หนุ่มมะกันเสี่ยงคุก 6 เดือน ส่งภาพเปลือย “เชร็ค” พร้อมด่าวุฒิสภาผ่านมือถือ
หนุ่มมะกันเสี่ยงคุก 6 เดือน โดนตั้งข้อหาคุกคามผ่านโทรคมนาคม หลังส่งภาพเปลือย เชร็ค ตัวการ์ตูนชื่อดัง พร้อมด่าวุฒิสภาผ่านมือถือ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน เว็บไซต์ Reason ได้รายงานถึงคดีแปลกๆ ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐโอไฮโฮได้จับกับนาย ดี.เจ.ไบร์น บล็อคเกอร์ชาวอเมริกัน ภายหลังจากที่เขาส่งภาพอวัยวะเพศของ เชร็ค ยักษ์เขียวตัวการ์ตูนดัง ให้นายเจอร์รี ซิริโน่ วุฒิสภาประจำรัฐโอไฮโอ
โดยนอกจากรูปของอวัยวะเพศของเชร็คแล้วยังมีข้อความเชิงหมิ่นประมาท ทำให้นายซีรีโน่ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนจะนำไปสู่การจับกุม
อ้างอิงจากเอกสารการจับกุมระบุว่า “ผู้ก่อเหตุได้เรียกนายซีริโน่ว่า “มุสโซลินีหนุ่ม” ผู้นำเผด็จการอิตาลี พร้อมโปรโมตบทความของตัวเอง
นอกจากนี้ ยังมีภาพของเชร็ค ยักษ์จากภาพยนตร์สำหรับเด็ก ที่ถูกดัดแปลงด้วยระบบดิจิทัล โดยแสดงให้เห็นอวัยวะเพศชายของเขา ในเอกสารคำให้การประกอบรายงานการจับกุมของไบรน์ส ระบุว่า ภาพของเชร็ค “เปลือยกายอย่างสมบูรณ์ โดยมีอวัยวะเพศชาย กำลังทำท่าทางสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง”
เบื้องต้นนายไบร์นได้รับการปล่อยตัวออกมา ภายหลังจากถูกจับกุมเป็นเวลา 23 ชั่วโมง ซึ่งนายไบร์นแสดงความมั่นใจว่าศาลจะตัดสินให้เขาไม่มีความผิด อย่างไรก็ตามหากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจจะถูกพิพากษาจำคุก 6 เดือน ฐานความผิดการคุกคามทางโทรคมนาคม
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