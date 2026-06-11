อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ โต้ตอบสหรัฐฯ หลังเปิดฉากโจมตีรอบใหม่
อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ โต้ตอบสหรัฐฯ หลังเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ ขณะที่ทรัมป์กล่าวว่า อิหร่านใช้เวลาเจรจานานเกินไป
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และปิดไม่ให้เรือบรรทุกน้ำมันและบรรทุกสินค้าทุกชนิดเคลื่อนตัวผ่าน พร้อมเตือนด้วยว่าหากใครฝ่าฝืนทางอิหร่านจะยิงทันที โดยสื่ออิหร่านรายงานว่ามีเรือถูกยิงแล้วสองลำ
โดยการปิดช่องแคบฮอร์มุซครั้งนี้เกิดขึ้น สืบเนื่องจากที่ สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวหาว่าอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์ที่บินเหนือช่องแคบฮอร์มุซตก
อ้างอิงจากสื่อสหรัฐฯระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เล็งเป้าไปยังระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเรดาห์ของอิหร่าน ขณะที่สื่ออิหร่านระบุว่าได้ยิงเสียงระเบิดในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวเปอร์เซีย
จากการโจมตีครั้งดังกล่าวทำให้กระทรวงต่างประเทศอิหร่านโต้ตอบกลับว่า ทางอิหร่านจะไม่เพิกเฉยต่อการโจมตีและคำขู่
ขณะที่นายทรัมป์กล่าวว่าผู้นำอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจายุติสงคราม ส่วนทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุว่า สหรัฐฯทำลายกระบวนการเจรจาผ่านข้อความที่ย้อนแย้งไปมา
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