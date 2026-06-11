สีหน้าสุดท้าย เสือ ดุสิต ยิ้มแย้ม-โบกมือลา บอกรักลูก ก่อนเข้าเรือนจำ รับโทษ 3 ปี
คลิปวินาที เสือ ดุสิต ส่งยิ้มโบกมืออำลาครอบครัว บอกรักลูกหน้าห้องควบคุมจำเลย หลังศาลฟันโทษจำคุก 3 ปีคดีรุมทำร้ายร่างกาย เพื่อนตะโกนส่งก่อนเข้าเรือนจำ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำพิพากษา เสือ ดุสิต หรือ นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน อายุ 40 ปี และพวกอีก 2 คน คดีรุมทำร้าย นายธนพล วัย 53 ปีหน้าห้องน้ำร้านอาหารแห่งหนึ่ง จ.นนทบุรี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ซี่โครงหัก 12 ซี่ ปอดและตับเสียหายหนัก โดยตัดสินจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา
จากนั้นมีรายงานว่า หลังอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น ทนายความของ เสือ ดุสิต เตรียมทำเรื่องเพื่อยื่นอุทธรณ์คดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์คลิปบริเวณหน้าห้องควบคุมจำเลย ศาลจังหวัดนนทบุรี เผยให้เห็น เสือ ดุสิต สวมชุดสีน้ำตาล ตัดผมแล้ว มีใบหน้ายิ้มแย้ม โบกมือลาญาติและเพื่อนสนิทที่มาส่งเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้นมีเสียงของเพื่อน ๆ ตะโกนเข้ามาในคลิปว่า “3 ปีไม่สลด” , “ต้องอยู่กับความจริง” และ “ข้างในใครจะรู้”
จากนั้นมีเสียงของเด็กกตะโกนหา เสือ ดุสิต ว่า “บาย” ฝั่ง นายธนพล ตอบกลับว่า “บ๊ายบาย พ่ออยู่ตรงนี้ รักหนู พ่อรักหนูมากนะลูก”
ขณะที่ เมลาย รัชดา เคลื่อนไหวล่าสุดผ่านเฟซบุ๊ก โพสต์ข้อความถึง เสือ ดุสิต ว่า “ทำแลัว กล้ารับ เค้าเรียกว่าเสือ ไม่นานเพื่อน…แค่แก้บน xึงผ่านได้อยู่แลัว xูไปหาxึงทุกอาทิตย์ได้”
ชมคลิป
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