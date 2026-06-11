กรมราง เผยยอดใช้ “ไทยช่วยไทย พลัส” 9 วันแรก นั่งรถไฟฟ้าทะลุ 1.3 ล้านเที่ยว

กรมการขนส่งทางราง เผยยอดใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” นั่งรถไฟฟ้า 8 สาย 9 วันแรก ทะลุ 1.3 ล้านเที่ยว สายสีเขียว คนใช้มากที่สุด
กรมการขนส่งทางราง รายงานสถิติการใช้สิทธิโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ในระบบรถไฟฟ้า ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 1 – 9 มิ.ย. 2569 ครอบคลุมการให้บริการรถไฟฟ้า 8 สาย พบว่า มีประชาชนใช้สิทธิเดินทางสะสมรวมทั้งสิ้น 1,347,836 เที่ยว-คน คิดเป็นวงเงินรวม 61.03 ล้านบาท สะท้อนบทบาทของระบบขนส่งทางรางในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
สำหรับภาพรวมการดำเนินโครงการ พบว่า มีผู้ใช้สิทธิเฉลี่ยต่อวัน 149,760 เที่ยว-คน เมื่อพิจารณาแนวโน้มรายวัน พบว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันแรกของโครงการมีผู้ใช้สิทธิรวม 61,852 เที่ยว-คน และเพิ่มขึ้นสูงสุดในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 จำนวน 197,649 เที่ยว-คน สะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภายหลังเข้าสู่ช่วงวันทำการปกติ
สำหรับสถิติการใช้บริการโครงการไทยช่วยไทย พลัส ณ วันที่ 9 มิ.ย. 2569 พบว่าสายรถไฟฟ้าที่มีผู้ใช้สิทธิสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
- อันดับ 1 รถไฟฟ้าสายสีเขียว หรือ BTS Green จำนวน 94,746 คน คิดเป็นร้อยละ 47.94
- อันดับ 2 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หรือ MRT Blue จำนวน 53,877 คน คิดเป็นร้อยละ 27.26
- อันดับ 3 รถไฟฟ้าสายสีชมพู หรือ MRT Pink จำนวน 13,661 คน คิดเป็นร้อยละ 6.91
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผู้ใช้บริการโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส กับโครงการ คนละครึ่ง พลัส ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า โครงการไทยช่วยไทย พลัส มีผู้ใช้บริการรวม 197,649 คนต่อวัน ขณะที่โครงการคนละครึ่ง พลัส มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 116,872 คนต่อวัน โดยโครงการไทยช่วยไทย พลัส มีปริมาณการใช้งานมากกว่าจำนวน 80,777 คนต่อวัน หรือสูงกว่าร้อยละ 69.12
กรมการขนส่งทางราง ระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการสนับสนุนค่าโดยสารผ่านโครงการไทยช่วยไทย พลัส มีส่วนช่วยส่งเสริมการใช้ระบบรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเส้นทางหลักที่รองรับการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมเดินหน้าติดตามสถิติการใช้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประเมินผลและพัฒนามาตรการด้านระบบขนส่งทางรางให้ตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้น
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