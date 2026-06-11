บอย โกสิยพงษ์ อาลัย ‘เดฟ’ เพื่อนรักผู้เป็นแบบอย่างชีวิต สารภาพใจสลาย

บอย โกสิยพงษ์ โพสต์อาลัย ‘เดฟ’ เพื่อนรักผู้เป็นแบบอย่างชีวิต สารภาพใจสลายต้องโปรโมทงานทั้งที่ข้างในเศร้า
บอย โกสิยพงษ์ นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวต่อการจากไปของ “เดฟ” (David Vasquez) เพื่อนสนิท พี่ชาย ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการทำงานเพลงมาตั้งแต่เริ่มต้นอัลบั้มแรก ๆ
บอยยอมรับว่าเป็นการสูญเสียที่ยากจะทำใจและเยียวยาความรู้สึกภายในได้ แม้ว่าเขาจะจากไปตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 แล้วก็ตาม แต่ตนเอง ภรรยา (ตุ้ย) และลูก ๆ ยังคงไม่สามารถทำความเข้าใจกับความรู้สึกโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้จนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2526 เดฟเป็นบุคคลที่อุทิศเวลาให้แก่คนรอบข้างและทำให้ทุกคนที่ได้สัมผัสรู้สึกมั่นใจในตัวเอง โดยมีแนวคิดการดำเนินชีวิตที่เรียกว่า “The Ministry of Staying Cheap” หรือการเลือกใช้ชีวิตแบบธรรมดา ไม่ดูแพง อยู่เงียบ ๆ ใต้เรดาร์ ด้วยการใส่เสื้อผ้าเก่าและขับรถยนต์คันเก่าเพื่อช่วยโลกและสร้างความเท่าเทียม ใช้ความสมถะเป็นประตูเปิดรับให้ผู้คนทุกชนชั้นกล้าเดินเข้ามาปฏิสัมพันธ์ด้วยโดยไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อย
บอย โกสิยพงษ์ เล่าเพิ่มเติมถึงบรรยากาศพิธีฌาปนกิจศพเมื่อวานนี้ว่า ตนเองได้มีโอกาสขึ้นกล่าวไว้อาลัย และย้อนภาพความทรงจำในช่วงก่อนหน้านี้ที่ได้เขียนจดหมายถ่ายทอดความรู้สึกในใจส่งผ่านพี่สาวของเดฟให้รับฟัง ก่อนที่เดฟจะเข้าสู่สภาวะหลับลึกด้วยฤทธิ์ยาเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในใจหวังเพียงให้อีกฝ่ายได้รับรู้ข้อความด้วยตนเองก่อนจะไม่มีโอกาสกลับมาได้ยินอีก ซึ่งในนาทีสุดท้ายของการส่งร่างเพื่อนรัก ตนเองเผชิญกับความรู้สึกสับสนอึงอลภายในจิตใจ ทั้งความเสียใจ ความคิดถึง และความยินดีที่เพื่อนได้เดินทางถึงเส้นชัยของชีวิตแล้ว
โปรดิวเซอร์ชื่อดังยังได้ระบายความอัดอั้นในมุมมองของคนทำงานศิลปะและธุรกิจ สารภาพว่าตนเองรู้สึกฝืนธรรมชาติและบ้ามากที่ยังต้องเข้าประชุมเรื่องคอนเสิร์ตและโพสต์โปรโมตกิจกรรมต่าง ๆ สวนทางกับความบอบช้ำภายในจิตใจ โดยเฉพาะกฎของระบบอัลกอริทึม (Algorithm) บนสื่อโซเชียลมีเดียที่บังคับให้ผู้โพสต์ต้องรีบเข้าไปตอบความคิดเห็นให้ครบถ้วนภายใน 1 ชั่วโมงแรกเพื่อกระตุ้นยอดการมองเห็น และการแชร์โพสต์
ด้วยสภาพจิตใจในปัจจุบันตนเองไม่สามารถทำได้ จึงจำเป็นต้องมอบหมายให้ทีมงานรุ่นน้องช่วยตอบคอมเมนต์แทนบางส่วน พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่เข้าใจในสถานการณ์ และเชิญชวนร่วมส่งแรงใจอธิษฐานเพื่อส่งดวงวิญญาณของเดฟเป็นครั้งสุดท้าย
บอย โกสิยพงษ์ ย้อนเล่าเรื่องราวความทรงจำอันอบอุ่น น่าประทับใจเกี่ยวกับ “เดฟ” ผ่านความผูกพันของร้านอาหารโปรดในย่านเบอร์แบงก์ (Burbank) นครลอสแอนเจลิส สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสถานที่ที่เดฟพาไปรู้จักจนกลายเป็นร้านประจำของครอบครัวมาอย่างยาวนาน
ร้านมีชื่อว่า Cottage Corner ทุกครั้งที่เดินทางไปเยือนลอสแอนเจลิส จำเป็นต้องแวะรับประทานหรือซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านและห้องอัดเสียงเสมอ ตัวร้านมีการเปลี่ยนมือเจ้าของจากเดิมที่เป็นพี่น้องชาวเกาหลีมาเป็นแฟนประจำของร้านที่เซ้งกิจการต่อเนื่องจากเจ้าของเดิมต้องการเกษียณอายุ แต่ยังคงใช้ทีมพ่อครัวชุดเดิม เมนูเด็ดของร้านคือ Breakfast Burritos ที่มีความเรียบง่าย ไม่มัน และอิ่มท้องมาก
เมนูโปรดของตนเองคือ Triple Bacon Breakfast Burritos ใส่ซอสพริก (Hot Sauce) และไม่ใส่ชีส พร้อมเล่าความหลังอย่างอารมณ์ดีว่า ในตอนแรกที่สั่งเมนูนี้ เดฟเคยเอ่ยปากเตือนด้วยความห่วงใยว่าระวังระดับคอเลสเตอรอลจะพุ่งสูง เนื่องจากเดฟเป็นคนรับประทานอาหารประเภทธรรมดาไม่ใส่เนื้อสัตว์ แต่หลังจากที่ตนเองแกล้งสั่งเมนูเบคอนมาให้รับประทานที่ห้องอัดเสียง หลังจากนั้นเดฟกลับเปลี่ยนใจมาสั่งเมนู Double Bacon รับประทานตามตลอดมา
ในอดีตร้านนี้ขายดีมากจนต้องไปยืนเข้าแถวรอคิวตั้งแต่ก่อนเวลา 07.00 น. ต้องใช้เวลารอนานกว่าครึ่งชั่วโมงเนื่องจากมีราคาถูกและปริมาณคุ้มค่า ซึ่งในปัจจุบันลูก ๆ และภรรยาต่างชื่นชอบอาหารร้านนี้กันทั้งบ้าน ถึงขั้นมีการซื้อเสื้อผ้าและของที่ระลึก ของทางร้านมาสวมใส่
นอกจากร้านเบอร์ริโตแล้ว บอย โกสิยพงษ์ ยังได้ถ่ายทอดถึงนิสัยอันงดงามของเดฟที่ชอบพาท่องเที่ยวรับประทานอาหารข้างทางราคาย่อมเยา เช่น ร้านทาโก้ราคา 1 ดอลลาร์ เดฟมักจะมีสัญชาตญาณพิเศษในการมองหาร้านค้าที่เพิ่งเปิดกิจการใหม่และมีเจ้าของร้านที่ดูเหน็ดเหนื่อย เพื่อเข้าไปอุดหนุนและให้กำลังใจแก่คนที่กำลังพยายามตั้งตัวสร้างอาชีพ เดฟจะชวนไปรับประทานร้านนั้นทุกวันจนกว่าจะพบร้านเปิดใหม่ร้านอื่นที่ต้องการกำลังใจในลักษณะเดียวกัน
บอย โกสิยพงษ์ ระบุว่า ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายร่วมกับเดฟที่ร้านแห่งนี้เมื่อปีที่ผ่านมา และในวันพฤหัสบดีนี้ตนเองตั้งใจจะเดินทางกลับไปรับประทานอาหารที่ร้านนี้อีกครั้งเพื่อระลึกถึงเพื่อนรัก แม้จะตระหนักดีว่าบรรยากาศและความรู้สึกในการรับประทานจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเนื่องจากการจากไปของเดฟ
ที่มา: Boyd Kosiyabong
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