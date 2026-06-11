คนนี้หรือเปล่า? สาวหมวย หวานใจ นาย ณภัทร ร่วมเฟรมคู่งานแต่งเพื่อนสนิท

คนนี้หรือเปล่า? สาวหมวย หวานใจ นาย ณภัทร โผล่ร่วมเฟรมคู่งานแต่งเพื่อนสนิท ชาวเน็ตแห่เดาเปิดตัวออกสื่อแล้ว สวยหล่อเหมาะสม
หลังจากเดือนที่แล้ว นาย ณภัทร ได้ประกาศออกสื่อตรง ๆ ว่า “ตอนนี้ผม SOLD OUT แล้วครับ” เป็นสาวนอกวงการ คบหากันแบบปกติไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิด เพราะอยากรักษาพื้นที่ส่วนตัวของฝ่ายหญิงและครอบครัว เลยขอไม่ลงรายละเอียดอะไรมากนัก จากสัมภาษณ์ดังกล่าวในวันนั้นทำเอาสาว ๆ ทั้งประเทศอกหักกันเป็นแถว แถมพากันตามหาสาวผู้โชคดีคนนั้นคือใครที่ครองใจหนุ่มหล่อแสนเพอร์เฟคอย่าง นาย ณภัทร ได้
ล่าสุดดูเหมือนว่าชาวเน็ตอาจจะไม่ต้องคาดเดา หรือตามหาเบาะแสของแฟน นาย ณภัทร อีกแล้ว หลังจากที่ นาย ณภัทร เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนสนิทที่เข้าพิธีวิวาห์ พร้อมถ่ายรูปร่วมเฟรมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาว
แต่สิ่งที่ทำให้สะดุดตานอกจากความสวยหล่อของทั้งคู่บ่าวสาว และเพื่อนของบ่าวสาวแล้ว ก็คงจะเป็นสาวหมวยร่างเล็กชุดไทยสีชมพูอ่อนที่นั่งคู่กับ นาย ณภัทร นั่นเอง งานนี้ทำเอาหลายคนจับตาและตั้งคำถามกันไปต่าง ๆ นานาว่า หรือสาวหมวยเจ้าของรอยยิ้มอันสดใสนี้จะใช่ผู้ครองใจ นาย ณภัทร ที่หลายคนตามหาหรือไม่ จากนี้คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเฉลยเองจะดีกว่า
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อ้างอิงจาก : IG meenweston
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