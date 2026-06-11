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สีหน้าสุดท้าย เสือ ดุสิต ยิ้มแย้ม-โบกมือลา บอกรักลูก ก่อนเข้าเรือนจำ รับโทษ 3 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 09:34 น.
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เสือ ดุสิต ยิ้มโบกมือลาครอบครัวก่อนเข้าเรือนจำ

คลิปวินาที เสือ ดุสิต ส่งยิ้มโบกมืออำลาครอบครัว บอกรักลูกหน้าห้องควบคุมจำเลย หลังศาลฟันโทษจำคุก 3 ปีคดีรุมทำร้ายร่างกาย เพื่อนตะโกนส่งก่อนเข้าเรือนจำ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำพิพากษา เสือ ดุสิต หรือ นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน อายุ 40 ปี และพวกอีก 2 คน คดีรุมทำร้าย นายธนพล วัย 53 ปีหน้าห้องน้ำร้านอาหารแห่งหนึ่ง จ.นนทบุรี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ซี่โครงหัก 12 ซี่ ปอดและตับเสียหายหนัก โดยตัดสินจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา

จากนั้นมีรายงานว่า หลังอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น ทนายความของ เสือ ดุสิต เตรียมทำเรื่องเพื่อยื่นอุทธรณ์คดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์คลิปบริเวณหน้าห้องควบคุมจำเลย ศาลจังหวัดนนทบุรี เผยให้เห็น เสือ ดุสิต สวมชุดสีน้ำตาล ตัดผมแล้ว มีใบหน้ายิ้มแย้ม โบกมือลาญาติและเพื่อนสนิทที่มาส่งเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้นมีเสียงของเพื่อน ๆ ตะโกนเข้ามาในคลิปว่า “3 ปีไม่สลด” , “ต้องอยู่กับความจริง” และ “ข้างในใครจะรู้”

จากนั้นมีเสียงของเด็กกตะโกนหา เสือ ดุสิต ว่า “บาย” ฝั่ง นายธนพล ตอบกลับว่า “บ๊ายบาย พ่ออยู่ตรงนี้ รักหนู พ่อรักหนูมากนะลูก”

ขณะที่ เมลาย รัชดา เคลื่อนไหวล่าสุดผ่านเฟซบุ๊ก โพสต์ข้อความถึง เสือ ดุสิต ว่า “ทำแลัว กล้ารับ เค้าเรียกว่าเสือ ไม่นานเพื่อน…แค่แก้บน xึงผ่านได้อยู่แลัว xูไปหาxึงทุกอาทิตย์ได้”

ชมคลิป

ภาพสุดท้าย เสือ ดุสิต ก่อนเข้าเรือนจำ
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
เมลาย โพสต์ข้อความถึง เสือ ดุสิต
ภาพจาก Facebook : เมลาย รัชดา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 11 มิ.ย. 2569 09:34 น.
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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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