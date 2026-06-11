ระวัง! ขายโมจีนมือสอง โดนตัวแทนลิขสิทธิ์เรียกค่าปรับ 3 หมื่นบาท
นักสะสมโมเดลกันดั้มจีนรายหนึ่งถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ดำเนินคดีหลังลงขายมือสองในกลุ่ม แม้ไม่ได้ขายเชิงพาณิชย์ก็ไม่รอด
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict เผยเรื่องราวเมื่อคืนวันพุธที่ 10 มิ.ย. 69 ว่าลูกเพจรายนี้ซื้อโมเดลกันดั้มค่ายจีน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โมจีน” มาสะสม ครั้นไม่มีเวลาต่อจึงนำไปลงขายในกลุ่มซื้อขายมือสอง จนถูกตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์เข้าดำเนินคดี
เขาพยายามชี้แจงว่าไม่ได้ขายเชิงพาณิชย์ แต่สุดท้ายเหลือแค่สองทางเลือก คือจ่ายค่าปรับให้ตัวแทนลิขสิทธิ์ 30,000 บาทและยุติเรื่อง หรือยอมให้ส่งฟ้องศาล ซึ่งต้องวางเงินประกันตัวขั้นต่ำ 50,000 บาท ยังไม่รวมค่าทนายและค่าใช้จ่ายในการสู้คดี
เขาตัดสินใจจ่ายค่าปรับ 30,000 บาท และฝากเตือนนักสะสมทุกคนว่าหากคิดจะนำโมจีนไปขายต่อมือสอง ต้องระวังให้ดี เพราะตัวแทนลิขสิทธิ์เฝ้าติดตามในกลุ่มซื้อขายออนไลน์
ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย (พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) การขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษจำคุกสูงสุด 4 ปีและปรับสูงสุด 800,000 บาท แม้ผู้ขายจะอ้างว่าซื้อมาเพื่อใช้เองก็ไม่ได้รับการยกเว้นโดยอัตโนมัติ
สำหรับนักสะสมที่ถือครองโมจีนอยู่และไม่ต้องการขายต่อ ยังสามารถเก็บสะสมได้ตามปกติ แต่หากคิดจะโอนกรรมสิทธิ์หรือขายต่อในทุกช่องทาง ควรตรวจสอบสิทธิ์ให้ชัดเจนก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจตามมา
อ่านข่าวที่น่าสนใจ
- กรมศุลกากร ยึดการ์ด “วันพีช OP-16” จำนวน 30 กล่อง มูลค่า 2 ล้านบาท
- ดาว OnlyFans แต่งคอสเพลย์เป็น “กันดั้ม” กลายเป็นไวรัลดังข้ามคืน
- ตัวอย่างใหม่ Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury
ข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: