“คมสัน” ว่าใคร! คนหัวล้าน ทำตัวเหมือนทนาย แถลงเท็จต่อหน้าสื่อ หาแสงให้ตัวเอง
“คมสัน” ว่าใคร! คนหัวล้าน ทำตัวเหมือนทนาย แถลงเท็จต่อหน้าสื่อ สร้างแสงให้ตัวเอง ปม “ทราย สมุทร” ไกล่เกลี่ย “คดีลูกเนรคุณ”
จากกรณี ทราย สมุทร เดินทางไปที่ศาลพระโขนงเพื่อไกล่เกลี่ยในคดีที่ ทราย เรียนกว่า “คดีลูกเนรคุณ” เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์มรดก รวมถึงประเด็นทรัพย์สินภายในตูเซฟที่สูญหายไปนั้น
นายคมสัน โพธิ์คง ที่ปรึกษากฏหมายมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “คนหัวล้าน ทำตัวเหมือนเป็นทนายมาโกหกแถลงข่าวต่อสื่อ โดยที่ไม่ได้เป็นทนาย มาแถลงเท็จว่า ทรายเป็นคนขอไกล่เกลี่ย ทั้งๆ ที่เป็นการไกล่เกลี่ยที่ศาลกำหนดตามกฎหมาย”
ต่อมา นายคมสัน โพสต์ข้อความระบุว่า “คนบิดเบือนหวังใช้เคสทรายสร้างแสงให้ตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ชอบธรรม เรืยกได้ว่าเป็นพวกมึง ”สันดานสั…นรก””
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