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ระวัง! ขายโมจีนมือสอง โดนตัวแทนลิขสิทธิ์เรียกค่าปรับ 3 หมื่นบาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 10:13 น.
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ระวัง! ขายโมจีนมือสอง โดนตัวแทนลิขสิทธิ์เรียกค่าปรับ 3 หมื่นบาท
ภาพจำลองสถานการณ์

นักสะสมโมเดลกันดั้มจีนรายหนึ่งถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ดำเนินคดีหลังลงขายมือสองในกลุ่ม แม้ไม่ได้ขายเชิงพาณิชย์ก็ไม่รอด

เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict เผยเรื่องราวเมื่อคืนวันพุธที่ 10 มิ.ย. 69 ว่าลูกเพจรายนี้ซื้อโมเดลกันดั้มค่ายจีน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โมจีน” มาสะสม ครั้นไม่มีเวลาต่อจึงนำไปลงขายในกลุ่มซื้อขายมือสอง จนถูกตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์เข้าดำเนินคดี

เขาพยายามชี้แจงว่าไม่ได้ขายเชิงพาณิชย์ แต่สุดท้ายเหลือแค่สองทางเลือก คือจ่ายค่าปรับให้ตัวแทนลิขสิทธิ์ 30,000 บาทและยุติเรื่อง หรือยอมให้ส่งฟ้องศาล ซึ่งต้องวางเงินประกันตัวขั้นต่ำ 50,000 บาท ยังไม่รวมค่าทนายและค่าใช้จ่ายในการสู้คดี

เขาตัดสินใจจ่ายค่าปรับ 30,000 บาท และฝากเตือนนักสะสมทุกคนว่าหากคิดจะนำโมจีนไปขายต่อมือสอง ต้องระวังให้ดี เพราะตัวแทนลิขสิทธิ์เฝ้าติดตามในกลุ่มซื้อขายออนไลน์

ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย (พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) การขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษจำคุกสูงสุด 4 ปีและปรับสูงสุด 800,000 บาท แม้ผู้ขายจะอ้างว่าซื้อมาเพื่อใช้เองก็ไม่ได้รับการยกเว้นโดยอัตโนมัติ

สำหรับนักสะสมที่ถือครองโมจีนอยู่และไม่ต้องการขายต่อ ยังสามารถเก็บสะสมได้ตามปกติ แต่หากคิดจะโอนกรรมสิทธิ์หรือขายต่อในทุกช่องทาง ควรตรวจสอบสิทธิ์ให้ชัดเจนก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจตามมา

นักสะสมโมเดลกันดั้มจีนรายหนึ่งถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ดำเนินคดีหลังลงขายมือสองในกลุ่ม แม้ไม่ได้ขายเชิงพาณิชย์ก็ไม่รอด
Drama-addict

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 10:13 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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