ข่าวต่างประเทศ

ไล่ล่า 2 คนร้ายแทงคอสาวในสถานีรถไฟใต้ดินโอซาก้า คาดเป็นต่างชาติ

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 09:30 น.
67
ด่วน! ไล่ล่า 2 คนร้ายก่อเหตุแทงคอสาวในสถานีรถไฟใต้ดินโอซาก้า บาดเจ็บสาหัสแต่รอดตายปาฏิหาริย์

ตำรวจญี่ปุ่นระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่ย่านเทนโนจิ หลังเกิดเหตุอุกอาจกลางดึก แทงคอสาว เผยผู้ต้องสงสัยคาดเป็นคนรู้จัก ลักษณะคล้ายชาวต่างชาติ

สำนักข่าวญี่ปุ่น รายงานเกิดเหตุสะเทือนขวัญใจกลางเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ช่วงค่ำของวันที่ 10 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านหมายเลข 119 ว่ามีหญิงสาวถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดพกภายในสถานีรถไฟใต้ดิน “อาเบะจิกะ” (Abechika) ใกล้กับสถานีรถไฟเจอาร์ เทนโนจิ (JR Tennoji Station) มีการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัย

เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 19.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น จากการสืบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า ผู้เคราะห์ร้ายเป็นหญิงสาวอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี ถูกคนร้ายซึ่งคาดว่าเป็นชายคนรู้จักใช้อาวุธมีดไล่แทงเข้าบริเวณลำคอและร่างกายส่วนบนรวมประมาณ 3 แผล เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน รายงานล่าสุดระบุว่า หญิงสาวผู้บาดเจ็บยังมีสติสัมปชัญญะดีและอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว

พยานในที่เกิดเหตุระบุว่า หลังก่อเหตุมีผู้เกี่ยวข้องและต้องสงสัยจำนวน 2 คนพากันวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่สถานีรถไฟใต้ดินไปอย่างรวดเร็ว หนึ่งในผู้ต้องสงสัยมีรูปพรรณสัณฐานคล้ายกับชาวต่างชาติ

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเมืองโอซาก้ายังคงเปิดเผยข้อมูลจำกัดและอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด รวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อติดตามไล่ล่าตัวคนร้ายทั้งสองคนมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูบอลสด เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 ถ่ายทอดสด Mono29 ฟุตบอลโลก

ดูบอลสด เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 ถ่ายทอดสด Mono29

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศธ. ยกเลิกโครงการโรงเรียนสีขาว ช่วยลดภาระงานของครู เน้นการเรียนการสอน

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อ้าว! คนให้สัมภาษณ์คดี ทราย สมุทร อ้างตัวแทนฝั่งแม่ ยอมรับ ไม่ใช่ ทนายความ ที่แม่แต่งตั้ง

10 นาที ที่แล้ว
สาวร้านสักงัดผลตรวจสารเสพติดเป็นลบโต้ ฟาริดา บันเทิง

สาวร้านสัก ไม่ทน! โต้ ฟารีดา ปมมั่วสุมยา ยืนยัน ติณติณ ไม่ใช่ช่างสัก เอาผิดคนปล่อยข่าวเท็จ

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผวา! หมาคลั่งไล่กัดชาวบ้านเจ็บ 6 ราย เร่งตรวจสอบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่?

22 นาที ที่แล้ว
กรมราง เผยยอดใช้ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; 9 วันแรก นั่งรถไฟฟ้าทะลุ 1.3 ล้านเที่ยว การเงิน

กรมราง เผยยอดใช้ “ไทยช่วยไทย พลัส” 9 วันแรก นั่งรถไฟฟ้าทะลุ 1.3 ล้านเที่ยว

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “ทนายตั้ม” 5 ปี ชดใช้ 72 ล้าน คดีฉ้อโกง “เจ๊อ้อย”

31 นาที ที่แล้ว
ระวัง! ขายโมจีนมือสอง โดนตัวแทนลิขสิทธิ์เรียกค่าปรับ 3 หมื่นบาท ข่าว

ระวัง! ขายโมจีนมือสอง โดนตัวแทนลิขสิทธิ์เรียกค่าปรับ 3 หมื่นบาท

46 นาที ที่แล้ว
คนนี้หรือเปล่า? สาวหมวย หวานใจ นาย ณภัทร ร่วมเฟรมคู่งานแต่งเพื่อนสนิท บันเทิง

คนนี้หรือเปล่า? สาวหมวย หวานใจ นาย ณภัทร ร่วมเฟรมคู่งานแต่งเพื่อนสนิท

51 นาที ที่แล้ว
ทลายโกดังทุนจีน ขายอาหารเสริม-มัจฉะปลอม ยึดของกลางล้านชิ้น ข่าว

ทลายโกดังทุนจีน อาหารเสริม-มัจฉะปลอม ขายออนไลน์หลอกคนไทย ยึดของกลางล้านชิ้น

53 นาที ที่แล้ว
กทม. เตือนคนย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปี ต้องยื่นเพิ่มชื่อเพื่อเลือก ส.ก. เขตเดิมภายใน 17 มิ.ย. 69 ข่าว

เช็กด่วน! ย้ายทะเบียนบ้านใหม่ไม่ถึง 1 ปี รีบเพิ่มชื่อเลือก ส.ก. ภายใน 17 มิ.ย.นี้

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับตาวันนี้ ศาลนัดพิพากษาคดีฉ้อโกง “เจ๊อ้อย” ด้าน “ทนายตัั้ม” ลุยว่าความด้วยตนเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;คมสัน&quot; ว่าใคร! คนหัวล้าน ทำตัวเหมือนทนาย แถลงเท็จต่อหน้าสื่อ สร้างแสงให้ตัวเอง ข่าว

“คมสัน” ว่าใคร! คนหัวล้าน ทำตัวเหมือนทนาย แถลงเท็จต่อหน้าสื่อ หาแสงให้ตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โซเดียมไนไตรท์” คืออะไร หลังผู้เชี่ยวชาญนี้คือผงปริศนาที่ถูกใส่ในก๋วยเตี๋ยว ทำป่วยหลายราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สติ๊กเกอร์สบู่ Imperial Leather มีไว้ทำไม ข่าว

รู้แล้ว สติ๊กเกอร์สบู่ Imperial Leather มีไว้ทำไม? เฉลยเหตุผลที่ไม่ควรแกะทิ้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสือ ดุสิต ยิ้มโบกมือลาครอบครัวก่อนเข้าเรือนจำ ข่าว

สีหน้าสุดท้าย เสือ ดุสิต ยิ้มแย้ม-โบกมือลา บอกรักลูก ก่อนเข้าเรือนจำ รับโทษ 3 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด ทราย สมุทร หลังขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ ขอบคุณแฟนคลับเดินทางให้กำลังใจ บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ทราย สมุทร หลังขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ ขอบคุณแฟนคลับเดินทางให้กำลังใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ไล่ล่า 2 คนร้ายก่อเหตุแทงคอสาวในสถานีรถไฟใต้ดินโอซาก้า บาดเจ็บสาหัสแต่รอดตายปาฏิหาริย์ ข่าวต่างประเทศ

ไล่ล่า 2 คนร้ายแทงคอสาวในสถานีรถไฟใต้ดินโอซาก้า คาดเป็นต่างชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เผย &quot;โซเดียมไนไตรท์&quot; สารพิษในก๋วยเตี๋ยว ต้นเหตุทำชาวอุดรฯ ป่วยหนัก ข่าว

อ.เจษฎา เผย “โซเดียมไนไตรท์” สารพิษในก๋วยเตี๋ยว ต้นเหตุทำชาวอุดรฯ ป่วยหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.โจ เปิดตัวเพลงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า กทม. อ้อนฟังกันให้ติดหู แล้วเลือกเบอร์ 10

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 11 มิถุนายน 2569 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 11 มิ.ย. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 1 ร่วง 1,150 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,700 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย โกสิยพงษ์ อาลัย ‘เดฟ’ เพื่อนรักผู้เป็นแบบอย่างชีวิต สารภาพใจสลาย บันเทิง

บอย โกสิยพงษ์ อาลัย ‘เดฟ’ เพื่อนรักผู้เป็นแบบอย่างชีวิต สารภาพใจสลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มมะกันเสี่ยงคุก 6 เดือน ส่งภาพเปลือย “เชร็ค” พร้อมด่าวุฒิสภาผ่านมือถือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ ชี้แจงเป็นภาพเก่า มีรายงานเรือไทยส่งสินค้าไปยังเขมร ยังคุมเข้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพลูกค้ากินก๋วยเตี๋ยวผสมผงปริศนา ฉี่เขียว อ.อ๊อด ฟันเป็นผงชนิดนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 09:30 น.
67
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูบอลสด เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 ถ่ายทอดสด Mono29

ดูบอลสด เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 ถ่ายทอดสด Mono29

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569

ศธ. ยกเลิกโครงการโรงเรียนสีขาว ช่วยลดภาระงานของครู เน้นการเรียนการสอน

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569

อ้าว! คนให้สัมภาษณ์คดี ทราย สมุทร อ้างตัวแทนฝั่งแม่ ยอมรับ ไม่ใช่ ทนายความ ที่แม่แต่งตั้ง

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569
สาวร้านสักงัดผลตรวจสารเสพติดเป็นลบโต้ ฟาริดา

สาวร้านสัก ไม่ทน! โต้ ฟารีดา ปมมั่วสุมยา ยืนยัน ติณติณ ไม่ใช่ช่างสัก เอาผิดคนปล่อยข่าวเท็จ

เผยแพร่: 11 มิถุนายน 2569
Back to top button