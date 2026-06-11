ไล่ล่า 2 คนร้ายแทงคอสาวในสถานีรถไฟใต้ดินโอซาก้า คาดเป็นต่างชาติ
ตำรวจญี่ปุ่นระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่ย่านเทนโนจิ หลังเกิดเหตุอุกอาจกลางดึก แทงคอสาว เผยผู้ต้องสงสัยคาดเป็นคนรู้จัก ลักษณะคล้ายชาวต่างชาติ
สำนักข่าวญี่ปุ่น รายงานเกิดเหตุสะเทือนขวัญใจกลางเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ช่วงค่ำของวันที่ 10 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านหมายเลข 119 ว่ามีหญิงสาวถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดพกภายในสถานีรถไฟใต้ดิน “อาเบะจิกะ” (Abechika) ใกล้กับสถานีรถไฟเจอาร์ เทนโนจิ (JR Tennoji Station) มีการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัย
เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 19.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น จากการสืบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า ผู้เคราะห์ร้ายเป็นหญิงสาวอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี ถูกคนร้ายซึ่งคาดว่าเป็นชายคนรู้จักใช้อาวุธมีดไล่แทงเข้าบริเวณลำคอและร่างกายส่วนบนรวมประมาณ 3 แผล เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน รายงานล่าสุดระบุว่า หญิงสาวผู้บาดเจ็บยังมีสติสัมปชัญญะดีและอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
พยานในที่เกิดเหตุระบุว่า หลังก่อเหตุมีผู้เกี่ยวข้องและต้องสงสัยจำนวน 2 คนพากันวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่สถานีรถไฟใต้ดินไปอย่างรวดเร็ว หนึ่งในผู้ต้องสงสัยมีรูปพรรณสัณฐานคล้ายกับชาวต่างชาติ
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเมืองโอซาก้ายังคงเปิดเผยข้อมูลจำกัดและอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด รวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อติดตามไล่ล่าตัวคนร้ายทั้งสองคนมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน
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