คอนเฟิร์ม! JAS ประกาศคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 อย่างเป็นทางการ
JAS ประกาศคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 อย่างเป็นทางการ คนไทยได้ดูบอลโลกถูกลิขสิทธิ์ เตรียมแถลงข่าวเพิ่มเติมบ่ายวันนี้
เพจเฟซบุ๊ก JAS Group โพสต์ข้อความระบุว่า “สิ้นสุดการรอคอยของแฟนบอลไทย!
“JAS” คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน “ฟุตบอลโลก 2026” อย่างเป็นทางการ
เตรียมส่งตรงมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมครบทุกแมตช์ ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ทีมโปรดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ 11 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2026” โดยมีรายงานเพิ่มเติมว่าจะแถลงข่าวเวลา 14.00 น. ของวันนี้ (11 มิ.ย. 69)
อ้างอิงจากรายงานก่อนหน้านี้จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ต้องการซื้อลิขสิทธิ์ในราคาใกล้เคียงกับที่เวียดนามจ่ายอยู่ที่ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ฟีฟ่ายืนราคา 40 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1,300 ล้านบาท
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