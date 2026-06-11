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ทลายโกดังทุนจีน อาหารเสริม-มัจฉะปลอม ขายออนไลน์หลอกคนไทย ยึดของกลางล้านชิ้น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 10:05 น.
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ทลายโกดังทุนจีน ขายอาหารเสริม-มัจฉะปลอม ยึดของกลางล้านชิ้น

ทลายโกดังทุนจีนบางบ่อ ลอบขายอาหารเสริม-เครื่องสำอางปลอม มัจฉะปลอม ขายผ่านออนไลน์ ยึดของกลางทะลุล้านชิ้น มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. และ พ.ต.ท.หญิง อนุสรา บัวแดง สว.กก.4 บก.ปคบ. นำกำลังพร้อมหมายค้นเข้าตรวจสอบโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากสืบสวนพบว่าสถานที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นแหล่งจัดเก็บและกระจายผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายปลอม ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ อย่างโจ่งครึ่ม ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค

จากการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายและกล่องบรรจุภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 26 รายการ จำนวนรวม 1,073,327 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 12,061,000 บาท โดยสามารถจำแนกกลุ่มของกลางที่ตรวจยึดได้ดังนี้

รายละเอียดของกลางที่ตรวจยึดในโกดังบางบ่อ

ประเภทความผิดของผลิตภัณฑ์ รายชื่อสินค้าและยี่ห้อที่ถูกตรวจยึด จำนวน (ชิ้น)
1. ผลิตภัณฑ์อาหารปลอม (มีการนำเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาสวมบนฉลาก)

* กาแฟ Phonenix Roastz

 

* กาแฟ BLACK COFFEE Siam Aroma

 

* กาแฟลาเต้ Golden Elephant

 

* อาหารเสริมวิตามินซี Phonenix Roastz

 

* อาหารเสริมโปรไบโอติก Siam Aroma

 

* กาแฟ Siam Aroma Milky Latte 3 in 1

 

* อาหารเสริม PREBIOTIC FIBER Phonenix Roastz

 

* เครื่องดื่มไวท์เทนนิ่ง GLOW SHOT Shero Lab

 

* อาหารเสริม PROBIOTIC Shero Lab

175,000

 

85

 

20,400

 

190

 

115

 

9,700

 

20

 

7,885

 

6,000
2. ผลิตภัณฑ์อาหาร (ไม่แสดงฉลากภาษาไทย)

* กาแฟ AMERICAN BLACK COFFEE Golden Elephant

 

* อาหารเสริมคอลลาเจน เปปไทด์ Glow Secret

 

* มัทฉะ มัทฉะเจแปน (ขนาด 300 กรัม)

 

* มัทฉะ มัทฉะเจแปน (ขนาด 180 กรัม)

220

 

4,070

 

1,056

 

23,520
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (แสดงฉลากไม่ถูกต้อง และไม่แสดงภาษาไทย)

* CLEANSING Glow Secret

 

* ผ้าอนามัย Care GAGA

 

* โฟมล้างหน้า Clear Fresh

 

* แผ่นตรวจสอบค่า PH ในช่องคลอด Care GAGA

 

* กระดาษเช็ดหน้าชนิดเปียก Glow Secret

 

* มาส์กหน้า SADOER

 

* แผ่นตรวจสอบค่า PH ในช่องคลอด Clear Fresh

 

* CLEANSING Zinovation Beauty

 

* โทนเนอร์ Zinovation Beauty

 

* ครีมกันแดด Zinovation Beauty

 

* เครื่องสำอาง Zinovation Beauty

 

* ครีมมาส์กหน้า Glow Secret

3,720

 

508,240

 

9,246

 

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6,300

 

8,400

 

19,200

 

21,120

 

1,020

 

1,080

 

1,080

 

1,120

 

44,540
4. บรรจุภัณฑ์ * กล่องบรรจุภัณฑ์กาแฟยี่ห้อ Phonenix Roastz, Siam Aroma และ Golden Elephant 200,000

จากการสอบสวน นายกุย พนักงานแพกและดูแลสินค้าสัญชาติจีน ให้การรับสารภาพว่า ดำเนินกิจการในรูปแบบ “เก็บ แพค ส่ง” หรือ Fulfillment โดยมีนายทุนใหญ่ชาวจีนอยู่เบื้องหลัง สินค้าส่วนใหญ่ที่นำเข้ามาเป็นสินค้ากระแสที่กำลังได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศจีนเพื่อจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าที่สมุทรปราการ เพื่อรอรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าชาวไทย โดยมียอดการจัดส่งสินค้าเฉลี่ยวันละ 200-300 ชิ้น และเปิดดำเนินการในลักษณะนี้มาแล้วประมาณ 6 เดือน

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลจับกุมและดำเนินคดีกับนายทุนใหญ่เจ้าของผลิตภัณฑ์ปลอมดังกล่าว ในความผิดฐานขายอาหารปลอม, ขายอาหารที่ไม่มีฉลากภาษาไทย และขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ที่มาภาพ: ตำรวจสอบสวนกลาง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 10:05 น.
63
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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