ทราย สก๊อต แถลงแล้ว ฉีกสัญญาปิดปาก ปมถูกล่วงละเมิด ก่อนเดินหน้าฟ้องอาญาคดีมรดก
ทราย สก๊อต นำสัญญาปิดปากปี 2023 มาเปิดเผยและฉีกทิ้งต่อหน้ากล้องระหว่างนัดไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ พร้อมแฉพบพินัยกรรมลับปู่ย่าและตู้เซฟถูกเปิดไปแล้ว
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 69 ทราย สก๊อต (ทราย สมุทร) นำเอกสารที่ระบุว่าเป็นสัญญาปิดปากฉบับปี 2023 มาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน จากนั้นฉีกทิ้งต่อหน้ากล้องระหว่างนัดไกล่เกลี่ยคดีฟ้องเพิกถอนการให้ทรัพย์สิน ที่แม่ยื่นฟ้องตนที่ศาลในวันนี้ (10 มิถุนายน 2569)
ทรายระบุว่า ตามข้อกล่าวหาของตน ครอบครัวให้เซ็นสัญญาดังกล่าวเพื่อแลกกับการปกปิดเรื่องที่ตนถูกพี่เลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ โดยได้รับเงินชดเชย 5 ล้านบาทต่อปี เพื่อรักษาชื่อเสียงของตระกูล ทรายยังระบุด้วยว่าครอบครัวยุติการจ่ายเงินดังกล่าวในปีนี้
“ความเป็นมนุษย์และเสียงของฉัน ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินหรืออำนาจ” ทรายระบุต่อสื่อมวลชน
ทรายยังแถลงด้วยว่า ทนายความตรวจพบพินัยกรรมของตาและยายที่ตนไม่เคยรับรู้มาก่อน ซึ่งระบุว่าตนมีสิทธิในเงินสดในตู้เซฟและเครื่องเพชร แต่ตู้เซฟดังกล่าวถูกบุคคลอื่นเปิดไปแล้ว นอกจากนี้พบว่าหนึ่งในพยานที่ลงนามในพินัยกรรมของยาย คือพี่เลี้ยงคนเดียวกับที่ตนกล่าวหาว่าก่อเหตุล่วงละเมิด ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากศาล
ฝ่ายแม่ไม่ได้เดินทางมาศาลเองเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ จึงมอบหมายทนายความเข้าเจรจาแทน ทนายความฝ่ายแม่ระบุว่า การไกล่เกลี่ยครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำขอของฝ่ายจำเลย และแม้ศาลจะห้ามเปิดเผยรายละเอียดการพูดคุย แต่บอกว่า “มีแนวโน้มที่ดี” พร้อมยืนยันว่าแม่ต้องการให้เรื่องยุติลงด้วยดีเพื่อกลับมาเป็นครอบครัวดังเดิม
การไกล่เกลี่ยวันนี้ยังไม่มีข้อสรุป ทั้งสองฝ่ายนำข้อเสนอจากศาลกลับไปพิจารณา โดยศาลนัดพูดคุยกันอีกครั้งในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน เวลา 09.00 น.
ทรายและทีมทนายความเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นฟ้องคดีอาญาในประเด็นพินัยกรรมและทรัพย์สินที่สูญหายต่อไป
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