“โซเดียมไนไตรท์” คืออะไร หลังผู้เชี่ยวชาญนี้คือผงปริศนาที่ถูกใส่ในก๋วยเตี๋ยว ทำป่วยหลายราย
โซเดียมไนไตรท์ คืออะไร หลังผู้เชี่ยวชาญนี้คือผงปริศนาที่ถูกใส่ในก๋วยเตี๋ยว ทำป่วยหลายราย ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงทำงานผิดปกติ ถึงตายได้
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่หามส่งโรงพยาบาล 16 ราย หลังมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ชาริมฝีปาก สืบเนื่องจากกินก๋วยเตี๋ยว ที่ร้านหน้าปากซอยร่มเกล้า 10 ชุมชนพรสวรรค์ เขตเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเกิดจากการใช้ผงปริศนาปรุง ที่เก็บมาจากถังขยะ เข้าใจผิดนึกว่าเกลือนั้น
ซึ่งล่าสุดมีความคืบหน้าว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาแสดงความเห็นตรงกันว่าผงปริศนานั้นน่าจะเป็น “โซเดียมไนไตรท์” (Sodium nitrite) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อ.อ๊อด ชี้ว่า ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ประสานส่ง “เมทิลีน บลู” ยาต้านพิษในระบบ สปสช. ช่วย 5 ผู้ป่วย เหตุร้านก๋วยเตี๋ยวอุดรฯ ก็ชัดเจนว่าเป็นโซเดียมไนไตรท์ ทำให้เกิดภาวะเมทฮีโมโกลบินีเมีย (Methemoglobinemia)
ปกติเม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบินทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจน แต่โซเดียมไนไตรต์จะเปลี่ยนฮีโมโกลบินเป็น เมทฮีโมโกลบิน (Methemoglobin) ซึ่งไม่สามารถขนส่งออกซิเจนได้
ผลคือร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน แม้ว่าปอดจะยังทำงานปกติก็ตาม ยาแก้ก็คือที่โรงพยาบาลรามาส่งให้ครับ”
สำหรับผงโซเดียมไนไตรท์นั้น อ้างอิงจากโรงพยาบาลเพชรเวชระบุว่า วัตถุเจือปนอาหาร ที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิด หรือเรียกกันว่าสารกันบูด มักจะอยู่ในอาหารแปรรูปจำพวกเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก, แหนม และหมูยอ นอกจากนี้ยังทำให้เนื้อสัตว์แปรรูปมีสีแดงอมชมพูน่ารับประทานยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากได้รับสารนี้มากเกินไป จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถทำให้เสียชีวิตได้
กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้มีการใช้โซเดียมไนไตรท์ลงในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เพราะภายใน 1วัน ร่างกายจะสามารถรับโซเดียมไนไตรท์ได้ 0.07 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้แก่
ปวดศีรษะ
อ่อนเพลีย
คลื่นไส้
อาเจียน
ปวดท้อง
หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
ความดันต่ำ
ขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนในร่างกาย เกิดภาวะฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงทำงานผิดปกติ (Methemoglobinemia) ส่งผลให้เกิดอาการ หายใจไม่ออกหรือหายใจลำบาก ถึงขั้นเสียชีวิตได้
หากโซเดียมไนไตรท์ทำปฏิกิริยากับเอมีนในเนื้อสัตว์แปรรูป เมื่อผ่านการปรุงสุกสามารถเกิดเป็นสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนขึ้นได้
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