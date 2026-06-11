เช็กด่วน! ย้ายทะเบียนบ้านใหม่ไม่ถึง 1 ปี รีบเพิ่มชื่อเลือก ส.ก. ภายใน 17 มิ.ย.นี้
กทม. เตือนคนกรุงย้ายทะเบียนบ้านข้ามเขตไม่ถึง 1 ปี เลือกได้แค่ผู้ว่าฯ ต้องรีบยื่นเพิ่มชื่อเขตเดิมเพื่อเลือก ส.ก. ภายใน 17 มิ.ย.นี้ วิธีเช็กสิทธิและแจ้งเหตุไม่ไปลงคะแนนออนไลน์
เพจ กรุงเทพมหานคร เตือนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00-17.00 น. ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการใช้สิทธิให้ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งย้ายทะเบียนบ้าน
สำหรับคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ เกิน 1 ปี แต่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ยังไม่ถึง 1 ปี จะมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะผู้ว่าฯ กทม. เท่านั้น หากต้องการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ด้วย จะต้องเดินทางไปติดต่อฝ่ายทะเบียน ณ สำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน 1 ปี เพื่อยื่นเรื่องขอเพิ่มชื่อให้เรียบร้อยภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2569
ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิได้ผ่านเว็บไซต์กรมการปกครอง ตามขั้นตอนนี้
วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมการปกครอง >> คลิก
2. เลือกเมนู “ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งท้องถิ่น”
3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
4. ระบบจะแสดงรายละเอียดทั้งหมด ทั้งวันที่เลือกตั้ง ชื่อผู้มีสิทธิ สิทธิการเลือกตั้ง (ผู้ว่าฯ กทม. / ส.ก.) เขต หน่วยเลือกตั้ง สถานที่ และลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ
วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งออนไลน์
การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต หากติดธุระหรือไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิในวันจริงต้องแจ้งเหตุผลเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง โดยเปิดให้แจ้ง 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน (21-27 มิถุนายน 2569) และหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน (29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2569)
1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมการปกครอง >> คลิก
2. เลือกเมนู “แจ้งเหตุไม่อาจไปเลือกตั้ง การเลือกตั้งท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์”
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน ชื่อจริง (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า) และวันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชน
4. กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน กกต. 1444 หรือหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com
ข้อมูลจาก : กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งทั่วไป 2569 เช็กเขตเลือกตั้ง ไม่มีชื่อ ทำตามนี้
- ดร.โจ เปิดตัวเพลงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า กทม. อ้อนฟังกันให้ติดหู แล้วเลือกเบอร์ 10
- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2569 ก่อนดีเดย์ 28 มิ.ย.นี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: