเผชิญหน้ากับทรายด้วยตัวเองหรือไม่”
ล่าสุดคนทั้งประเทศที่ติดตามเรื่องนี้กลับต้องอุทานคำว่า “อ้าว!!” ออกมากันหมด เมื่อ ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร บุคคลที่สื่อรวมถึงชาวเน็ตคิดว่าเป็นทนายความฝีมือดีที่ทางคุณแม่จ้างมา และออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณระหว่าง ทราย สก๊อต กับ คุณแม่ หลังออกมาจากห้องไกล่เกลี่ย นั้น ออกมาไลฟ์สดเฉลยความจริงว่า
“ตนไม่ใช่ทนายความที่คุณแม่แต่งตั้งมาทำคดีนี้ และไม่รู้จักใครเลยที่มาในวันนี้ แต่เป็นคนเข้าไปสอดรู้สอดเห็นเอง ไม่ได้มีใครจ้างมาเป็นทนายหลักแต่อย่างใด สาเหตุที่ได้เข้าไปนั่งในศาลจนได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ เพราะแค่ตนเข้าไปคุยกับทนายความตัวจริงของคุณแม่ แล้วขออนุญาตไปนั่งฟังเป็นทีมงานเพื่อรับข้อมูลทั้งสองฝ่าย ซึ่งทางทนายตัวจริงก็อนุญาตให้เข้าไปได้”
งานนี้ทำเอาคนที่ติดตามข่าวถึงกับร้องอ้าวหนักมาก! สรุปแล้วคนที่ออกหน้าให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวเมื่อวานนี้ ไม่ใช่ตัวแทนที่คุณแม่จ้างมาโดยตรง แต่เป็นคนที่ไปขอเนียนร่วมทีมหน้างานเพื่อเข้าไปฟังในศาลเท่านั้นเอง
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อ้างอิงจาก : AMARINTV : อมรินทร์ทีวี, FB อรรถรส
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