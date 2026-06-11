อ.เจษฎา เผย “โซเดียมไนไตรท์” สารพิษในก๋วยเตี๋ยว ต้นเหตุทำชาวอุดรฯ ป่วยหนัก
อ.เจษฎา เผย “โซเดียมไนไตรท์” สารพิษในก๋วยเตี๋ยว ต้นเหตุทำชาวอุดรฯ ป่วยหนัก ชี้ทำผิวคล้ำ หายใจลำบากจนเสียชีวิตหากใช้มากเกิน
จากกรณีประชาชนหลายรายเกิดอาการผิดปกติ หลังรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งหนึ่งในบ้านพรสวรรค์ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี จนต้องนำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน ต่อมาศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีได้ประสานส่ง “ยา Methylene blue” หรือ เมทิลีน บลู ไปยังโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยทันที ส่งผลให้ผู้ป่วยอาการรุนแรง 5 รายได้รับยาต้านพิษตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนั้น
รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ระบุว่า
ถ้าส่ง “#เมทิลีนบลู” ไปเป็นยาต้านพิษ ก็แสดงว่า ผงเกลือจากกองขยะที่ทำให้คนกินก๋วยเตี๋ยวป่วยกันนั้น ก็น่าจะเป็น “#โซเดียมไนไตรท์” ครับ อาการป่วยที่มีข่าวรายงานออกมา ก็คล้ายคนที่ป่วยจากการกินโซเดียมไนไตรท์เป็นปริมาณมาก ๆ ด้วย
โซเดียมไนไตรท์ (NaNO₂) เป็นสารที่ขัดขวางการขนส่งออกซิเจนในเลือด ทำให้เกิดภาวะเมทฮีโมโกลบินในเลือดสูง (Methemoglobinemia) ขณะที่ เมทิลีนบลู (C₁₆H₁₈ClN₃S) เป็นยารักษาหลักที่ใช้ต้านพิษนี้
โดยโซเดียมไนไตรท์ (Sodium Nitrite) นั้น เป็นสารเคมีที่มักใช้ในการถนอมอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก หรือกุนเชียง เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและให้สีแดงสด แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากเกินไป จะไปจับกับเม็ดเลือดแดง ทำให้ร่างกายไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนได้ ผู้ป่วยจะมีอาการผิวหนังเขียวคล้ำ (Cyanosis) หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว
ส่วน เมทิลีนบลู (Methylene Blue) มีคุณสมบัติเป็นสีย้อมประจุบวกสีน้ำเงิน ที่นอกจากจะใช้ในห้องแล็บและรักษาโรคในปลาสวยงามแล้ว ยังจัดเป็นยาต้านพิษที่สำคัญมาก โดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ ให้กลับมาเป็นปกติและลำเลียงออกซิเจนได้ตามเดิม
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