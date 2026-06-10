ฟอร์ด ขอโทษ แพรรี่ หลังถูกโยงเอี่ยว พ่อโกงเงินชาวบ้าน 70 ล้าน ทำเดือดร้อนวงกว้าง
ฟอร์ด ปกรณ์ โพสต์ขอโทษ แพรรี่ ไพรวัลย์ หลังถูกโยงเอี่ยวปม พ่อโกงเงินชาวบ้าน 70 ล้านบาท ทำเดือดร้อนวงกว้าง
หลังจาก ฟอร์ด ปกรณ์ โฟนอินเข้าไปในรายการโหนกระแส เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงของฝั่งตัวเอง หลังเกิดเหตุ พ่อฉ้อโกง และลวงเงินเอาทรัพย์ของชาวบ้านในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ไปรวมมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท นั้นไม่เกี่ยวกับตนทั้งสิ้น และไม่ทราบมาก่อนว่าพ่อกระทำการเช่นนี้ หากมีความผิดจริงก็ต้องการให้พ่อได้รับโทษทางกฎหมาย ส่วนเรื่องการถูกนำชื่อไปเปิดบัญชี และอาจถูกใช้เป็นบัญชีม้าเพื่อกระทำการฉ้อโกงนั้น ตนไม่ทราบข้อกฎหมายส่วนนี้ แต่ยินดีที่จะไปตรวจสอบ พร้อมชี้แจงยืนยันความบริสุทธิ์กับทางเจ้าหน้าที่
ประเด็นข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งเหยื่อที่ถูกพ่อของฟอร์ดหลอก รวมถึง แพรรี่ ไพรวัลย์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนสนิทของ ฟอร์ด ปกรณ์ ด้วยที่มีทัวร์ไปลงว่าเธอจะต้องรับผิดชอบ หรือมีส่วนรู้เห็นในสิ่งที่พ่อของแฟนกระทำ ซึ่งทาง แพรรี่ ไพรวัลย์ ก็เพิ่งจะออกมาอัดคลิปชี้แจงหลังถูกโยงข่าวพ่อฟอร์ด ระบุว่า
“เพิ่งรับรู้เรื่องราวพร้อมกับทุกคน ส่วนเรื่องหนี้สินเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ช่วงนั้นตนยังบวชเป็นพระอยู่ แพรรี่ยืนยันว่าคบหากับฟอร์ดแต่ไม่ได้ย้ายไปอยู่บ้านแฟน อยู่บ้านใครบ้านมัน ตนสอนให้ฟอร์ดรู้จักทำงาน ไลฟ์สดขายของ และปักตะกร้าสินค้า ซึ่งแฟนหนุ่มก็เรียนรู้ด้วยตนเอง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเห็นใจกลุ่มชาวบ้านที่อ้างว่าตกเป็นเหยื่อหรือถูกหลอก พร้อมฝากข้อความถึงพ่อของฟอร์ดให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและนำหลักฐานมาแสดง เพราะการเงียบหายและปล่อยให้ลูก 2 คนออกมารับหน้าแทนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ต้นเรื่องคือพ่อก็ต้องออกมารับผิดชอบ”
แพรรี่ แจงดราม่าพ่อฟอร์ด ลั่น เรื่องเกิดตั้งแต่บวชพระ สงสารเหยื่อ ยันเงินคนละกระเป๋า
ล่าสุด ฟอร์ด ปกรณ์ ก็ออกมาเคลื่อนไหวถึง แพรรี่ ไพรวัลย์ หลังจากได้ฟังคลิปแถลงเกือบ 10 นาที โดยกล่าวขอบคุณที่เข้าใจ และขอโทษที่การกระทำของพ่อตนกลับไปทำให้แพรรี่โดนผลกระทบไปด้วย พร้อมปิดท้ายด้วยคำว่า “รัก” ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับของทั้งคู่ที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างท่วมท้น
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อ้างอิงจาก : FB Ford Pakon
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