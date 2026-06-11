รู้แล้ว สติ๊กเกอร์สบู่ Imperial Leather มีไว้ทำไม? เฉลยเหตุผลที่ไม่ควรแกะทิ้ง
ย้อนคำตอบ Imperial Leather Thailand เคยเฉลยว่า สติ๊กเกอร์บนสบู่ไม่ได้มีไว้แค่โชว์โลโก้ แต่ช่วยลดการเสียดสีกับที่วาง ทำให้สบู่ละลายช้าลงอีกด้วยนะ
หลายคนใช้สบู่ Imperial Leather มาหลายปี แต่อาจไม่เคยรู้ว่า สติ๊กเกอร์สีทองที่ติดอยู่บนก้อนสบู่ไม่ได้มีไว้แค่บอกยี่ห้อ หรือทำให้ก้อนสบู่ดูคลาสสิกเท่านั้น ความจริงแล้วมันมีหน้าที่เล็ก ๆ แต่ฉลาดมาก จนคนที่แกะทิ้งมาตลอดอาจต้องมองสบู่ก้อนเดิมใหม่อีกครั้ง
คำตอบสั้น ๆ คือ ไม่ควรแกะสติ๊กเกอร์บนสบู่ Imperial Leather ทิ้ง หากต้องการให้สบู่ละลายช้าลง เพราะสติ๊กเกอร์ช่วยลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างเนื้อสบู่กับที่วาง เมื่อใช้เสร็จควรวางสบู่โดยเอาด้านสติ๊กเกอร์คว่ำลง เพื่อช่วยให้น้ำระบายออกจากก้อนสบู่ได้ดีขึ้น
ประเด็นนี้เคยถูกเฉลยโดยเฟซบุ๊ก Imperial Leather Thailand ซึ่งระบุว่า สติ๊กเกอร์สีทองมีประโยชน์กว่าที่หลายคนคิด เพราะช่วยลดการเสียดสีของตัวสบู่กับที่วาง ทำให้สบู่ละลายช้าลง และควรวางคว่ำด้านสติ๊กเกอร์ลงหลังใช้งาน พูดง่าย ๆ คือ สติ๊กเกอร์ไม่ได้มาเกาะสบู่เล่น ๆ แต่มาทำงานจริง แม้หน้าตาจะเหมือนแค่ป้ายโลโก้ก็ตาม
กลไกของมันอยู่ที่การลดพื้นที่สัมผัส เมื่อสบู่เปียกและวางลงบนถาดหรือขอบอ่างทันที เนื้อสบู่ด้านล่างจะโดนน้ำขังและแรงเสียดสีกับพื้นผิวโดยตรง ทำให้สบู่ด้านนั้นนิ่ม เละ และละลายเร็วขึ้น สติ๊กเกอร์จึงทำหน้าที่เหมือน “ฐานรองจิ๋ว” ช่วยให้ก้อนสบู่ไม่แนบกับพื้นผิวมากเกินไป
ข้อมูลจากสื่อต่างประเทศยังอธิบายเพิ่มว่า ผู้ผลิตเคยยืนยันว่า สติ๊กเกอร์บนสบู่ Imperial Leather ช่วยให้สบู่ใช้ได้นานขึ้นและลดอาการเละ เมื่อใช้ไปเรื่อย ๆ พื้นผิวบริเวณที่มีสติ๊กเกอร์จะเกิดลักษณะเว้าเล็กน้อย เมื่อนำด้านนั้นคว่ำลง น้ำจึงไหลออกจากก้อนสบู่ได้ง่ายขึ้น และลดจุดสัมผัสกับถาดสบู่
หลักการนี้สอดคล้องกับวิธีถนอมสบู่ก้อนทั่วไป เพราะสบู่ที่เปียกนานเกินไปจะละลายเร็วขึ้น การวางสบู่บนที่วางที่ระบายน้ำได้ดีช่วยให้น้ำไหลออกและลดโอกาสที่สบู่จะเละ
ดังนั้น สติ๊กเกอร์ของ Imperial Leather จึงแก้ปัญหาเดียวกันในตัวก้อนสบู่เอง แบบไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่ม เว้นแต่บ้านใครถาดสบู่กลายเป็นสระว่ายน้ำขนาดย่อม อันนั้นต้องช่วยน้องสบู่ด้วยการเปลี่ยนที่วางก่อน
วิธีใช้ให้ได้ผลคือ หลังใช้สบู่เสร็จ ให้ล้างฟองส่วนเกินออกเล็กน้อย แล้ววางสบู่โดยเอาด้านสติ๊กเกอร์ลงบนที่วางที่ไม่ขังน้ำ หลีกเลี่ยงการวางในตำแหน่งที่โดนน้ำจากฝักบัวหรือก๊อกตลอดเวลา เพราะต่อให้สติ๊กเกอร์เก่งแค่ไหน ถ้าต้องนอนแช่น้ำทั้งวัน สบู่ก็ไม่รอด
คำถามสำคัญคือ ถ้าเผลอแกะสติ๊กเกอร์ไปแล้ว ยังใช้สบู่ได้ไหม คำตอบคือ ใช้ได้ตามปกติ ไม่ได้เป็นอันตรายอะไร เพียงแต่สบู่อาจเสียฟังก์ชันช่วยลดการสัมผัสกับที่วาง และอาจละลายหรือเละเร็วขึ้น โดยเฉพาะในห้องน้ำที่อับ ชื้น หรือมีน้ำขังบนถาดสบู่
ส่วนที่หลายคนสงสัยว่า ทำไมสติ๊กเกอร์ถึงติดแน่นมาก คำอธิบายที่พบในบทสนทนาผู้ใช้ต่างประเทศมักมองว่า สติ๊กเกอร์ถูกฝังหรือติดแน่นเข้ากับเนื้อสบู่ตั้งแต่กระบวนการผลิต ไม่ใช่สติ๊กเกอร์กระดาษธรรมดาที่แปะไว้เล่น ๆ แม้ข้อมูลนี้ยังไม่ใช่คำอธิบายเชิงเทคนิคจากหน้าแบรนด์โดยตรง แต่ช่วยอธิบายประสบการณ์ที่ผู้ใช้จำนวนมากเจอเหมือนกัน คือ แกะยาก และมักอยู่เกือบจนสบู่หมดก้อน
เกร็ดที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นไปอีกคือ Imperial Leather เป็นแบรนด์สบู่เก่าแก่จากอังกฤษ เว็บไซต์ทางการของแบรนด์ระบุว่า กลิ่นต้นแบบมีที่มาจากน้ำหอม Eau de Cologne Imperiale Russe และ Cussons เปิดตัวสบู่ Imperial Leather ครั้งแรกในปี 1930 โดยใช้กลิ่นที่มีรากจากสูตรน้ำหอมเก่าตั้งแต่ปี 1798 เว็บไซต์ประวัติของแบรนด์ยังระบุว่า Cussons ซื้อกิจการ Bayley’s of Bond Street ในปี 1921 และเริ่มทำสบู่ Imperial Leather ในปี 1930
ดังนั้น สติ๊กเกอร์เล็ก ๆ บนสบู่ Imperial Leather จึงเป็นมากกว่าเอกลักษณ์หน้าตา มันคือรายละเอียดการออกแบบที่ช่วยให้สบู่ก้อนหนึ่งอยู่ได้นานขึ้น ใช้งานสะอาดขึ้น และลดปัญหาสบู่เละบนถาด ใครที่เคยแกะทิ้งเพราะรำคาญ รอบหน้าอาจต้องปล่อยให้น้องทำงานของเขาเงียบ ๆ ต่อไป
คำถามที่พบบ่อย
สติ๊กเกอร์สบู่ Imperial Leather มีไว้ทำไม?
มีไว้ช่วยลดการสัมผัสระหว่างเนื้อสบู่กับที่วาง ทำให้สบู่ไม่เละง่าย และละลายช้าลง
ต้องวางสบู่ด้านไหนลง?
ควรวางด้านที่มีสติ๊กเกอร์คว่ำลง หลังใช้สบู่เสร็จ
ถ้าแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้วอันตรายไหม?
ไม่อันตราย ยังใช้สบู่ได้ตามปกติ แต่สบู่อาจเละหรือละลายเร็วขึ้น
ทำไมสติ๊กเกอร์ถึงติดแน่นมาก?
เพราะมันไม่ได้ออกแบบมาให้แกะง่ายเหมือนป้ายทั่วไป จุดประสงค์คือให้อยู่กับก้อนสบู่ไปนานที่สุด
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