เปิดภาพลูกค้ากินก๋วยเตี๋ยวผสมผงปริศนา ฉี่เขียว อ.อ๊อด ฟันเป็นผงชนิดนี้
เปิดภาพลูกค้ากินก๋วยเตี๋ยวผสมผงปริศนา ที่ จ.อุดรธานี ปัสสาวะเขียว อ.อ๊อด เผยผงที่ผสมเข้าไปคือ โซเดียมไนไตรท์
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่หามส่งโรงพยาบาล 16 ราย หลังมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ชาริมฝีปาก สืบเนื่องจากกินก๋วยเตี๋ยว ที่ร้านหน้าปากซอยร่มเกล้า 10 ชุมชนพรสวรรค์ เขตเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเกิดจากการใช้ผงปริศนาปรุง ที่เก็บมาจากถังขยะ เข้าใจผิดนึกว่าเกลือนั้น
ล่าสุด นางประภาพร อายุ 58 ปี แม่ของนายพรชัย อายุ 29 ปี หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบ เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หลังลูกชายมีอาการรุนแรงจนเกือบเสียชีวิต
โดยนางประภาพรยังนำภาพขณะลูกชายนอนรักษาตัวภายในโรงพยาบาลมาแสดงให้ผู้สื่อข่าวดู โดยพบว่าปัสสาวะของลูกชายมีสีเขียวอย่างเห็นได้ชัด สร้างความตกใจให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. แพทย์ได้แจ้งว่า อาการของนายพรชัยดีขึ้น สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้ว ทำให้ครอบครัวรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมาก
นางประภาพร เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 8 มิ.ย. ลูกชายโทรศัพท์มาบอกว่ามีอาการชาทั้งตัว มือสั่น และไม่ทราบสาเหตุ โดยเข้าใจว่าอาจเกิดจากความหิว จึงขอให้ครอบครัวช่วยซื้ออาหารมาให้รับประทาน ตนจึงให้สามีซื้ออาหารไปส่ง ซึ่งเป็นอาหารจากร้านก๋วยเตี๋ยวที่กำลังตกเป็นข่าว ระหว่างนำอาหารไปส่ง
สามีได้สอบถามว่าลูกชายไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านหน้าปากซอยหรือไม่ เมื่อได้รับคำตอบว่าใช่ จึงบอกว่ามีชาวบ้านหลายคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังรับประทานอาหารจากร้านดังกล่าว แต่ลูกชายยังเชื่อว่าอาการที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากความหิวและไม่น่ารุนแรง จึงรับประทานอาหารต่อไป
อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นไม่นาน ลูกชายได้โทรศัพท์กลับมาด้วยน้ำเสียงอ่อนแรง บอกว่าอาการทรุดหนักและขอให้ไปรับ แม่และพ่อแทบช็อกเมื่อไปถึงพบว่าลูกชายมีอาการมือสั่น กระหายน้ำอย่างหนัก ใบหน้าคล้ำและริมฝีปากดำ จึงรีบประสานหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน
นางประภาพร กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ตัดสินใจเข้าแจ้งความในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าลูกชายได้รับอันตรายถึงชีวิต จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นกับผู้อื่นอีก
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อ.อ๊อด ได้วิเคราะห์ว่า “ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ประสานส่ง “เมทิลีน บลู” ยาต้านพิษในระบบ สปสช. ช่วย 5 ผู้ป่วย เหตุร้านก๋วยเตี๋ยวอุดรฯ ก็ชัดเจนว่าเป็นโซเดียมไนไตรท์ ทำให้เกิดภาวะเมทฮีโมโกลบินีเมีย (Methemoglobinemia)
ปกติเม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบินทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจน แต่โซเดียมไนไตรต์จะเปลี่ยนฮีโมโกลบินเป็น เมทฮีโมโกลบิน (Methemoglobin) ซึ่งไม่สามารถขนส่งออกซิเจนได้
ผลคือร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน แม้ว่าปอดจะยังทำงานปกติก็ตาม ยาแก้ก็คือที่โรงพยาบาลรามาส่งให้ครับ”
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