ทลายโกดังทุนจีน อาหารเสริม-มัจฉะปลอม ขายออนไลน์หลอกคนไทย ยึดของกลางล้านชิ้น
ทลายโกดังทุนจีนบางบ่อ ลอบขายอาหารเสริม-เครื่องสำอางปลอม มัจฉะปลอม ขายผ่านออนไลน์ ยึดของกลางทะลุล้านชิ้น มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. และ พ.ต.ท.หญิง อนุสรา บัวแดง สว.กก.4 บก.ปคบ. นำกำลังพร้อมหมายค้นเข้าตรวจสอบโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากสืบสวนพบว่าสถานที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นแหล่งจัดเก็บและกระจายผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายปลอม ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ อย่างโจ่งครึ่ม ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค
จากการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายและกล่องบรรจุภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 26 รายการ จำนวนรวม 1,073,327 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 12,061,000 บาท โดยสามารถจำแนกกลุ่มของกลางที่ตรวจยึดได้ดังนี้
รายละเอียดของกลางที่ตรวจยึดในโกดังบางบ่อ
|ประเภทความผิดของผลิตภัณฑ์
|รายชื่อสินค้าและยี่ห้อที่ถูกตรวจยึด
|จำนวน (ชิ้น)
|1. ผลิตภัณฑ์อาหารปลอม (มีการนำเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาสวมบนฉลาก)
|
* กาแฟ Phonenix Roastz
* กาแฟ BLACK COFFEE Siam Aroma
* กาแฟลาเต้ Golden Elephant
* อาหารเสริมวิตามินซี Phonenix Roastz
* อาหารเสริมโปรไบโอติก Siam Aroma
* กาแฟ Siam Aroma Milky Latte 3 in 1
* อาหารเสริม PREBIOTIC FIBER Phonenix Roastz
* เครื่องดื่มไวท์เทนนิ่ง GLOW SHOT Shero Lab
* อาหารเสริม PROBIOTIC Shero Lab
|
175,000
85
20,400
190
115
9,700
20
7,885
6,000
|2. ผลิตภัณฑ์อาหาร (ไม่แสดงฉลากภาษาไทย)
|
* กาแฟ AMERICAN BLACK COFFEE Golden Elephant
* อาหารเสริมคอลลาเจน เปปไทด์ Glow Secret
* มัทฉะ มัทฉะเจแปน (ขนาด 300 กรัม)
* มัทฉะ มัทฉะเจแปน (ขนาด 180 กรัม)
|
220
4,070
1,056
23,520
|3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (แสดงฉลากไม่ถูกต้อง และไม่แสดงภาษาไทย)
|
* CLEANSING Glow Secret
* ผ้าอนามัย Care GAGA
* โฟมล้างหน้า Clear Fresh
* แผ่นตรวจสอบค่า PH ในช่องคลอด Care GAGA
* กระดาษเช็ดหน้าชนิดเปียก Glow Secret
* มาส์กหน้า SADOER
* แผ่นตรวจสอบค่า PH ในช่องคลอด Clear Fresh
* CLEANSING Zinovation Beauty
* โทนเนอร์ Zinovation Beauty
* ครีมกันแดด Zinovation Beauty
* เครื่องสำอาง Zinovation Beauty
* ครีมมาส์กหน้า Glow Secret
|
3,720
508,240
9,246
6,300
8,400
19,200
21,120
1,020
1,080
1,080
1,120
44,540
|4. บรรจุภัณฑ์
|* กล่องบรรจุภัณฑ์กาแฟยี่ห้อ Phonenix Roastz, Siam Aroma และ Golden Elephant
|200,000
จากการสอบสวน นายกุย พนักงานแพกและดูแลสินค้าสัญชาติจีน ให้การรับสารภาพว่า ดำเนินกิจการในรูปแบบ “เก็บ แพค ส่ง” หรือ Fulfillment โดยมีนายทุนใหญ่ชาวจีนอยู่เบื้องหลัง สินค้าส่วนใหญ่ที่นำเข้ามาเป็นสินค้ากระแสที่กำลังได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศจีนเพื่อจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าที่สมุทรปราการ เพื่อรอรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าชาวไทย โดยมียอดการจัดส่งสินค้าเฉลี่ยวันละ 200-300 ชิ้น และเปิดดำเนินการในลักษณะนี้มาแล้วประมาณ 6 เดือน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลจับกุมและดำเนินคดีกับนายทุนใหญ่เจ้าของผลิตภัณฑ์ปลอมดังกล่าว ในความผิดฐานขายอาหารปลอม, ขายอาหารที่ไม่มีฉลากภาษาไทย และขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ที่มาภาพ: ตำรวจสอบสวนกลาง
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