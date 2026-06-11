หมู่เกาะลันตา ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว 3 จุด เจอแมงกะพรุนหมวกโปรตุเกส
หมู่เกาะลันตา ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว 3 จุด เจอแมงกะพรุนหมวกโปรตุเกส ซึ่งมีพิษร้ายแรง กระจายเต็มพื้นที่โดยรอบของชายหาด
เพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา โพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่า “ประกาศอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา (แหลมโตนด) เกาะตุกนลิมา (เกาะห้า)
และเกาะไหง เป็นการชั่วคราว
ด้วยวันที่ (10 มิถุนายน 2569) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ ว่าพบแมงกะพรุนหมวกโปรตุเกส (Physalia physalis) ซึ่งมีพิษร้ายแรง กระจายเต็มพื้นที่โดยรอบของชายหาด บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา (แหลมโตนด) เกาะตุกนลิมา (เกาะห้า) และเกาะไหง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา (แหลมโตนด) เกาะตุกนลิมา (เกาะห้า) และเกาะไหง ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2569 เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน”
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