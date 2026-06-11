ถกสนั่น! พนักงานพูดญี่ปุ่นล้วน ต่างชาติงง ฟังไม่ออก โซเชียลแห่ป้อง ไม่ต้องพูดอังกฤษ
คลิปไวรัล 8 ล้านวิว! พนักงานเกียวโตอธิบายเมนูญี่ปุ่นล้วนจนต่างชาติงง โซเชียลเสียงแตก ควรสื่อสารภาษาสากลเพื่อให้เข้าใจ อีกฝั่งป้องสิทธิ์คนท้องถิ่น-ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษ
โลกออนไลน์ถกเถียง หลังผู้ใช้งาน X (ทวิตเตอร์) @callistoroll โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ในร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในเมืองเกียวโตจนมียอดเข้าชมทะลุ 8 ล้านครั้ง เผยให้เห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่งอยู่ที่โต๊ะ โดยมีพนักงานหญิงกำลังอธิบายรายละเอียดเมนูอาหารให้ฟังด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างคล่องแคล่ว ทว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลับมีสีหน้างุนงง พร้อมกับมีข้อความปรากฏในคลิปว่า “Completely lost” (มืดแปดด้าน หรือ งงไปหมด)
แม้ผู้โพสต์ตั้งใจนำเสนอในเชิงขำขัน แต่ประเด็นกลับกลายเป็นถกเถียงและติดเทรนด์ในญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว ความเห็นโซเชียลแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งมองว่าพนักงานควรพยายามสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจ ขณะที่ชาวเน็ตญี่ปุ่นส่วนใหญ่แสดงความเห็นสนับสนุนพนักงาน มองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นในญี่ปุ่น พนักงานไม่มีความจำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษ
ชาวญี่ปุ่นวิเคราะห์ว่าประเด็นนี้มีความซับซ้อนมากกว่าแค่เรื่องชาตินิยม เพราะเวลาคนญี่ปุ่นไปเที่ยวประเทศอังกฤษก็ไม่มีใครพูดภาษาญี่ปุ่นด้วย จึงเกิดคำถามว่าทำไมการใช้ภาษาแม่ในประเทศตัวเองถึงกลายเป็นเรื่องผิด
จากนั้นมีความเห็นวิจารณ์ว่าคนญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ชาวเน็ตญี่ปุ่นรายหนึ่งตอบกลับว่า ประเทศญี่ปุ่นไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของใครจึงไม่แปลกที่จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เป็นการพาดพิงถึงประวัติศาสตร์การล่าอาณานิคมที่ทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาสากล
ข้อมูลจาก : haradaeigo
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