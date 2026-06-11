จับตาวันนี้ ศาลนัดพิพากษาคดีฉ้อโกง “เจ๊อ้อย” ด้าน “ทนายตัั้ม” ลุยว่าความด้วยตนเอง
จับตาวันนี้ ศาลนัดพิพากษาคดีฉ้อโกง “เจ๊อ้อย” จำนวนเงิน 71 ล้าน ด้าน “ทนายตัั้ม” ลุยว่าความด้วยตนเอง เตรียมขึ้นขึ้นซักค้านโจทก์
ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงในวันนี้ (11 มิ.ย. 69) โดยพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 และนางจตุพร อุบลเลิศหรือเจ๊อ้อย ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม จำเลยที่1 นางปณิตา เบี้ยบังเกิด หรือ เดือน ภรรยาทนายตั้ม จำเลยที่ 2 และ นางสาวปิณฑิรา การิวัลย์ หรือ ดาว พี่สาวของภรรยาทนายตั้ม จำเลยที่ 3 ในข้อหา ฉ้อโกง , ฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ , ฟอกเงิน และ ร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน
สืบเนื่องจากจำเลยได้ร่วมกันฉ้อโกงเงินจากนางจตุพร ผู้เสียหาย ให้โอนเงินจำนวนมากหลายครั้ง เช่น เงินลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ จำนวน 71 ล้านบาท, เงินซื้อรถเบนซ์ จำนวน 13 ล้านบาท, และเงินจ่ายค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอยน์ จำนวน 39 ล้านบาท ให้แก่พวกจำเลย ซึ่งนางจตุพร อ้างว่าถูกษิทรา ฉ้อโกงหลอกลวง ขณะที่นายษิทรา อ้างว่าเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หา
ทั้งนี้มีรายงานว่า นายษิทรา ได้เป็นทนายให้กับคดีของตนเองและจะขึ้นซักค้านโจทก์ในชั้นสืบพยานด้วยตัวเองอีกด้วย
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