การเงินเศรษฐกิจ

กรมราง เผยยอดใช้ “ไทยช่วยไทย พลัส” 9 วันแรก นั่งรถไฟฟ้าทะลุ 1.3 ล้านเที่ยว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 10:35 น.
56
กรมราง เผยยอดใช้ "ไทยช่วยไทย พลัส" 9 วันแรก นั่งรถไฟฟ้าทะลุ 1.3 ล้านเที่ยว

กรมการขนส่งทางราง เผยยอดใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” นั่งรถไฟฟ้า 8 สาย 9 วันแรก ทะลุ 1.3 ล้านเที่ยว สายสีเขียว คนใช้มากที่สุด

กรมการขนส่งทางราง รายงานสถิติการใช้สิทธิโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ในระบบรถไฟฟ้า ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 1 – 9 มิ.ย. 2569 ครอบคลุมการให้บริการรถไฟฟ้า 8 สาย พบว่า มีประชาชนใช้สิทธิเดินทางสะสมรวมทั้งสิ้น 1,347,836 เที่ยว-คน คิดเป็นวงเงินรวม 61.03 ล้านบาท สะท้อนบทบาทของระบบขนส่งทางรางในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาพรวมการดำเนินโครงการ พบว่า มีผู้ใช้สิทธิเฉลี่ยต่อวัน 149,760 เที่ยว-คน เมื่อพิจารณาแนวโน้มรายวัน พบว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันแรกของโครงการมีผู้ใช้สิทธิรวม 61,852 เที่ยว-คน และเพิ่มขึ้นสูงสุดในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 จำนวน 197,649 เที่ยว-คน สะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภายหลังเข้าสู่ช่วงวันทำการปกติ

สำหรับสถิติการใช้บริการโครงการไทยช่วยไทย พลัส ณ วันที่ 9 มิ.ย. 2569 พบว่าสายรถไฟฟ้าที่มีผู้ใช้สิทธิสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

  • อันดับ 1 รถไฟฟ้าสายสีเขียว หรือ BTS Green จำนวน 94,746 คน คิดเป็นร้อยละ 47.94
  • อันดับ 2 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หรือ MRT Blue จำนวน 53,877 คน คิดเป็นร้อยละ 27.26
  • อันดับ 3 รถไฟฟ้าสายสีชมพู หรือ MRT Pink จำนวน 13,661 คน คิดเป็นร้อยละ 6.91

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผู้ใช้บริการโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส กับโครงการ คนละครึ่ง พลัส ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า โครงการไทยช่วยไทย พลัส มีผู้ใช้บริการรวม 197,649 คนต่อวัน ขณะที่โครงการคนละครึ่ง พลัส มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 116,872 คนต่อวัน โดยโครงการไทยช่วยไทย พลัส มีปริมาณการใช้งานมากกว่าจำนวน 80,777 คนต่อวัน หรือสูงกว่าร้อยละ 69.12

กรมการขนส่งทางราง ระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการสนับสนุนค่าโดยสารผ่านโครงการไทยช่วยไทย พลัส มีส่วนช่วยส่งเสริมการใช้ระบบรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเส้นทางหลักที่รองรับการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมเดินหน้าติดตามสถิติการใช้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประเมินผลและพัฒนามาตรการด้านระบบขนส่งทางรางให้ตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูบอลสด เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 ถ่ายทอดสด Mono29 ฟุตบอลโลก

ดูบอลสด เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 ถ่ายทอดสด Mono29

13 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศธ. ยกเลิกโครงการโรงเรียนสีขาว ช่วยลดภาระงานของครู เน้นการเรียนการสอน

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อ้าว! คนให้สัมภาษณ์คดี ทราย สมุทร อ้างตัวแทนฝั่งแม่ ยอมรับ ไม่ใช่ ทนายความ ที่แม่แต่งตั้ง

9 นาที ที่แล้ว
สาวร้านสักงัดผลตรวจสารเสพติดเป็นลบโต้ ฟาริดา บันเทิง

สาวร้านสัก ไม่ทน! โต้ ฟารีดา ปมมั่วสุมยา ยืนยัน ติณติณ ไม่ใช่ช่างสัก เอาผิดคนปล่อยข่าวเท็จ

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผวา! หมาคลั่งไล่กัดชาวบ้านเจ็บ 6 ราย เร่งตรวจสอบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่?

21 นาที ที่แล้ว
กรมราง เผยยอดใช้ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; 9 วันแรก นั่งรถไฟฟ้าทะลุ 1.3 ล้านเที่ยว การเงิน

กรมราง เผยยอดใช้ “ไทยช่วยไทย พลัส” 9 วันแรก นั่งรถไฟฟ้าทะลุ 1.3 ล้านเที่ยว

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “ทนายตั้ม” 5 ปี ชดใช้ 72 ล้าน คดีฉ้อโกง “เจ๊อ้อย”

30 นาที ที่แล้ว
ระวัง! ขายโมจีนมือสอง โดนตัวแทนลิขสิทธิ์เรียกค่าปรับ 3 หมื่นบาท ข่าว

ระวัง! ขายโมจีนมือสอง โดนตัวแทนลิขสิทธิ์เรียกค่าปรับ 3 หมื่นบาท

45 นาที ที่แล้ว
คนนี้หรือเปล่า? สาวหมวย หวานใจ นาย ณภัทร ร่วมเฟรมคู่งานแต่งเพื่อนสนิท บันเทิง

คนนี้หรือเปล่า? สาวหมวย หวานใจ นาย ณภัทร ร่วมเฟรมคู่งานแต่งเพื่อนสนิท

50 นาที ที่แล้ว
ทลายโกดังทุนจีน ขายอาหารเสริม-มัจฉะปลอม ยึดของกลางล้านชิ้น ข่าว

ทลายโกดังทุนจีน อาหารเสริม-มัจฉะปลอม ขายออนไลน์หลอกคนไทย ยึดของกลางล้านชิ้น

52 นาที ที่แล้ว
กทม. เตือนคนย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปี ต้องยื่นเพิ่มชื่อเพื่อเลือก ส.ก. เขตเดิมภายใน 17 มิ.ย. 69 ข่าว

เช็กด่วน! ย้ายทะเบียนบ้านใหม่ไม่ถึง 1 ปี รีบเพิ่มชื่อเลือก ส.ก. ภายใน 17 มิ.ย.นี้

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับตาวันนี้ ศาลนัดพิพากษาคดีฉ้อโกง “เจ๊อ้อย” ด้าน “ทนายตัั้ม” ลุยว่าความด้วยตนเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;คมสัน&quot; ว่าใคร! คนหัวล้าน ทำตัวเหมือนทนาย แถลงเท็จต่อหน้าสื่อ สร้างแสงให้ตัวเอง ข่าว

“คมสัน” ว่าใคร! คนหัวล้าน ทำตัวเหมือนทนาย แถลงเท็จต่อหน้าสื่อ หาแสงให้ตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โซเดียมไนไตรท์” คืออะไร หลังผู้เชี่ยวชาญนี้คือผงปริศนาที่ถูกใส่ในก๋วยเตี๋ยว ทำป่วยหลายราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สติ๊กเกอร์สบู่ Imperial Leather มีไว้ทำไม ข่าว

รู้แล้ว สติ๊กเกอร์สบู่ Imperial Leather มีไว้ทำไม? เฉลยเหตุผลที่ไม่ควรแกะทิ้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสือ ดุสิต ยิ้มโบกมือลาครอบครัวก่อนเข้าเรือนจำ ข่าว

สีหน้าสุดท้าย เสือ ดุสิต ยิ้มแย้ม-โบกมือลา บอกรักลูก ก่อนเข้าเรือนจำ รับโทษ 3 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด ทราย สมุทร หลังขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ ขอบคุณแฟนคลับเดินทางให้กำลังใจ บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ทราย สมุทร หลังขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ ขอบคุณแฟนคลับเดินทางให้กำลังใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ไล่ล่า 2 คนร้ายก่อเหตุแทงคอสาวในสถานีรถไฟใต้ดินโอซาก้า บาดเจ็บสาหัสแต่รอดตายปาฏิหาริย์ ข่าวต่างประเทศ

ไล่ล่า 2 คนร้ายแทงคอสาวในสถานีรถไฟใต้ดินโอซาก้า คาดเป็นต่างชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เผย &quot;โซเดียมไนไตรท์&quot; สารพิษในก๋วยเตี๋ยว ต้นเหตุทำชาวอุดรฯ ป่วยหนัก ข่าว

อ.เจษฎา เผย “โซเดียมไนไตรท์” สารพิษในก๋วยเตี๋ยว ต้นเหตุทำชาวอุดรฯ ป่วยหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.โจ เปิดตัวเพลงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า กทม. อ้อนฟังกันให้ติดหู แล้วเลือกเบอร์ 10

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 11 มิถุนายน 2569 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 11 มิ.ย. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 1 ร่วง 1,150 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,700 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย โกสิยพงษ์ อาลัย ‘เดฟ’ เพื่อนรักผู้เป็นแบบอย่างชีวิต สารภาพใจสลาย บันเทิง

บอย โกสิยพงษ์ อาลัย ‘เดฟ’ เพื่อนรักผู้เป็นแบบอย่างชีวิต สารภาพใจสลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มมะกันเสี่ยงคุก 6 เดือน ส่งภาพเปลือย “เชร็ค” พร้อมด่าวุฒิสภาผ่านมือถือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ ชี้แจงเป็นภาพเก่า มีรายงานเรือไทยส่งสินค้าไปยังเขมร ยังคุมเข้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพลูกค้ากินก๋วยเตี๋ยวผสมผงปริศนา ฉี่เขียว อ.อ๊อด ฟันเป็นผงชนิดนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 10:35 น.
56
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูบอลสด เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 ถ่ายทอดสด Mono29

ดูบอลสด เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 ถ่ายทอดสด Mono29

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569

ศธ. ยกเลิกโครงการโรงเรียนสีขาว ช่วยลดภาระงานของครู เน้นการเรียนการสอน

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569

อ้าว! คนให้สัมภาษณ์คดี ทราย สมุทร อ้างตัวแทนฝั่งแม่ ยอมรับ ไม่ใช่ ทนายความ ที่แม่แต่งตั้ง

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569
สาวร้านสักงัดผลตรวจสารเสพติดเป็นลบโต้ ฟาริดา

สาวร้านสัก ไม่ทน! โต้ ฟารีดา ปมมั่วสุมยา ยืนยัน ติณติณ ไม่ใช่ช่างสัก เอาผิดคนปล่อยข่าวเท็จ

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569
Back to top button