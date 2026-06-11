ข่าวการเมือง
ดร.โจ เปิดตัวเพลงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า กทม. อ้อนฟังกันให้ติดหู แล้วเลือกเบอร์ 10
ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร เปิดตัวเพลงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า กทม. อ้อนฟังกันให้ติดหู แล้วเลือกเบอร์ 10
นาย ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดตัวเพลงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า โดยระบุว่า “มาแล้ว เพลง โจชัยวัฒน์ เบอร์ 10 ฟังให้ earworm แล้วเดินเข้าคูหาไปกาเบอร์ 10 คมๆ
โจ เบอร์สิบเบอร์สิบ
โจโจโจ โจ ชัยวัฒน์เบอร์สิบ
ชีวิตที่ง่ายกว่าต้องอยู่ในเมืองที่แคร์คน
เลือกผู้ว่าและผู้สมัครที่มาจากพรรคประชาชน
เลี้ยงครอบครัวง่ายๆ
ใช้ชีวิตเดินทางง่ายๆ
ค้าขายก็ทำง่ายๆ
กรุงเทพจะง่ายเพื่อทุกคน
โจโจโจ โจ ชัยวัฒน์เบอร์สิบ
เติมเติมเติม เติมกรุงเทพเต็มสิบ”
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