โพสต์ล่าสุด ทราย สมุทร หลังขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ ขอบคุณแฟนคลับเดินทางให้กำลังใจ
เปิดโพสต์ล่าสุด ทราย สมุทร หลังขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ-ฉีกสัญญาปิดปากปมถูกล่วงละเมิด ลั่น ขอบคุณแฟนคลับที่เป็นครอบครัวใหญ่ให้
หลังจากที่เมื่อวานนี้ (10 มิ.ย. 69) ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต ได้เดินทางไปยังศาลแพ่งพระโขนง พร้อมด้วย นายปานเทพ, ทนายปุ้ย และอ.สมศักดิ์ ผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ ซึ่งบรรยากาศช่วงสายก่อนที่่ทรายจะขึ้นศาลก็มีกองทัพแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจทรายกันถึงหน้าศาล
ล่าสุดช่วงกลางดึกวันเดียวกัน ทราย สมุทร ได้โพสต์คลิปตัวเองลงในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว psiscott โดยเป็นการกล่าวขอบคุณกลุ่มแฟนคลับที่เดินทางมาให้กำลังใจตนก่อนขึ้นศาลในวันนี้ ทำให้ตนรู้สึกอบอุ่นทดแทนความเครียดไปได้โดยปริยาย
“ขอบคุณทุกคนมาก ๆ นะครับ ที่มาให้ความอบอุ่นให้กับทรายวันนี้ โห ดูสิครับว่าครอบครัวทรายวันนี้ใหญ่ขนาดไหน ทุกคนทำให้วันที่เครียดของทรายกลายเป็นวันที่มีความทรงจำอบอุ่นมากเลยครับ แล้วก็ทุกคนช่วยใจผมได้มากจริง ๆ บางคนป้า ๆ เพื่อน ๆ ด้อมที่มาจากต่างจังหวัด บางคนมาแบบ 4-5 ชั่วโมง คือมันไม่มีคำไหนที่ทรายจะพูดได้ แล้วทรายพูดหลายครั้งแล้ว แต่จริง ๆ มันไม่มีคำไหนที่เราจะพูดได้ ที่มันจะแทนความขอบคุณที่เราจะรู้สึกได้ ขอบคุณที่เป็นครอบครัวให้กับทรายครับ”
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อ้างอิงจาก : IG psiscott
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