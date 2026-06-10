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สรุปดรามา สาววีนพนง.เซเว่น ชาวเน็ตขุดวีรกรรม-ปมชีวิตโดดเดี่ยว ชาวบ้านสงสารอยากให้ไปรักษา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 17:29 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 17:29 น.
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สรุปดรามา สาววีนพนง.เซเว่น ชาวเน็ตขุดวีรกรรม-ปมชีวิตโดดเดี่ยว ชาวบ้านสงสารอยากให้ไปรักษา

สรุปมหากาพย์ สาววีนพนง.เซเว่น ชาวเน็ตขุดวีรกรรมประท้วงหน้าบ้าน-ผัวติดคุกคดียาเสพติด ชาวบ้านสงสารอยากให้ไปรักษา

จากกรณีที่เพจดังอย่าง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเผยแพร่คลิป สาววีนพนักงานส่งเดลิเวอรี่ของเซเว่นเรื่องวุฒิการศึกษา เพียงเพราะไม่ได้ให้ใบเสร็จซื้อของ กระทั่งนำไปสู่การขุดเรื่องราวจากเฟซบุ๊กของสาวคนดังกล่าว และพบว่าเป็นคนเดียวกับที่มีปัญหากับคนในหมู่บ้าน เรื่องใช้เสียงด่ากราดคนผ่านไปมาบริเวณบ้านของเธอ พร้อมผุดแฮชแท็ก #ศาลมีนบุรีที่เคารพรัก ในทุก ๆ โพสต์ของเธอ

ล่าสุดทางเพจ อรรถรส ได้ทำการสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่สาวรายนี้กำลังเผชิญอยู่ จนถึงความห่วงใยของชาวบ้านในหมู่บ้านที่ต้องการให้เธอไปรักษา ไม่ใช่ต้องการแจ้งจับแต่อย่างใด

จุดเริ่มต้นความวุ่นวาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจัดสรรหรูย่านคลองสามวา เมื่อมีหญิงสาววัยประมาณ 35 ปี นำไมโครโฟนและลำโพงมาตั้งหน้าบ้านตัวเอง โดยหันหน้าออกถนน จากนั้นเธอก็เริ่มเปิดลำโพงเล่าประวัติส่วนตัว ร้องเพลง ก่อนจะลุกลามเป็นการด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายใส่ชาวบ้านที่สัญจรไปมา ด่าลมด่าฟ้า ด่าคนทิ้งขยะ จนชาวบ้านหวาดผวา

เพื่อนบ้านเผยว่า ปกติเธอเป็นคนพูดจาดี อัธยาศัยดี อาศัยอยู่กับแฟนหนุ่ม แต่เพิ่งมามีอาการผิดปกติ คุยคนเดียว และด่ากราดแบบไร้สติในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่สามีถูกจับคดียาเสพติด ทำให้เธอต้องอยู่คนเดียว

ชนวนเหตุแห่งความโกรธ

ชนวนเหตุแรกเกิดจากเธอตาเจ็บ (เป็นต้อลม) จึงไปซื้อยาที่ร้านหน้าหมู่บ้าน แต่เภสัชกรไม่จ่ายยาให้และบอกให้ไปหาหมอ ทำให้เธอโกรธและมองว่าเป็นการกวน…น

ฟางเส้นสุดท้ายคือ เธอสั่งน้ำดื่ม 20 แพ็ค แต่ร้านค้าอ้างว่าไม่ว่างมาส่ง 3 วันติด พอถึงวันที่ส่งได้กลับบอกว่าให้ได้แค่ 10 แพ็ค เธอรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรมในฐานะผู้บริโภค และเชื่อฝังใจว่าร้านค้ารอบตัวรวมหัวกันแกล้ง ไม่รับเงินสดเพื่อบีบให้เธออยู่ไม่ได้

ยกระดับการประท้วง

เมื่อรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรม เธอจึงตัดสินใจ “ประท้วง” ด้วยการยืนถือไมค์ด่าหน้าบ้าน เพื่อเรียกร้องให้นิติบุคคล กรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนโครงการลงมาเคลียร์ปัญหาให้เธอ

ตำรวจลงพื้นที่มาช่วยไกล่เกลี่ย แต่เธอกลับปฏิเสธที่จะเจรจา เพราะมองว่าทำไมร้านน้ำไม่ออกมาเอง แถมยังมีอาการหวาดระแวงตำรวจว่าหน้าขาวผิดปกติ เหมือนมาเล่นละครจัดฉากใส่เธอ อาการหวาดระแวงรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งระแวงเพื่อนบ้านว่าจงใจปิดประตูเสียงดังใส่ ระแวงคนทำเสียงร้องไห้ล้อเลียน

ต่อมาก็มีคลิปซักประวัติไรเดอร์ที่มาส่งอาหารถามกับไรเดอร์ว่าจบวุฒิอะไร ด้วยน้ำเสียงดุดัน ด้วยเหตุว่าไรเดอร์ไม่มีใบเสร็จให้เธอ เธอสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยการโพสต์ว่าซื้อบ้านราคา 3.3 ล้านด้วยเงินสดตั้งแต่อายุ 28 ปี ข่มขู่ว่าจะฟ้องศาล และประกาศผ่านเฟซบุ๊กหามาเฟียซามูไร หรือนักเลงมาช่วยคุ้มครองตัวเธอด้วย

ปมหลังชีวิตที่โดดเดี่ยว

หากมองลึกลงไปในสิ่งที่เธอโพสต์ เธอมีความกดดันและบาดแผลในชีวิตอย่างหนัก เธอระบุว่าแม่เสียชีวิตตั้งแต่เธออายุ 10 ขวบ และปัจจุบันตัดขาดกับญาติพี่น้องทั้งหมด

เมื่อสามีที่เป็นเสาหลักทางใจต้องมารับโทษในเรือนจำ ทำให้เธอต้องแบกรับความเครียดและใช้ชีวิตในบ้านหลังใหญ่เพียงลำพัง ขาดคนคอยให้คำปรึกษาหรือช่วยดึงสติ

เธอให้สัมภาษณ์กับนักข่าวตรง ๆ ว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเธอแย่มาก เครียดจนแทบจะเป็นบ้า สิ่งที่เธอทำไปทั้งหมดคือการแสดงออกถึงความทุกข์ และเรียกร้องให้คนมองเห็นว่าเธอมีตัวตน

ชาวเน็ตหลายคนที่เข้าไปอ่านโพสต์ของเธอ ต่างเข้าไปคอมเมนต์เตือนสติว่าพฤติกรรมนี้คือการ “หลอน” และพยายามแนะนำให้เธอไปพบแพทย์

บทสรุปจากคนในหมู่บ้าน “ไม่ขอให้จับกุม แต่ขอให้พารักษา”

ผลกระทบจากการกระทำของเธอ ทำให้คนในหมู่บ้านเดือดร้อนอย่างหนัก ผู้ปกครองไม่กล้าให้เด็ก ๆ ออกมาวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะ เพราะหวาดผวาว่าหากวันไหนเธอคลุ้มคลั่งรุนแรงขึ้นอาจเกิดอันตรายได้

เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ มีนักข่าวและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพจิตลงพื้นที่มาตรวจสอบและพูดคุยกับเธอถึงหน้าบ้านแล้ว

สิ่งที่น่าชื่นชมคือ ชาวบ้านและเพื่อนบ้านไม่ได้ต้องการเอาเรื่องให้เธอถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมแต่อย่างใด เพราะทุกคนดูออกและเข้าใจว่าเธอ “กำลังป่วย” จุดประสงค์เดียวของตัวแทนชาวบ้านที่ออกมาร้องเรียนสื่อ คือต้องการวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยนำตัวเธอไปบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อคืนความสงบสุขให้ชุมชน และเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเอง

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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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