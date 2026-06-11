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สาวร้านสัก ไม่ทน! โต้ ฟารีดา ปมมั่วสุมยา ยืนยัน ติณติณ ไม่ใช่ช่างสัก เอาผิดคนปล่อยข่าวเท็จ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 10:43 น.
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สาวร้านสักงัดผลตรวจสารเสพติดเป็นลบโต้ ฟาริดา

สาวร้านสัก งัดหลักฐานโต้ ฟาริดา อ้าง ติณติณ เป็นช่างสัก-ใช้ร้านเป็นแหล่งมั่วสุมยา โชว์ผลตรวจเป็นลบ ได้รับความเสียหายหนัก เตรียมฟ้องคนสร้างข่าวปลอม

หลังจากที่ ฟาริดา หรือ ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที นักร้องลูกครึ่งวัย 23 ปี นั่งโต๊ะโหนกระแสเล่าพฤติกรรมของนักร้องชาย ในช่วงหนึ่งของรายการมีการกล่าวพาดพิงถึงร้านสักแห่งหนึ่ง อ้างว่า ติณติณ สมาชิกวง NEW COUNTRY อาศัยอยู่และเป็นแหล่งมั่วสุมมีการใช้ยาเสพติด ในเวลาต่อมานักร้องหนุ่มโชว์ผลตรวจสารเสพติด ผลตรวจยืนยันว่าไม่พบการใช้ตามที่ถูกกล่าวหา

ล่าสุด คุณหวาน สาวร้านสัก ขอออกมาชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้น ระบุว่า “ทุกคนวันนี้เราอยากออกมาพูดเรื่อง ติณติณ นิวคันทรี่ เพราะเราได้รับผลกระทบเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ถ้าใครได้เสพข่าวนี้มาจะเห็นได้ว่ามีการพูดถึงบ้านดำ หรือ ร้านสัก และมีการพูดว่า ติณติณ ใช้สถานที่นี้ในการมั่วสุมและเสพยา

จริง ๆ เราได้รับผลกระทบเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนที่แล้ว เพราะเขาเริ่มโพสต์สตอรี่ตั้งแต่เดือนที่แล้ว ไม่ใช่แค่โพสต์เดียว แต่เกิน 10 โพสต์ ไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่เรื่องการแต่งตัว หรือกล่าวหาว่าพวกเราใช้สารเสพติด และยังบอกว่าบ้านเราได้กระทำการไม่ดีหลายอย่าง

ถ้าโพสต์สตอรี่พอทน แต่นี่เอาไปโหนกระแสพอเลย ขอยืนยันตรงนี้ว่าทุกคนไม่มีการใช้สารเสพติด จะเอาไปโรงพยาบาลไหนหรือขจะให้พวกเราตรวจฉี่ก็สามารถทำได้ ตรวจเลือด ตรวจเส้นผมก็มาเหอะ เพราะxูไม่ได้ทำจริง ๆ

ตอนแรกเราคิดว่าจะไม่ออกมาพูด เพราะเป็นเรื่องของเพื่อนไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมหยุดและพาเพื่อนมาโจมตีเราและติณติณ

อย่างแรกเลย ติณติณ ไม่ใช่ช่างสัก ติณติณ เป็นผู้อาศัยอยู่ในสตูดิโอจริง ติณติณมีหน้าที่การงาน ส่วนพวกเราก็มีหน้าที่การงาน จากกระแสข่าวเรื่องเป็นช่างสัก ก่อนหน้านี้ติณติณเคยมาฝึกสัก แต่ไม่ได้เป็นช่างสักเต็มตัว

การกระทำพวกนี้โคตรเฟกนิวส์สร้างความเสียหายเป็นอย่างยิ่ง เข้าใจว่าคุณอาจจะมีปัญหากับ ติณติณแต่พวกเราไม่ได้เกี่ยวด้วย อย่าลากสตูดิโอเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะติณติณไม่ใช่เจ้าของและไม่ใช่ช่างสัก

คุณหวาน สาวร้านสัก โต้ ฟาริดา
ภาพจาก TikTok : iwannatattt

อีกเรื่องที่ทุกคนสงสัย คึอ มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเคยอยู่บ้านเรา น้องเคยอยู่จริง เพราะเคยคุยกับเพื่อนเราคนหนึ่งในสตูดิโอ แต่น้องถูกไล่ออกจากบ้านและมีพฤติกรรมขโมยเงิน หลังน้องผู้หญิงคนนี้ออกไปไม่ถึงเดือนก็มีเรื่องนี้เข้ามา ทำให้เรารู้ได้เลยว่าเขามีการไปคุยกันแบบไหนและพยายามจะโจมตีพวกเรายังไง นี่ยังไม่รวมกับสื่อต่างประเทศที่เอารูปไอจีพวกเราไปแปะ จริง ๆ โมโหและโกรธมาก แต่พยายามเก็บไว้ แต่วันนี้xูไม่ไหวแล้ว xึงทำอะไรไม่ไว้หน้าxูเลย

อะไรที่พาดพิงถึงสตูดิโอสักหรือทำให้พวกเราเสียหายจะดำเนินการให้ถึงที่สุด พูดอะไรให้นึกถึงความเป็นจริงด้วย ไม่ใช่ฟังเพื่อนมาแล้วมาบอกแบบนี้

ขอยืนยันตรวจเลือดพวกเราได้ แต่ถ้าตรวจก็คงจะเจอแค่คาเฟอีน เพราะวันหนึ่งก็ไม่ทำอะไรเลย ทำงาน ซ่อมบ้าน ออกกำลังกาย ดื่มเอนเนอจี้ดริงก์

ฝากไว้แค่นี้ใครที่สงสัยสามารถถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลย เราไม่ใช่คนพูดเก่งแต่พยายามจะอธิบายให้ดีที่สุด เสพข่าวอย่างมีสติ บางอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องจริง”

จากนั้น คุณหวาน โพสต์คลิปขณะโชว์ผลตรวจสารเสพติดเป็นลบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจจริง

สาวร้านสักโชว์ผลตรวจสารเสพติด
ภาพจาก TikTok : iwannatattt

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 10:43 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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