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อ.เจษฎา เผย “โซเดียมไนไตรท์” สารพิษในก๋วยเตี๋ยว ต้นเหตุทำชาวอุดรฯ ป่วยหนัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 09:28 น.
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อ.เจษฎา เผย "โซเดียมไนไตรท์" สารพิษในก๋วยเตี๋ยว ต้นเหตุทำชาวอุดรฯ ป่วยหนัก

อ.เจษฎา เผย “โซเดียมไนไตรท์” สารพิษในก๋วยเตี๋ยว ต้นเหตุทำชาวอุดรฯ ป่วยหนัก ชี้ทำผิวคล้ำ หายใจลำบากจนเสียชีวิตหากใช้มากเกิน

จากกรณีประชาชนหลายรายเกิดอาการผิดปกติ หลังรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งหนึ่งในบ้านพรสวรรค์ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี จนต้องนำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน ต่อมาศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีได้ประสานส่ง “ยา Methylene blue” หรือ เมทิลีน บลู ไปยังโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยทันที ส่งผลให้ผู้ป่วยอาการรุนแรง 5 รายได้รับยาต้านพิษตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนั้น

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ระบุว่า

ถ้าส่ง “#เมทิลีนบลู” ไปเป็นยาต้านพิษ ก็แสดงว่า ผงเกลือจากกองขยะที่ทำให้คนกินก๋วยเตี๋ยวป่วยกันนั้น ก็น่าจะเป็น “#โซเดียมไนไตรท์” ครับ อาการป่วยที่มีข่าวรายงานออกมา ก็คล้ายคนที่ป่วยจากการกินโซเดียมไนไตรท์เป็นปริมาณมาก ๆ ด้วย

โซเดียมไนไตรท์ (NaNO₂) เป็นสารที่ขัดขวางการขนส่งออกซิเจนในเลือด ทำให้เกิดภาวะเมทฮีโมโกลบินในเลือดสูง (Methemoglobinemia) ขณะที่ เมทิลีนบลู (C₁₆H₁₈ClN₃S) เป็นยารักษาหลักที่ใช้ต้านพิษนี้

โพสต์ข้อความของ อ.เจษฎา
FB/ Jessada Denduangboripant

โดยโซเดียมไนไตรท์ (Sodium Nitrite) นั้น เป็นสารเคมีที่มักใช้ในการถนอมอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก หรือกุนเชียง เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและให้สีแดงสด แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากเกินไป จะไปจับกับเม็ดเลือดแดง ทำให้ร่างกายไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนได้ ผู้ป่วยจะมีอาการผิวหนังเขียวคล้ำ (Cyanosis) หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

ส่วน เมทิลีนบลู (Methylene Blue) มีคุณสมบัติเป็นสีย้อมประจุบวกสีน้ำเงิน ที่นอกจากจะใช้ในห้องแล็บและรักษาโรคในปลาสวยงามแล้ว ยังจัดเป็นยาต้านพิษที่สำคัญมาก โดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ ให้กลับมาเป็นปกติและลำเลียงออกซิเจนได้ตามเดิม

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 09:28 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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