คนเลิกเข้าเว็บ สำนักข่าวออนไลน์ จะอยู่รอดอย่างไร ในวันที่ AI ตอบทุกอย่างให้เสร็จ

เมื่อคนเลิกคลิก สำนักข่าวออนไลน์จะอยู่รอดอย่างไรในวันที่ AI ตอบทุกอย่างให้เสร็จ
ครั้งล่าสุดที่คุณเสิร์ชหาอะไรสักอย่างใน Google แล้วคลิกเข้าไปอ่านในเว็บคือเมื่อไหร่ หลังจากพิมพ์คำถามลงไป คุณเลือกที่จะอ่านสรุปจาก AI overview หรือเข้าไปอ่านเนื้อหาเองมากกว่ากัน
ถ้าคำตอบคืออย่างแรก คุณไม่ได้แปลกอะไรเลย เพราะตอนนี้คนส่วนใหญ่ทั่วโลกก็ทำแบบเดียวกัน
งานวิจัยล่าสุดจาก SparkToro บริษัทวิจัยด้านการตลาดดิจิทัลของ Rand Fishkin หนึ่งในผู้บุกเบิกวงการ SEO ระดับโลก เปิดเผยเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2026 ว่า การค้นหาบน Google ในสหรัฐอเมริกาช่วงสี่เดือนแรกของปี 2026 จบลงโดยที่คนไม่คลิกอะไรเลยมากถึง 68.01 เปอร์เซ็นต์
พูดง่าย ๆ คือในการเสิร์ช 100 ครั้ง มีเกือบ 70 ครั้งที่คนได้คำตอบแล้วปิดหน้าจอไปเลย โดยไม่เคยเหยียบเข้าไปในเว็บไซต์ของใครทั้งสิ้น
มันคือสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของวงการสื่อ เพราะเว็บไซต์ข่าวเกือบทั้งหมดในโลกอยู่ได้ด้วยสิ่งเดียวกันคือ “ยอดวิวคนคลิกเข้ามาอ่าน” เมื่อคนเลิกคลิก รายได้ก็หาย เมื่อรายได้หาย ทีมข่าวก็เล็กลง นักข่าวก็ตกงาน จนถึงจุดที่บางสำนักข่าวต้องปิดตัว
Zero-click search คืออะไร ทำไมถึงคนทำคอนเทนต์ออนไลน์ต้องตระหนัก
Zero-click search หรือการค้นหาแบบไร้คลิก หมายถึงการที่เราเสิร์ชหาข้อมูลในเสิร์ชเอนจินอย่าง Google แล้วได้คำตอบจบครบถ้วนตั้งแต่หน้าผลการค้นหา จนไม่จำเป็นต้องคลิกเข้าไปอ่านต่อในเว็บไซต์ใดเลย
จริง ๆ แล้ว Google พยายามตอบคำถามให้จบในหน้าเดียวมานานแล้ว สมัยก่อนเรียกว่า Google Snippet, แผงความรู้ หรืออันดับที่ศูนย์
ใครที่เคยเสิร์ชอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ผลบอลเมื่อคืน สภาพอากาศ หรือเวลาเปิดปิดของร้านค้า จะเห็นว่า Google โชว์คำตอบให้เลยในกล่องด้านบนโดยไม่ต้องคลิกไปไหน สิ่งเหล่านี้มีมาเป็นสิบปีแล้ว
แต่ที่ผ่านมาคำตอบสำเร็จรูปแบบนี้จำกัดอยู่กับคำถามง่าย ๆ ที่มีคำตอบสั้นและตายตัว ส่วนคำถามที่ซับซ้อนกว่านั้น เช่น ข่าวการเมืองล่าสุดเป็นอย่างไร โทรศัพท์รุ่นไหนคุ้มสุดในงบหมื่นบาท หรือเหตุการณ์หนึ่งมีที่มาที่ไปอย่างไร คนยังต้องคลิกเข้าไปอ่านในเว็บไซต์อยู่ดี และนี่คือพื้นที่โอกาสทำมาหากินของสำนักข่าวและเว็บไซต์เนื้อหาทั้งหลายมาตลอดยี่สิบกว่าปี
สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญคือการมาถึงของ generative AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเนื้อหาได้เอง เพราะตอนนี้ AI สามารถอ่านเว็บไซต์หลายสิบแห่ง สรุปย่อย เรียบเรียง แล้วเขียนคำตอบยาว ๆ ที่ครอบคลุมแม้แต่คำถามซับซ้อนให้เสร็จสรรพภายในไม่กี่วินาที คำถามประเภทที่เมื่อก่อนต้องคลิกอ่านสามสี่เว็บถึงจะเข้าใจ ตอนนี้ AI ตอบจบในย่อหน้าเดียว
พื้นที่สุดท้ายที่เคยบังคับให้คนต้องคลิก กำลังถูก AI ยึดไปต่อหน้าต่อตา
ตัวเลขยืนยันชัด คนเข้าเว็บน้อยลง
งานวิจัยของ SparkToro ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการคลิกจาก Similarweb ครอบคลุมการเสิร์ชบน Google ในสหรัฐฯ ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2026 ผลที่ออกมาสรุปน่ากังวลว่า
การเสิร์ชที่จบโดยไม่มีการคลิกใด ๆ เลย อยู่ที่ 68.01 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นจาก 60.45 เปอร์เซ็นต์ในปี 2024 หรือเพิ่มขึ้น 7.56 จุดภายในเวลาแค่สองปี
ส่วนการเสิร์ชที่นำไปสู่การคลิกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ไม่ว่าจะคลิกผลการค้นหาปกติ โฆษณา หรือบริการของ Google เองอย่าง Maps และ YouTube ลดลงถึง 9.51 จุดในช่วงเวลาเดียวกัน คิดเป็นการหดตัวเกือบ 23 เปอร์เซ็นต์
ที่น่าสนใจคือ การเสิร์ชที่นำไปสู่การเสิร์ชต่อภายใน Google เองกลับเพิ่มขึ้น 7.2 จุด แปลความได้ว่า แทนที่คนจะคลิกออกไปอ่านเว็บข้างนอก คนกลับวนถามคำถามเพิ่มอยู่ในเว็บของ Google เอง
SparkToro มองว่านี่สะท้อนความสามารถที่เพิ่มขึ้นของ Google ในการตอบคำถามให้จบในตัว พร้อมกับชวนให้ผู้ใช้ถามต่อ ขุดต่อ อยู่ในระบบของตัวเองไปเรื่อย ๆ
ถ้ามองย้อนกลับไป เส้นทางของตัวเลข zero-click มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอด ปี 2019 การเสิร์ชแบบไร้คลิกอยู่ที่ราว 49 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ปี 2020 ขยับขึ้นมาเกือบ 65 เปอร์เซ็นต์ ปี 2024 อยู่ที่ 58.5 เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐฯ และล่าสุดต้นปี 2026 ทะลุ 68 เปอร์เซ็นต์ไปแล้ว
ข้อมูลทุกชุดชี้ไปทางเดียวกันหมดคือ คนคลิกน้อยลงเรื่อย ๆ และไม่มีทีท่าว่าจะกลับมา
อีกชั้นหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขจริงน่าจะแย่กว่านี้คือ การศึกษาของ SparkToro ครอบคลุมเฉพาะการเสิร์ชผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ไม่รวมการเสิร์ชในแอป Google บนมือถือ ซึ่ง SparkToro ระบุเองว่าพฤติกรรม zero-click ในแอปอาจสูงยิ่งกว่านี้อีก
สมมติเว็บข่าวแห่งหนึ่งเคยมีคนคลิกเข้ามาจากการเสิร์ชวันละหนึ่งแสนครั้งในยุคที่ zero-click อยู่ที่ราวครึ่งหนึ่ง เมื่อสัดส่วนการคลิกหดตัวลงเกือบ 23 เปอร์เซ็นต์ภายในสองปี ผู้อ่านที่เคยมาถึงหน้าเว็บก็หายไปหลายหมื่นคนต่อวัน ทั้งที่จำนวนคนสนใจข่าวไม่ได้ลดลงเลย พวกเขาแค่ได้คำตอบไปก่อนถึงประตูบ้านของสำนักข่าวเท่านั้นเอง ที่เจ็บกว่าคือโฆษณาที่ควรจะแสดงให้คนเหล่านั้นเห็น ก็ระเหยไปพร้อมกับคลิกที่ไม่เคยเกิดขึ้น
AI Overviews ตัวเปลี่ยนเกมบนหน้าค้นหา
AI Overviews คือกล่องสรุปคำตอบที่ Google ใช้ AI เขียนขึ้น แล้วนำไปวางไว้บนสุดของหน้าผลการค้นหา เหนือลิงก์เว็บไซต์ทั้งหมด Google เริ่มเปิดใช้ฟีเจอร์นี้อย่างเป็นทางการในสหรัฐฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 ก่อนทยอยขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ใครที่เสิร์ชภาษาไทยช่วงหลังน่าจะคุ้นกับกล่องคำตอบยาว ๆ ที่โผล่มาก่อนลิงก์เว็บเสมอ
หลักการทำงานของมันคือ AI จะไปอ่านเนื้อหาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำค้น แล้วสรุปออกมาเป็นคำตอบสำเร็จรูป พร้อมแนบลิงก์อ้างอิงตัวเล็ก ๆ ไว้ด้านข้าง ดูเผินๆ ก็แฟร์ดี มีเครดิตให้ มีลิงก์ให้คลิกต่อ แต่ปัญหาคือในทางปฏิบัติแทบไม่มีใครคลิกลิงก์พวกนั้นเลย
งานวิจัยของ Pew Research Center สถาบันวิจัยชื่อดังของสหรัฐฯ ที่ติดตามพฤติกรรมการใช้งานจริงของชาวอเมริกัน 900 คน รวมการเสิร์ชเกือบ 70,000 ครั้งในเดือนมีนาคม 2025 พบข้อมูลที่น่าตกใจหลายอย่าง
1 เมื่อหน้าผลการค้นหามี AI Overviews ปรากฏ คนคลิกลิงก์เว็บไซต์ปกติเพียง 8 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 15 เปอร์เซ็นต์ในหน้าค้นหาแบบเดิมที่ไม่มี AI เท่ากับว่าแค่กล่อง AI โผล่มา โอกาสที่เว็บไซต์จะได้คนเข้าหายไปเกือบครึ่งทันที
2 ลิงก์อ้างอิงที่แปะอยู่ในกล่อง AI Overviews เอง ถูกคลิกเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของการเข้าชมทั้งหมด พูดอีกแบบคือ เครดิตที่ Google ให้นั้นมีอยู่จริง แต่แทบไม่มีมูลค่าในทางปฏิบัติ
3 คนที่เจอ AI Overviews มีแนวโน้มปิดเบราว์เซอร์จบการค้นหาไปเลยถึง 26 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าหน้าค้นหาปกติที่ 16 เปอร์เซ็นต์ แปลว่าคนจำนวนมากอ่านสรุปจาก AI แล้วรู้สึกว่าพอแล้ว ได้คำตอบแล้ว ไม่ต้องไปต่อ
ฝั่ง SparkToro เองพบว่าปัจจุบัน AI Overviews ปรากฏในผลการค้นหามากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของการเสิร์ชทั้งหมด และเมื่อมันปรากฏ อัตราการคลิกผ่าน (click-through rate) จะร่วงลงเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์
ขณะที่งานศึกษาของ Authoritas ที่เจาะเฉพาะเว็บไซต์ข่าวพบตัวเลขโหดกว่านั้นอีก คือทราฟฟิกไปยังเว็บข่าวที่เคยติดอันดับต้น ๆ อาจหายไปได้ถึง 79 เปอร์เซ็นต์ เมื่อลิงก์ของพวกเขาถูกดันลงไปอยู่ใต้กล่อง AI Overviews
ยังมีงานศึกษาอื่นที่ยืนยันทิศทางเดียวกันอีกหลายชิ้น Ahrefs บริษัทเครื่องมือ SEO ชั้นนำ วิเคราะห์การค้นหา 590 ล้านครั้ง พบว่าการมาถึงของ AI Overviews ทำให้อัตราการคลิกลดลงราว 34.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการศึกษาร่วมของ Search Engine Land กับนักวิจัยด้านพฤติกรรมผู้ใช้ Kevin Indig พบว่าบนเดสก์ท็อป อัตราการคลิกร่วงราวครึ่งหนึ่งเมื่อมี AI Overviews ปรากฏ ขณะที่บนมือถือลดลงราวหนึ่งในสาม
เมื่องานวิจัยจากหลายสำนัก หลายวิธีวัด ให้ผลสอดคล้องกันขนาดนี้ ข้อสรุปจึงค่อนข้างหนักแน่นว่ากล่องคำตอบของ AI กำลังดูดคลิกออกจากเว็บไซต์จริง
มีรายละเอียดหนึ่งที่กระทบสำนักข่าวโดยตรง Pew พบว่ายิ่งคำค้นยาวและเป็นภาษาธรรมชาติมากเท่าไหร่ AI Overviews ยิ่งโผล่บ่อยเท่านั้น คำค้นที่ขึ้นต้นด้วยคำถามอย่าง ใคร อะไร ทำไม กระตุ้นให้เกิดสรุปจาก AI ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคำถามลักษณะนี้แหละคือคำถามแนวข่าวและความรู้ที่เป็นหัวใจของเนื้อหาที่สำนักข่าวผลิต
AI Mode และแชทบอท คลื่นลูกต่อไปที่ใหญ่กว่าเดิม
ถ้า AI Overviews คือคลื่นลูกแรก คลื่นลูกที่สองที่กำลังก่อตัวมีชื่อว่า AI Mode
AI Mode คือโหมดใหม่ในการค้นหาของ Google ที่เปลี่ยนหน้าเสิร์ชให้กลายเป็นแชทบอทเต็มรูปแบบ คล้ายกับการคุยกับ ChatGPT ผู้ใช้พิมพ์คำถามซับซ้อนหลายชั้นได้ในครั้งเดียว แล้ว AI จะตอบเป็นบทสนทนา ถามต่อได้เรื่อย ๆ โดยที่ลิงก์เว็บไซต์กลายเป็นเพียงเชิงอรรถเล็ก ๆ ประกอบคำตอบ
ในงานวิจัยของ SparkToro ช่วงมกราคมถึงเมษายน 2026 พบว่า AI Mode ยังมีบทบาทจำกัด มีการเสิร์ชเพียง 0.34 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ไหลเข้าสู่ AI Mode แต่อย่าเพิ่งวางใจ เพราะ Google ประกาศในงาน I/O 2026 ว่า AI Mode มีผู้ใช้ทะลุ 1 พันล้านคนต่อเดือนแล้ว และปริมาณคำถามเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในทุกไตรมาส ถ้าอัตราการเติบโตเป็นแบบนี้ต่อไป ผลกระทบต่อพฤติกรรมการค้นหาจะขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญในเวลาอันใกล้
และอย่าลืมว่าสนามนี้ไม่ได้มีแค่ Google คนจำนวนมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เริ่มข้ามเสิร์ชเอนจินไปเลย แล้วถามทุกอย่างกับแชทบอทโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT, Gemini, Claude หรือ Perplexity พฤติกรรมแบบนี้ยิ่งไม่มีการคลิกเข้าเว็บโดยสิ้นเชิง เพราะคำตอบถูกสังเคราะห์มาเสิร์ฟถึงที่ ผู้ใช้หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้อมูลที่ AI ตอบมานั้นต้นทางมาจากข่าวของสำนักไหน
สิ่งที่ทำให้แชทบอทน่ากังวลกว่า AI Overviews อีกขั้นคือธรรมชาติของการสนทนา เมื่อคนคุยกับแชทบอท คำถามแรกจะนำไปสู่คำถามที่สอง สาม สี่ ต่อเนื่องกันโดยไม่มีจังหวะให้คลิกออกไปไหนเลย ทุกคำตอบดึงให้คนอยู่ในบทสนทนาต่อ ต่างจากหน้าเสิร์ชแบบเดิมที่อย่างน้อยยังมีรายการลิงก์สิบอันเรียงให้เลือก
พูดให้เห็นภาพคือ หน้าเสิร์ชแบบเดิมเป็นเหมือนชั้นหนังสือที่ชวนให้หยิบ ส่วนแชทบอทคือบรรณารักษ์ที่อ่านหนังสือทุกเล่มแล้วเล่าให้ฟังจนเราไม่ต้องหยิบเล่มไหนอีก
นี่คือภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน คนเสิร์ชมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ แต่สัดส่วนที่คลิกออกไปหาเว็บไซต์ลดลงเรื่อย ๆ ความรู้และข่าวสารยังไหลเวียนอยู่ แต่มันไหลผ่านตัวกลางที่ชื่อ AI โดยไม่แวะจ่ายค่าผ่านทางให้คนผลิตเนื้อหาอีกต่อไป
ฝั่ง Google เถียงว่าอย่างไร
Google โต้แย้งงานวิจัยของ Pew ว่าใช้ระเบียบวิธีและกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สะท้อนภาพรวมจริง ยืนยันมาตลอดว่าปริมาณคลิกโดยรวมที่ส่งออกไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ค่อนข้างคงที่ พร้อมเสนอแนวคิดว่าคลิกในยุค AI เป็น “คลิกที่มีคุณภาพกว่าเดิม” เพราะคนที่ตัดสินใจคลิกหลังอ่านสรุปจาก AI แล้ว คือคนที่สนใจเนื้อหานั้นจริง ๆ ใช้เวลาบนเว็บนานกว่า และมีแนวโน้มกลับมาอีก
ปัญหาคือ Google ไม่เคยเปิดเผยตัวเลขที่เป็นรูปธรรมมารองรับคำกล่าวอ้างนี้เลย ในแถลงการณ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2025 ที่ยืนยันว่าทราฟฟิกโดยรวมไม่ได้ลดลง Google เองยังยอมรับกลาย ๆ ว่าพฤติกรรมผู้ใช้เปลี่ยนไป ทำให้บางเว็บไซต์มีผู้เข้าชมน้อยลง ขณะที่บางเว็บไซต์เพิ่มขึ้น ซึ่งสำหรับสำนักข่าวที่เห็นกราฟทราฟฟิกของตัวเองดิ่งลงทุกเดือน คำอธิบายแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้จ่ายเงินเดือนนักข่าวได้
อีกข้อโต้แย้งที่ Google ใช้บ่อยคือ ผู้ใช้ได้ประโยชน์ เพราะหาคำตอบได้เร็วขึ้นและสะดวกขึ้น ซึ่งก็เป็นความจริงในระยะสั้น แต่คำถามที่ตามมาคือ ถ้าระบบนี้ทำให้ผู้ผลิตเนื้อหาต้นทางอยู่ไม่ได้ในระยะยาว แล้ววันหนึ่งไม่มีเนื้อหาคุณภาพให้ AI สรุป ผู้ใช้จะยังได้ประโยชน์อยู่หรือไม่ นี่คือคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้
โมเดลธุรกิจข่าวออนไลน์ทำงานอย่างไร ในวันที่ AI ยังไม่เข้ามา
ตลอดยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา สำนักข่าวออนไลน์ส่วนใหญ่ทั่วโลกรวมถึงไทย อยู่ได้ด้วยการ ผลิตข่าวให้คนคลิกเข้ามาอ่านในเว็บไซต์ ยิ่งมีคนเข้ามาก ยิ่งมีโอกาสแสดงโฆษณาให้คนเห็นมาก รายได้โฆษณาก็มากตาม นอกจากโฆษณาแบบแบนเนอร์แล้ว ยังมีรายได้จากบทความสปอนเซอร์ ลิงก์พันธมิตร (affiliate) และคอนเทนต์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนตั้งอยู่บนฐานเดียวกันคือจำนวนคนที่เข้าเว็บ
แล้วคนเข้าเว็บมาจากไหน ส่วนใหญ่มาจาก Google ทั้งจากหน้าค้นหาปกติ จาก Google News และจาก Google Discover ฟีดข่าวที่อยู่บนหน้าจอมือถือ Android สำหรับเว็บข่าวจำนวนมาก ทราฟฟิกจาก Google เคยคิดเป็นครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าของผู้อ่านทั้งหมด บางเว็บพึ่งพาเสิร์ชถึง 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์
วิธีแบบนี้ทำงานได้ดีตราบเท่าที่ Google ยังทำหน้าที่เป็น “ป้ายบอกทาง” ชี้ให้คนเดินทางต่อไปยังเว็บไซต์ต้นทาง แต่วันนี้ Google ไม่ได้เป็นแค่ป้ายบอกทางแล้ว มันกลายเป็น “จุดหมายปลายทาง” เสียเอง
คนถามที่ Google ได้คำตอบที่ Google และจบที่ Google
ความเปราะบางของโมเดลนี้จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวธุรกิจข่าวเอง แต่อยู่ที่การฝากชะตากรรมเกือบทั้งหมดไว้กับประตูทางเข้าที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของ ในภาษาธุรกิจเรียกว่า platform risk หรือความเสี่ยงจากการพึ่งพาแพลตฟอร์มรายเดียว ซึ่งวงการสื่อรู้จักรสชาติของมันดีมาแล้วจากครั้งที่ Facebook ปรับอัลกอริทึมลดการมองเห็นของเพจข่าวเมื่อหลายปีก่อน เพียงแต่รอบนี้ผู้เปลี่ยนกติกาคือ Google ซึ่งเป็นประตูบานใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่
ความย้อนแย้งที่เจ็บปวดที่สุดคือ AI ที่มาตอบคำถามแทนเว็บข่าวนั้น เรียนรู้และสรุปมาจากเนื้อหาที่นักข่าวเป็นคนลงแรงผลิต ข่าวที่ AI สรุปให้คุณอ่านฟรี มีต้นทุนจริงอยู่เบื้องหลังเสมอ ทั้งค่าจ้างนักข่าวที่ลงพื้นที่ ค่าช่างภาพ ค่ากองบรรณาธิการที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ในระบบใหม่นี้ คนรับมูลค่าคือแพลตฟอร์ม AI ส่วนคนแบกต้นทุนคือสำนักข่าว
แม้แต่สำนักข่าวใหญ่ก็ไม่รอด ยอดทราฟฟิกร่วงระนาว
ข้อมูลจาก Similarweb ที่สื่ออเมริกันหลายแห่งรายงานตรงกันเมื่อกลางปี 2025 ระบุว่า เว็บไซต์ CNN มีทราฟฟิกลดลงราว 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วน Business Insider และ HuffPost ทราฟฟิกดิ่งลงราว 40 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขณะที่ Forbes เจอหนักถึง 50 เปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์เว็บข่าวใหญ่ 50 อันดับแรกของสหรัฐฯ พบว่า 37 แห่งมีทราฟฟิกลดลงเมื่อเทียบปีต่อปี มีเพียง 13 แห่งที่ยังเติบโต แม้แต่ The New York Times ที่มีฐานสมาชิกแข็งแรงที่สุดในโลก ยังเห็นสัดส่วนทราฟฟิกจากเสิร์ชลดจาก 44 เปอร์เซ็นต์ในปี 2022 เหลือ 37 เปอร์เซ็นต์ในปี 2025
ขณะที่ความหวังว่าโซเชียลมีเดียจะมาชดเชยก็ริบหรี่ Press Gazette รายงานว่าทราฟฟิกจากโซเชียลทั่วโลกในช่วงปลายปี 2025 อยู่ในระดับทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น และแม้ Facebook จะกลับมาดันคอนเทนต์ข่าวมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2025 ทราฟฟิกที่ส่งให้เว็บข่าวก็ยังต่ำกว่าระดับเดือนพฤษภาคม 2023 อยู่ถึง 43 เปอร์เซ็นต์ พูดง่าย ๆ คือประตูบานเก่าแคบลงเรื่อย ๆ โดยไม่มีประตูบานใหม่ที่กว้างเท่าเดิมมาแทน
ผลที่ตามมา Business Insider ซึ่งเคยพึ่งพาทราฟฟิกจากเสิร์ชถึงราว 70 เปอร์เซ็นต์ เห็นทราฟฟิกเสิร์ชหายไป 55 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี 2022 ถึง 2025 ตัดสินใจปลดพนักงานถึง 21 เปอร์เซ็นต์ของทั้งบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2025 โดยซีอีโอระบุตรง ๆ ว่าสาเหตุคือทราฟฟิกจากเสิร์ชที่ทรุดตัวลง ส่วนผู้บริหารของ The Verge เว็บข่าวเทคโนโลยีชื่อดัง ถึงกับเรียกวิกฤตนี้ว่าเป็นเหตุการณ์ระดับที่อาจทำให้สื่อจำนวนมากสูญพันธุ์
ภาพรวมระดับโลกก็ไม่ต่างกัน Press Gazette รายงานว่าทราฟฟิกที่สำนักข่าวทั่วโลกได้รับจาก Google ลดลงราวหนึ่งในสามตลอดปี 2025 และยังโดนซ้ำจากความปั่นป่วนของอัลกอริทึมในการอัปเดตใหญ่ช่วงปลายปี ขณะที่รายงานแนวโน้มประจำปี 2026 ของ Reuters Institute ซึ่งสำรวจผู้บริหารสื่ออาวุโส 280 คนจาก 51 ประเทศ พบว่าสำนักข่าวต่าง ๆ คาดการณ์ว่าทราฟฟิกจากเสิร์ชจะหายไปอีกราว 40 เปอร์เซ็นต์ภายในสามปีข้างหน้า ผู้ตอบแบบสำรวจราวหนึ่งในห้าถึงขั้นประเมินว่าจะสูญเสียมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์
ที่น่าสนใจคือทิศทางการลงทุนของสื่อทั่วโลกที่สะท้อนผ่านแบบสำรวจเดียวกัน สำนักข่าวส่วนใหญ่ระบุว่าปี 2026 จะลดความสำคัญของ SEO แบบดั้งเดิมลง ถือเป็นครั้งแรก ๆ ในรอบสองทศวรรษที่วงการสื่อทั่วโลกพร้อมใจกันถอยจากเกมที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของตัวเอง
มีอีกหนึ่งกับดักที่ทำให้สถานการณ์ของสำนักข่าวกลืนไม่เข้าคายไม่ออก งานวิจัยจาก Wharton School มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย พบว่าหากสำนักข่าวเลือกบล็อกไม่ให้บอท AI เข้ามาเก็บเนื้อหา เว็บข่าวรายใหญ่กลับเสียทราฟฟิกรวมไปถึง 23 เปอร์เซ็นต์ เพราะการหายไปจากระบบนิเวศของ AI ทำให้แบรนด์หายไปจากสายตาคนด้วย กลายเป็นว่าจะให้ AI เอาเนื้อหาไปใช้ก็เจ็บ จะไม่ให้ก็เจ็บอีก
แล้วสื่อไทยล่ะ จะรอดไหม
ซวยมาก ๆ ตรงที่โดนในจังหวะที่อุตสาหกรรมสื่อไทยบอบช้ำจากปัจจัยอื่นอยู่แล้ว
ข้อมูลจาก Similarweb ระบุว่าอัตราการค้นหาข่าวที่จบโดยไม่มีการคลิกไปยังเว็บไซต์จริง เพิ่มจาก 56 เปอร์เซ็นต์ในเดือนพฤษภาคม 2024 ซึ่งเป็นช่วงที่ Google เปิดตัว AI Overviews มาเป็น 69 เปอร์เซ็นต์ในเดือนพฤษภาคม 2025 นั่นหมายความว่าเฉพาะหมวดข่าว สถานการณ์หนักกว่าค่าเฉลี่ยของการเสิร์ชทั่วไปเสียอีก เพราะข่าวคือเนื้อหาประเภทที่ AI สรุปง่ายที่สุด ใครเกิดอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ AI ย่อยให้จบได้ในสามบรรทัด
รายงานภูมิทัศน์สื่อไทยปี 2569 (Thailand Media Landscape 2026) ของบริษัท Dataxet ฉายภาพตรงกันว่า การเข้ามาของ AI Search และ Google AI Overviews ได้เปลี่ยนเกมการเข้าถึงข่าวสารและโมเดลธุรกิจสื่อไทยอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่คนต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดแล้วไล่เปิดอ่านทีละเว็บ กลายเป็นการถามคำถามสั้นลงแต่ได้คำตอบครอบคลุมขึ้นเพราะ AI สรุปจบในหน้าเดียว
รายงานของ Dataxet ยังชี้ว่าอุตสาหกรรมสื่อไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนซ้อนกันสองเรื่องพร้อมกัน เรื่องแรกคือ AI ที่ขยับจากเทคโนโลยีทดลองมาเป็นเครื่องมือพื้นฐานของห้องข่าว เรื่องที่สองคือพฤติกรรมผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยวิดีโอเป็นหลัก ทั้งสองแรงนี้บีบให้การแข่งขันในวงการสื่อไทยเข้มข้นกว่าที่เคยเป็นมา ขนาดองค์กรวิชาชีพอย่างสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ยังปรับหลักสูตรอบรมนักข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ให้เน้นทักษะ AI และจริยธรรมสื่อยุคใหม่เป็นแกนกลาง สะท้อนว่าทั้งวงการรับรู้แล้วว่าโลกใบเดิมไม่หวนกลับมา
บริบทของไทยยังมีความเฉพาะตัวซ้อนเข้ามาอีกชั้น คนไทยเป็นชาติที่เสพข่าวผ่านโซเชียลมีเดียในสัดส่วนสูงมากอยู่แล้ว ทั้ง Facebook, TikTok, LINE และ YouTube พฤติกรรม “อ่านแค่พาดหัวกับแคปชัน” ฝังรากมาก่อนยุค AI ด้วยซ้ำ เมื่อ AI เข้ามาเสริมอีกแรง เส้นทางที่คนไทยจะคลิกเข้าเว็บข่าวโดยตรงจึงยิ่งแคบลงจากสองทิศทางพร้อมกัน คือโซเชียลที่กั๊กคนไว้ในแพลตฟอร์ม และเสิร์ชที่ตอบจบในตัว
แต่ในวิกฤตก็มีแต้มต่อบางอย่างซ่อนอยู่ ภาษาไทยเป็นตลาดที่โมเดล AI ระดับโลกยังเข้าใจบริบทได้ไม่ลึกเท่าภาษาอังกฤษ ข่าวท้องถิ่นไทย ประเด็นเฉพาะของแต่ละจังหวัด หรือเรื่องราวที่ต้องเข้าใจวัฒนธรรมและน้ำเสียงแบบไทย ยังเป็นพื้นที่ที่สำนักข่าวไทยถือไพ่เหนือกว่า AI อยู่พอสมควร คำถามคือจะรักษาและขยายแต้มต่อนี้ไว้ได้นานแค่ไหน ก่อนที่ช่องว่างทางภาษาจะถูกเทคโนโลยีปิดลง
สำหรับสำนักข่าวออนไลน์ไทยที่รายได้หลักผูกกับโฆษณาดิสเพลย์และคอนเทนต์สปอนเซอร์บนเว็บไซต์ สมการนี้คือโจทย์ความอยู่รอดโดยตรง เพราะเพดานรายได้ต่อผู้อ่านหนึ่งคนของตลาดไทยต่ำกว่าตลาดตะวันตกอยู่แล้ว เมื่อจำนวนผู้อ่านบนเว็บถูกบีบให้เล็กลงอีก พื้นที่หายใจจึงเหลือน้อยลงทุกที
ทำไมผู้รายงานข่าวที่เป็นคนจริงๆ ยังสำคัญ
คุณภาพของข้อมูลที่เราได้รับ AI ไม่ได้ลงพื้นที่ทำข่าวเอง ไม่ได้โทรหาแหล่งข่าว ไม่ได้นั่งฟังการไต่สวนในศาล ไม่ได้ขุดเอกสารงบประมาณ ทุกอย่างที่ AI สรุปให้เราอ่าน ต้องมีมนุษย์ผลิตวัตถุดิบให้ก่อนเสมอ ถ้าระบบเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงคนผลิตวัตถุดิบพังลง วันหนึ่ง AI จะเหลือแต่ข้อมูลเก่า ข้อมูลมือสอง และเนื้อหาคุณภาพต่ำที่ปั่นโดย AI ด้วยกันเองให้สรุปวนไป วงการเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า news slop หรือขยะข่าวที่ผลิตซ้ำกันเป็นทอด ๆ โดยไม่มีต้นทางที่ตรวจสอบได้
เหตุผลข้อสองคือเรื่องความรับผิดชอบ เมื่อสำนักข่าวรายงานผิด มีชื่อกองบรรณาธิการให้ทวงถาม มีกระบวนการแก้ข่าว มีสภาวิชาชีพ มีกฎหมายกำกับ แต่เมื่อ AI สรุปข่าวผิดหรือมั่วข้อมูลขึ้นมาเอง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ เราจะไปทวงถามใคร คำตอบ ณ วันนี้คือแทบไม่มีใครรับผิดชอบเลย
สมมติมีข่าวลือเรื่องสารปนเปื้อนในอาหารยี่ห้อดังแพร่สะพัดในโซเชียล ถ้าไม่มีนักข่าวโทรเช็กกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอผลตรวจจากห้องแล็บ และตามสัมภาษณ์บริษัทผู้ผลิต สิ่งที่ AI จะสรุปให้เราอ่านก็คือข่าวลือเวอร์ชันเรียบเรียงใหม่ให้ดูน่าเชื่อขึ้นเท่านั้นเอง ความน่ากลัวของยุคไร้คลิกจึงไม่ใช่แค่สำนักข่าวขาดรายได้ แต่คือสังคมที่ค่อย ๆ สูญเสียกลไกตรวจสอบความจริงไปโดยไม่ทันรู้ตัว
เหตุผลข้อสามใหญ่ที่สุด คือบทบาทของข่าวต่อสังคม ข่าวสืบสวนที่เปิดโปงการทุจริต ข่าวเชิงลึกที่ตรวจสอบผู้มีอำนาจ ข่าวท้องถิ่นที่ไม่มีใครทำแทน สิ่งเหล่านี้มีต้นทุนสูงและไม่เคยทำกำไรด้วยตัวเองอยู่แล้ว ที่ผ่านมามันถูกอุดหนุนด้วยรายได้จากทราฟฟิกของข่าวทั่วไป เมื่อฐานรายได้ตรงนั้นทรุด สิ่งแรกที่ถูกตัดคืองานข่าวที่แพงที่สุด ซึ่งก็คืองานข่าวที่สังคมต้องการมากที่สุดนั่นเอง
ทางรอดของสำนักข่าวออนไลน์ในยุคไร้คลิก
เลิกไล่ตามทราฟฟิก หันมาสร้างความสัมพันธ์ตรงกับคนอ่าน
ยุคที่วัดความสำเร็จด้วยยอดเพจวิวรายวันกำลังปิดฉากลง สิ่งที่มีค่ากว่าคือคำถามว่า มีคนกี่คนที่ตั้งใจมาหาเราโดยตรง จำชื่อเราได้ และกลับมาหาเราซ้ำโดยไม่ต้องผ่าน Google
เครื่องมือของแนวทางนี้คือช่องทางที่สำนักข่าวเป็นเจ้าของเองร้อยเปอร์เซ็นต์ ได้แก่ จดหมายข่าวทางอีเมล (newsletter) แอปพลิเคชันของตัวเอง ระบบสมาชิก และฐานข้อมูลผู้อ่านที่เก็บเอง (first-party data) เพราะไม่ว่าอัลกอริทึมของ Google หรือ Facebook จะเปลี่ยนกี่รอบ อีเมลของสมาชิกก็ยังส่งถึงมือผู้รับ และแอปก็ยังอยู่บนหน้าจอมือถือของคนอ่าน
แบบสำรวจของ Reuters Institute ชี้ว่า 76 เปอร์เซ็นต์ของสำนักข่าวเชิงพาณิชย์ทั่วโลกยกให้รายได้จากสมาชิกและคอนเทนต์แบบเสียเงินเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของปี 2026 แซงหน้าโฆษณาทุกรูปแบบไปแล้ว
สำหรับตลาดไทยที่วัฒนธรรมจ่ายค่าข่าวยังไม่แข็งแรง อาจเริ่มจากโมเดลเบากว่า เช่น สมาชิกแบบสมัครฟรีเพื่อแลกกับอีเมลและสิทธิพิเศษ ระบบสนับสนุนแบบสมัครใจ หรือคอนเทนต์พรีเมียมเฉพาะกลุ่มที่เจาะคนอ่านสายลึกจริง ๆ
ความได้เปรียบของช่องทางตรงไม่ได้มีแค่เรื่องความมั่นคง แต่รวมถึงมูลค่าทางธุรกิจด้วย ผู้อ่านที่มาจากช่องทางตรงคือคนที่สำนักข่าวรู้จักจริง รู้ว่าสนใจอะไร อ่านอะไรบ่อย ซึ่งทำให้ขายโฆษณาได้แพงขึ้น เสนอสินค้าหรือบริการได้ตรงกลุ่มขึ้น และเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ต้องง้อใครในวันที่กติกาเรื่องคุกกี้และความเป็นส่วนตัวบนเว็บเข้มงวดขึ้นทุกปี
ตัวชี้วัดของห้องข่าวต้องเปลี่ยนตามด้วย จากที่เคยถามว่าบทความนี้ได้กี่วิว ต้องเปลี่ยนเป็นบทความนี้ทำให้คนสมัครรับจดหมายข่าวกี่คน ทำให้คนกลับมาอ่านซ้ำเท่าไหร่ และทำให้คนรู้สึกว่าขาดเราไม่ได้แค่ไหน
ในบริบทไทย ช่องทางที่มีศักยภาพพิเศษคือ LINE ซึ่งเป็นแอปที่คนไทยเกือบทั้งประเทศเปิดทุกวัน บัญชีทางการของสำนักข่าวที่ส่งสรุปข่าวถึงมือผู้อ่านโดยตรง คือจดหมายข่าวฉบับวัฒนธรรมไทยดี ๆ นี่เอง นอกจากนี้ Reuters Institute ยังพบว่าสื่อทั่วโลกหันมาสร้าง “ผลิตภัณฑ์สร้างนิสัย” เพื่อให้คนเปิดแอปหรือเว็บเป็นกิจวัตร ไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์รายวัน เกมปริศนา หรือฟีเจอร์เฉพาะตัวที่หาจากที่อื่นไม่ได้ ตามแนวคิดที่ว่างานของสื่อยุคนี้ไม่ใช่แค่ส่งข่าว แต่ต้องสร้างประสบการณ์ที่ทำให้คนกลับมาเองเป็นนิสัย
ไปอยู่ในที่ที่คนอยู่ ไม่ใช่นั่งรอให้คนเดินมาหา
Rand Fishkin เจ้าของงานวิจัย SparkToro ให้คำแนะนำตรง ๆ ว่า สื่อควรลงทุนกับการสร้างการรับรู้ของแบรนด์และอิทธิพลบนแพลตฟอร์มที่ผู้ชมของตัวเองใช้เวลาอยู่ โดยไม่ต้องยึดติดว่าความพยายามนั้นจะส่งคนกลับมาที่เว็บไซต์หรือไม่
ฟังดูขัดกับสัญชาตญาณของคนทำเว็บ แต่ตรรกะเบื้องหลังคือ ในเมื่อบังคับให้คนคลิกไม่ได้แล้ว ก็ต้องทำให้คนจดจำแบรนด์ให้ได้แทน เพราะแบรนด์ที่คนจำได้คือสิ่งเดียวที่ติดตัวคนอ่านไปทุกแพลตฟอร์ม วันที่เขาอยากรู้ข่าวจริง ๆ เขาจะพิมพ์ชื่อสำนักข่าวนั้นตรง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ SparkToro เองที่พบว่าการเสิร์ชแบบระบุชื่อแบรนด์ (branded search) คือหนึ่งในไม่กี่ประเภทการค้นหาที่ยังส่งคลิกถึงเว็บไซต์ได้ดีอยู่
ทิศทางของสื่อทั่วโลกปี 2026 พบว่า YouTube คือแพลตฟอร์มที่สื่อทั่วโลกจะทุ่มเทมากที่สุด ตามด้วย TikTok และ Instagram ขณะเดียวกัน 76 เปอร์เซ็นต์ของสำนักข่าวกำลังผลักดันให้นักข่าวของตัวเองทำงานแบบครีเอเตอร์มากขึ้น คือมีตัวตน มีหน้า มีเสียง มีผู้ติดตามส่วนตัว เพราะคนยุคนี้เชื่อ “คน” มากกว่าเชื่อ “โลโก้”
ลำดับความสำคัญของแพลตฟอร์มก็เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ แบบสำรวจเดียวกันพบว่าสื่อทั่วโลกจะลดแรงที่ใส่ให้ Facebook และ X ลงอย่างชัดเจน ขณะที่ Google Discover ฟีดแนะนำเนื้อหาบนมือถือยังเป็นแหล่งทราฟฟิกสำคัญที่หลายสำนักทุ่มเทมากขึ้น แม้จะขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนก็ตาม
บางสำนักทดลองพื้นที่ใหม่อย่างช่องทางบรอดแคสต์ใน WhatsApp และ Instagram หรือแม้แต่แพลตฟอร์มจดหมายข่าวอย่าง Substack ที่กระทั่งสื่อใหญ่ระดับ Financial Times ยังเปิดจดหมายข่าวฟรีของคอลัมน์ดังไปวางไว้ เพื่อไปดักเจอผู้อ่านกลุ่มใหม่ในระบบนิเวศที่กำลังเติบโต
สำหรับบริบทไทย คนไทยคุ้นเคยกับการติดตามผู้ประกาศข่าวและคนเล่าข่าวเป็นรายบุคคลมาตั้งแต่ยุคโทรทัศน์ คนเล่าข่าวที่มีฐานแฟนเหนียวแน่นสามารถพาผู้ชมข้ามแพลตฟอร์มไปได้ทุกที่ โจทย์ของสำนักข่าวไทยจึงไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์ แต่คือการหานักข่าวรุ่นใหม่ที่มีแววเป็นผู้เล่าเรื่อง แล้วสร้างระบบสนับสนุนให้พวกเขาเติบโตภายใต้ร่มของสำนัก ก่อนที่แพลตฟอร์มหรือคู่แข่งจะคว้าตัวไป
แต่แนวทางนี้มีความเสี่ยงที่ต้องบริหารเช่นกัน ถ้าคนอ่านผูกพันกับตัวนักข่าวมากกว่าตัวสำนัก วันที่นักข่าวคนนั้นลาออกไปเปิดช่องของตัวเอง ผู้ชมก็อาจไหลตามไปทั้งก้อน บทเรียนเกิดขึ้นแล้วกับสื่อใหญ่ในต่างประเทศ เช่น กรณีช่อง YouTube ของ The Washington Post ที่ยอดผู้ชมร่วงทันทีเมื่อนักข่าวคนหลักของช่องลาออกไปทำช่องของตัวเอง ทางแก้คือการสร้างระบบที่กระจายตัวตนให้หลายคน ไม่ฝากทุกอย่างไว้กับดาวเด่นคนเดียว
ทำคอนเทนต์ที่ AI ทำแทนไม่ได้
ข่าวประเภทที่ตายก่อนเพื่อนในยุคนี้คือข่าวที่ใครก็เขียนได้เหมือนกันหมด เช่น สรุปแถลงการณ์ แปลข่าวต่างประเทศ หรือเรียบเรียงจากโพสต์ไวรัล เพราะเนื้อหาแบบนี้ AI สรุปได้ดีพอ ๆ กับมนุษย์และเร็วกว่าหลายเท่า
สิ่งที่ AI ยังทำแทนไม่ได้ และคนอ่านยังยอมคลิกยอมจ่าย คือเนื้อหาที่มีต้นทางอยู่ที่ตัวสำนักข่าวเอง ได้แก่ ข่าวสืบสวนที่ขุดข้อมูลซึ่งไม่เคยมีอยู่ที่ไหนมาก่อน ข่าวเอ็กซ์คลูซีฟจากแหล่งข่าวที่ไว้ใจเฉพาะเรา การวิเคราะห์จากผู้สื่อข่าวที่ตามเรื่องนั้นมาสิบปี การลงพื้นที่จริง ภาพและวิดีโอจากเหตุการณ์จริง รวมถึงเนื้อหาเฉพาะทางที่ลึกเกินกว่าค่าเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ต เพราะ AI สรุปได้เฉพาะสิ่งที่มีคนเขียนไว้แล้วเท่านั้น ใครเป็นเจ้าของข้อมูลต้นทาง คนนั้นยังมีอำนาจต่อรองเสมอ
วิธีตรวจสอบตัวเองง่าย ๆ ของกองบรรณาธิการคือคำถามเดียว ถ้าบทความชิ้นนี้หายไปจากโลก จะมีใครเดือดร้อนไหม ถ้าคำตอบคือไม่ เพราะมีอีกห้าสิบเว็บเขียนเรื่องเดียวกันด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน บทความชิ้นนั้นกำลังอยู่ในโซนอันตราย แต่ถ้าคำตอบคือมี เพราะข้อมูลนี้เราเป็นคนขุดมาเอง สัมภาษณ์มาเอง หรือถ่ายมาเองจากพื้นที่จริง นั่นคือเนื้อหาที่ยังมีอนาคต
มุมมองของ ดร.ณัฏฐาแห่ง The Standard ที่ว่าความท้าทายนี้มาพร้อมโอกาสในการยกระดับสู่ original content จึงตรงเป้ามาก ในโลกที่ข่าวพื้น ๆ ถูกแจกฟรีโดย AI ความเป็นต้นฉบับกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาแพงขึ้น ไม่ใช่ถูกลง
อีกสนามหนึ่งที่ AI ยังตามไม่ทันคือข่าวเร็วและข่าวใกล้ตัว เหตุด่วนที่เพิ่งเกิดเมื่อสิบนาทีก่อน น้ำท่วมถนนเส้นไหน รถติดตรงไหน ราคาหน้าฟาร์มวันนี้เท่าไหร่ ข้อมูลสดระดับพื้นที่แบบนี้ AI สังเคราะห์เองไม่ได้ถ้าไม่มีนักข่าวรายงานก่อน สื่อท้องถิ่นและสื่อเฉพาะทางที่ปักหลักในสนามของตัวเองอย่างแน่นหนา จึงมีภูมิคุ้มกันมากกว่าสื่อแมสที่ทำข่าวแบบเดียวกับอีกร้อยสำนัก
เปลี่ยน AI จากโจรขโมยทราฟฟิกให้เป็นลูกค้า
เมื่อบริษัท AI ต้องการเนื้อหาข่าวมาเป็นวัตถุดิบ เนื้อหาข่าวก็คือสินค้าที่ขายได้
Associated Press เป็นเจ้าแรกที่เซ็นสัญญาอนุญาตให้ OpenAI ใช้เนื้อหาตั้งแต่กลางปี 2023 ตามด้วย Axel Springer เจ้าของ Politico และ Business Insider จากนั้นดีลก็ทยอยตามมาเป็นขบวน Financial Times ได้ค่าตอบแทนราว 5 ถึง 10 ล้านดอลลาร์ต่อปี
ส่วน News Corp เจ้าของ Wall Street Journal ปิดดีลกับ OpenAI มูลค่ากว่า 250 ล้านดอลลาร์ในระยะห้าปี ขณะที่ The Guardian, Le Monde, TIME, Condé Nast, Hearst และอีกหลายสิบรายต่างมีข้อตกลงของตัวเอง ฝั่ง Meta และ Google ก็เริ่มทำดีลกับสำนักข่าวเพื่อป้อนระบบ AI ของตัวเองตั้งแต่ปลายปี 2025
แน่นอนว่าสื่อรายเล็กไม่มีอำนาจต่อรองแบบ News Corp แต่โครงสร้างพื้นฐานสำหรับรายเล็กกำลังก่อตัวขึ้น Cloudflare ผู้ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ ปรับค่าเริ่มต้นตั้งแต่กลางปี 2025 ให้บล็อกบอท AI โดยอัตโนมัติ เว้นแต่บริษัท AI จะยอมจ่ายผ่านระบบที่เรียกว่า pay per crawl คือจ่ายเงินทุกครั้งที่เข้ามาเก็บเนื้อหา ส่วน Microsoft เปิดตลาดกลางชื่อ Publisher Content Marketplace ให้สำนักข่าวนำเนื้อหาขึ้นขายแก่ผู้พัฒนา AI โดยตรง และยังมีตัวกลางอย่าง TollBit กับ ProRata ที่รวบรวมสื่อรายเล็กหลายพันรายไปต่อรองราคาแบบรวมกลุ่ม
รูปแบบดีลเองก็หลากหลายขึ้น เช่น สื่ออังกฤษเครือ Reach เจ้าของ Mirror และ Express เซ็นสัญญาแบบคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งานจริงกับ Amazon เพื่อป้อนเนื้อหาให้โมเดล AI และผู้ช่วย Alexa
รายได้จากช่องทางนี้อาจยังไม่มากพอทดแทนโฆษณาที่หายไป ผู้บริหารสื่อส่วนใหญ่ในแบบสำรวจของ Reuters Institute เองก็ไม่ได้ฝากความหวังไว้สูงนัก แต่อย่างน้อยมันเปลี่ยนสถานะของสำนักข่าวจากผู้ถูกเอาเปรียบฟรี ๆ ให้กลายเป็นคู่ค้าที่มีสิทธิ์เรียกเก็บเงิน
ปรับจาก SEO สู่ AEO ทำให้ AI อ้างอิงเราให้ได้
ในเมื่อคนจำนวนมากรับข่าวผ่านคำตอบของ AI สนามแข่งใหม่จึงไม่ใช่การชิงอันดับหนึ่งบน Google อีกต่อไป แต่คือการชิงตำแหน่ง “แหล่งอ้างอิง” ในคำตอบของ AI วงการเรียกเกมใหม่นี้ว่า AEO (Answer Engine Optimization) หรือ GEO (Generative Engine Optimization)
หลักการพื้นฐานคือทำให้เนื้อหาของเราเป็นแหล่งที่ AI เชื่อถือและหยิบไปใช้มากที่สุด ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ มีโครงสร้างชัดเจน ระบุที่มา ตัวเลข วันที่ และชื่อผู้เขียนครบถ้วน อัปเดตสม่ำเสมอ และสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในสายตาทั้งมนุษย์และเครื่องจักร แม้การถูก AI อ้างอิงจะไม่ได้ส่งคลิกกลับมามากนัก แต่การที่ชื่อสำนักข่าวปรากฏซ้ำ ๆ ในคำตอบของ AI คือการสร้างการจดจำแบรนด์รูปแบบใหม่ ซึ่งวนกลับไปเสริมข้อสองคือทำให้คนเสิร์ชหาเราโดยตรงในที่สุด
ในทางปฏิบัติ การปรับตัวสู่ AEO เริ่มได้จากเรื่องพื้นฐานที่ห้องข่าวควบคุมได้เองทั้งหมด
ข้อแรกคือเขียนให้ตอบคำถามตรง ๆ ตั้งแต่ย่อหน้าแรก เพราะ AI มักหยิบส่วนที่สรุปใจความชัดที่สุดไปใช้
ข้อสองคือใส่ข้อมูลที่ตรวจสอบได้เสมอ ทั้งวันที่ ตัวเลข ชื่อแหล่งข่าว และชื่อผู้เขียนพร้อมประวัติความเชี่ยวชาญ เพราะระบบ AI ให้น้ำหนักกับสัญญาณความน่าเชื่อถือเหล่านี้
ข้อสามคือทำข้อมูลเชิงโครงสร้าง (structured data) บนเว็บไซต์ให้เรียบร้อย เพื่อให้เครื่องจักรอ่านเนื้อหาเราเข้าใจง่ายขึ้น และข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือความสม่ำเสมอ สำนักข่าวที่รายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อเนื่อง ลึก และถูกต้องเป็นเวลานาน มีแนวโน้มถูก AI จดจำให้เป็นแหล่งอ้างอิงประจำของหัวข้อนั้นมากกว่าสำนักที่แตะแล้วผ่านไป
ขณะเดียวกัน SEO แบบดั้งเดิมยังไม่ตายเสียทีเดียว Fishkin ย้ำว่าการค้นหาบางประเภทยังส่งทราฟฟิกได้ดี ทั้งการเสิร์ชชื่อแบรนด์ การค้นหาธุรกิจท้องถิ่น และการค้นหาที่ผู้ใช้ตั้งใจซื้อหรือทำธุรกรรมอยู่แล้ว สื่อจึงควรจัดสรรแรงไปที่สนามที่ยังได้ผล แทนที่จะหว่านแบบเดิมทั้งกระดาน
ใช้ AI เป็นเครื่องมือลดต้นทุน เพื่อเอาแรงคนไปทำสิ่งที่ขายได้
ฟังดูย้อนแย้ง แต่อาวุธสำคัญในการสู้กับยุค AI ก็คือ AI นั่นเอง งานรูทีนในห้องข่าว ทั้งถอดเทป แปลภาษา สรุปเอกสาร ทำกราฟิกเบื้องต้น ตัดคลิปสั้น หรือร่างแคปชันโซเชียล ล้วนใช้ AI ช่วยให้เร็วขึ้นหลายเท่า เพื่อปลดปล่อยเวลาของนักข่าวไปทำสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ตามข้อสาม คือการลงพื้นที่ การสัมภาษณ์ และการสืบสวน
ลองวาดภาพห้องข่าวไทยขนาดกลางที่มีนักข่าวสิบคน เดิมแต่ละคนใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงไปกับงานซ้ำ ๆ อย่างถอดเทปสัมภาษณ์ครึ่งชั่วโมง แปลข่าวต่างประเทศ หรือย่อยข่าวเดียวกันให้เป็นแคปชันสามแพลตฟอร์ม ถ้า AI ช่วยลดงานเหล่านี้ลงครึ่งหนึ่ง เท่ากับห้องข่าวได้กำลังคนเพิ่มขึ้นหลายตำแหน่งโดยไม่ต้องจ้างเพิ่มแม้แต่คนเดียว คำถามเชิงกลยุทธ์คือจะเอาเวลาที่ได้คืนมาไปทำอะไร สำนักที่ฉลาดจะเทเวลานั้นไปที่ข่าวเฉพาะทาง การลงพื้นที่ และความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว ซึ่งเป็นสามสิ่งที่สร้างความแตกต่างได้จริงในยุคนี้ ส่วนสำนักที่พลาดจะใช้ AI ผลิตข่าวพื้น ๆ ให้ได้ปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเท่ากับวิ่งเร็วขึ้นบนลู่วิ่งที่กำลังพังลง
เงื่อนไขสำคัญคือต้องมีมนุษย์ตรวจสอบก่อนเผยแพร่เสมอ เพราะความน่าเชื่อถือคือสินทรัพย์ชิ้นสุดท้ายที่สื่อมีเหนือ AI ถ้าสื่อปล่อยเนื้อหาที่ AI เขียนผิด ๆ ออกไปเอง ก็เท่ากับเผาสินทรัพย์ชิ้นนั้นทิ้งกับมือ
เจ็ด รวมพลังต่อรอง และผลักดันกติกาที่เป็นธรรม
ลำพังสื่อรายเดียวไม่มีทางต่อกรกับแพลตฟอร์มระดับโลกได้ การเคลื่อนไหวเชิงระบบจึงเกิดขึ้นคู่ขนานทั่วโลก ตั้งแต่การฟ้องร้อง เช่น คดีที่ The New York Times ยื่นฟ้อง OpenAI และ Microsoft ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ไปจนถึงการผลักดันกฎหมายบังคับให้บริษัท AI จ่ายค่าเนื้อหา ซึ่งกำลังถูกศึกษาทั้งในยุโรป อินโดนีเซีย และละตินอเมริกา ตามแนวทางที่ออสเตรเลียเคยใช้บังคับ Google และ Meta จ่ายค่าข่าวมาก่อน
สำหรับประเทศไทย นี่คือบทบาทที่องค์กรวิชาชีพอย่างสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) และภาครัฐต้องขบคิดอย่างจริงจัง เพราะหากปล่อยให้สื่อไทยแต่ละรายเจรจากับแพลตฟอร์มระดับโลกตามลำพัง ผลลัพธ์แทบจะเดาได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม การฟ้องร้องเองก็ขยายวงต่อเนื่อง ล่าสุด The New York Times จับมือ Chicago Tribune ยื่นฟ้อง Perplexity เพิ่มอีกราย ขณะที่ BBC ก็เคยขู่ดำเนินการทางกฎหมายกับแพลตฟอร์มเดียวกัน สัญญาณเหล่านี้บอกว่ากติกาการใช้เนื้อหาข่าวในยุค AI ยังไม่นิ่ง และเสียงของสื่อจะดังได้ก็ต่อเมื่อพูดพร้อมกัน
คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัย Google ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร
คำถามแรก ทำไม Google ถึงเลือกทำแบบนี้ ทั้งที่รู้ว่ากระทบคนทำเนื้อหา คำตอบตรงไปตรงมาคือการแข่งขัน เมื่อ ChatGPT จุดกระแสให้คนทั่วโลกคุ้นเคยกับการได้คำตอบทันทีจากแชทบอท Google ซึ่งมีรายได้หลักจากโฆษณาบนหน้าค้นหาก็เผชิญทางเลือกที่โหดร้าย คือถ้าไม่ทำให้หน้าเสิร์ชของตัวเองตอบจบในตัวได้เหมือนกัน คนอาจย้ายไปถามแชทบอทเจ้าอื่นจนหน้าเสิร์ชหมดความหมาย Google จึงเลือกปกป้องผู้ใช้ของตัวเองก่อน แม้ราคาที่ต้องจ่ายคือความสัมพันธ์กับเว็บไซต์ทั้งหลายที่เคยเป็นพันธมิตรกันมาก็ตาม
คำถามที่สอง ถ้าเว็บไซต์ไม่มีคนเข้าแล้ว สำนักข่าวปิดเว็บไปอยู่บนโซเชียลอย่างเดียวเลยได้ไหม คำตอบคือเสี่ยงมาก เพราะนั่นเท่ากับย้ายจากการเช่าที่ดินของ Google ไปเช่าที่ดินของ Meta หรือ TikTok แทน ซึ่งเจ้าของที่ดินรายใหม่ก็เปลี่ยนกติกาได้ตลอดเวลาเหมือนกัน ดังที่ทราฟฟิกจาก Facebook เคยถูกหั่นมาแล้ว เว็บไซต์ยังจำเป็นในฐานะบ้านที่สำนักข่าวเป็นเจ้าของจริง เป็นที่เก็บคลังเนื้อหา เป็นปลายทางของสมาชิก และเป็นหลักฐานความน่าเชื่อถือ เพียงแต่บทบาทของมันเปลี่ยนจากหน้าร้านหลักที่รอคนเดินผ่าน ไปเป็นฐานทัพที่เชื่อมทุกช่องทางเข้าด้วยกัน
คำถามที่สาม แล้วบล็อกเกอร์ เว็บรีวิว หรือคนทำเนื้อหารายย่อยโดนด้วยไหม โดนเต็ม ๆ และบางกลุ่มโดนหนักกว่าสำนักข่าวเสียอีก โดยเฉพาะเว็บประเภทคำตอบสำเร็จรูปอย่างสูตรอาหาร วิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรือเกร็ดความรู้ทั่วไป ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ AI สรุปแทนได้สนิทที่สุด หลักการเอาตัวรอดก็เป็นชุดเดียวกัน คือสร้างตัวตนที่คนจดจำ สร้างช่องทางตรงถึงผู้ติดตาม และทำเนื้อหาจากประสบการณ์จริงที่ AI ลอกไม่ได้
คำถามที่สี่ สรุปแล้ว AI จะแย่งงานนักข่าวไหม คำตอบที่ซื่อสัตย์คือมันกำลังเปลี่ยนนิยามของงานนักข่าวมากกว่าจะแทนที่ทั้งหมด งานรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่มีอยู่แล้วจะถูก AI ทำแทนมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่งานหาข้อมูลที่ยังไม่มีอยู่ในโลก ทั้งการลงพื้นที่ การสร้างความไว้ใจกับแหล่งข่าว การตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจ และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมว่าอะไรควรเผยแพร่ ยังเป็นงานของมนุษย์ และจะยิ่งมีค่ามากขึ้นในโลกที่ข้อมูลมือสองล้นทะลัก
ทางรอดไม่ใช่ทางลัด กับดักที่ต้องระวังระหว่างทาง
แนวทางทั้งเจ็ดข้อข้างต้นฟังดูมีความหวัง แต่เส้นทางจริงเต็มไปด้วยหลุมพรางที่ทำให้หลายสำนักล้มมาแล้ว จึงควรบันทึกข้อควรระวังไว้คู่กัน
กับดักแรกคือการพยายามทำทุกอย่างพร้อมกัน เมื่อได้ยินว่าต้องมีทั้ง YouTube, TikTok, จดหมายข่าว, พอดแคสต์ และระบบสมาชิก ห้องข่าวขนาดเล็กที่มีคนหยิบมือเดียวมักกระโจนลงทุกสนามจนไม่เหลือแรงทำอะไรให้ดีสักอย่าง บทเรียนจากสื่อที่ปรับตัวสำเร็จคือการเลือกสนามให้น้อยแต่ชนะให้ขาด เริ่มจากการตอบคำถามว่าผู้อ่านตัวจริงของเราอยู่ที่ไหน และจุดแข็งของทีมเราคืออะไร แล้วทุ่มทรัพยากรไปตรงนั้นก่อน ค่อยขยายเมื่อยืนได้มั่นคงแล้ว
กับดักที่สองคือการใช้ AI ผิดทาง เมื่อต้นทุนการผลิตเนื้อหาด้วย AI ต่ำลงจนแทบเป็นศูนย์ ความเย้ายวนที่จะปั่นบทความวันละหลายร้อยชิ้นเพื่อหวังกวาดทราฟฟิกย่อมมีอยู่จริง แต่นี่คือการเดินสวนทางกับโลก เพราะเนื้อหาแบบนั้นคือสิ่งแรกที่ AI Overviews สรุปแทนได้สนิทที่สุด แถมยังเสี่ยงโดน Google ลดอันดับจากการอัปเดตอัลกอริทึมที่ไล่ปราบเนื้อหาคุณภาพต่ำอยู่เป็นระยะ และที่เสียหายเกินเยียวยาคือความเชื่อมั่นของคนอ่าน ซึ่งเป็นสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่
กับดักที่สามคือการเก็บเงินเร็วเกินไป ระบบสมาชิกแบบเสียเงินคือปลายทางที่ดี แต่ถ้าตั้งกำแพงจ่ายเงินทั้งที่ยังไม่ได้พิสูจน์คุณค่าให้คนอ่านเห็น ผลลัพธ์มักจบที่คนหนีหายและรายได้โฆษณาที่เหลืออยู่ก็หดตามไปด้วย ลำดับที่ถูกต้องคือสร้างเนื้อหาที่คนรู้สึกว่าขาดไม่ได้ก่อน สร้างช่องทางตรงให้คนติดตามเป็นนิสัย แล้วจึงค่อยเสนอทางเลือกแบบเสียเงินกับกลุ่มที่ผูกพันที่สุด
กับดักสุดท้ายคือการมองการปรับตัวเป็นโครงการชั่วคราว หลายองค์กรตั้งทีมนวัตกรรมเล็ก ๆ ขึ้นมาทดลองนู่นนี่ ขณะที่เครื่องจักรหลักขององค์กรยังผลิตข่าวแบบเดิม วัดผลแบบเดิม และให้รางวัลคนทำงานด้วยยอดวิวแบบเดิม การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มแผนกใหม่ แต่คือการเปลี่ยนนิยามความสำเร็จของทั้งองค์กร ตราบใดที่โบนัสของกองบรรณาธิการยังผูกกับเพจวิว พฤติกรรมของห้องข่าวจะไม่มีวันเปลี่ยนจริง
มองไปข้างหน้า 3 ฉากทัศน์ที่อาจเกิดขึ้น
ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอีกห้าปีหน้าตาของวงการข่าวจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าประมวลจากทิศทางที่เห็นวันนี้ พอจะวาดฉากทัศน์ใหญ่ ๆ ได้สามแบบ
ฉากทัศน์แรก โลกหาสมดุลใหม่เจอ บริษัท AI ยอมรับว่าตัวเองต้องพึ่งเนื้อหาข่าวคุณภาพ ระบบจ่ายค่าเนื้อหาที่เป็นธรรมขยายจากดีลของสื่อยักษ์ใหญ่ลงมาถึงสื่อรายกลางและรายเล็กผ่านตลาดกลางและตัวกลางรวมกลุ่ม กฎหมายในหลายประเทศเข้ามาค้ำหลังให้อำนาจต่อรองไม่เหลื่อมล้ำเกินไป สำนักข่าวมีรายได้สามขา คือผู้อ่านที่สนับสนุนโดยตรง โฆษณาที่ยังเหลืออยู่ และค่าเนื้อหาจากแพลตฟอร์ม AI ฉากทัศน์นี้ดีที่สุดแต่ไม่ได้มาฟรี มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสื่อรวมตัวกันต่อรองสำเร็จและรัฐเอาจริง
ฉากทัศน์ที่สอง โลกที่ระบบนิเวศข่าวหดตัวรุนแรง ทราฟฟิกจากเสิร์ชหายไปตามที่ผู้บริหารสื่อทั่วโลกคาดการณ์ รายได้ค่าเนื้อหาจาก AI กระจุกอยู่กับสื่อยักษ์ไม่กี่ราย สื่อขนาดกลางและสื่อท้องถิ่นทยอยปิดตัวหรือลดขนาดจนทำได้แค่ข่าวผิวเผิน ช่องว่างที่เหลือถูกเติมด้วยเนื้อหาที่ AI ผลิตวนซ้ำจากข้อมูลมือสอง คุณภาพข้อมูลในสังคมโดยรวมเสื่อมลงช้า ๆ จนคนแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรปลอม ฉากทัศน์นี้ฟังดูมืด แต่ตัวเลขการปลดพนักงานและการปิดตัวของสื่อในช่วงสองปีที่ผ่านมาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อเลย
ฉากทัศน์ที่สามซึ่งอาจใกล้เคียงความจริงที่สุด คือโลกแบบผสมที่ผู้เล่นน้อยลงแต่แข็งแรงขึ้น สำนักข่าวที่ปรับตัวทันจะมีขนาดเล็กลงกว่ายุครุ่งเรืองของทราฟฟิก แต่ยืนอยู่บนฐานที่มั่นคงกว่า คือฐานสมาชิกที่จ่ายเงินหรือผูกพันจริง แบรนด์ที่คนพิมพ์ชื่อค้นหาเอง และเนื้อหาเฉพาะทางที่ไม่มีใครแทนได้ ขณะที่สื่อซึ่งยังหวังพึ่งทราฟฟิกแบบหว่านจะค่อย ๆ เลือนหายไปจากสนาม โลกแบบนี้มีข่าวคุณภาพให้คนที่ตั้งใจหา แต่คนทั่วไปที่รับข่าวแบบผ่านตาจะยิ่งอยู่กับบทสรุปของ AI มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าบทบาทของคนอ่านอย่างเรามีความหมายแค่ไหน
ทั้งสามฉากทัศน์มีจุดร่วมเดียวกันคือ ไม่มีฉากไหนเลยที่โลกหมุนกลับไปเป็นแบบเดิม ความต่างอยู่ที่ว่าใครจะยังยืนอยู่ในโลกใบใหม่ และคุณภาพของข้อมูลที่สังคมได้รับจะเหลือแค่ไหน ซึ่งตัวแปรสำคัญที่จะชี้ว่าเราเดินไปทางฉากไหน นอกจากการปรับตัวของสื่อและท่าทีของแพลตฟอร์มแล้ว ยังมีอีกหนึ่งพลังที่มักถูกมองข้าม นั่นคือพวกเราที่เป็นคนอ่านนั่นเอง
แล้วเราในฐานะคนอ่านทำอะไรได้บ้าง
เรื่องนี้ไม่ได้มีแต่สำนักข่าวที่ต้องปรับตัว คนอ่านอย่างเราก็มีส่วนกำหนดอนาคตของระบบนิเวศข่าวได้มากกว่าที่คิด
ง่ายที่สุดคือการให้คุณค่ากับต้นทางของข่าว เมื่อ AI สรุปอะไรให้อ่าน ลองสังเกตว่ามันอ้างอิงจากที่ไหน และถ้าเรื่องนั้นสำคัญกับชีวิตเรา การคลิกเข้าไปอ่านฉบับเต็มสักครั้งคือการโหวตให้คนทำข่าวมีลมหายใจต่อ ถัดมาคือการติดตามสื่อที่เราเชื่อถือแบบตรงตัว ไม่ว่าจะกดติดตามเพจ สมัครรับจดหมายข่าว เพิ่มเพื่อนใน LINE หรือโหลดแอปของสำนักข่าวนั้น และถ้ามีกำลัง การสมัครสมาชิกหรือสนับสนุนสื่อที่ทำงานหนักจริง คือการลงทุนกับคุณภาพข้อมูลที่ตัวเราเองจะได้รับกลับมา
พฤติกรรมเล็ก ๆ เหล่านี้อาจดูไม่มีพลังเมื่อทำคนเดียว แต่ระบบนิเวศข่าวก็เหมือนระบบนิเวศอื่น มันถูกกำหนดด้วยพฤติกรรมรวมหมู่ของคนจำนวนมาก ยุคที่ผ่านมาพวกเราโหวตด้วยการคลิก จนเกิดยุคทองของเว็บข่าว ยุคต่อไปเราจะโหวตด้วยการเลือกว่าจะติดตามใคร สนับสนุนใคร และเชื่อใคร สื่อแบบไหนจะรอด ส่วนหนึ่งจึงอยู่ในมือคนอ่านอย่างเราจริง ๆ ไม่ใช่คำพูดปลอบใจ
อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือความตระหนักว่าคำตอบจาก AI ไม่ใช่ความจริงสำเร็จรูป มันคือบทสรุปมือสองที่อาจตกหล่น คลาดเคลื่อน หรือมั่วได้เสมอ ข่าวใหญ่ ข่าวที่กระทบเงินในกระเป๋า หรือข่าวที่จะแชร์ต่อ ควรเช็กกับต้นทางที่เป็นสำนักข่าวจริงก่อนทุกครั้ง
มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไว้ คือการแยกแยะระหว่างความสะดวกกับความเข้าใจ คำตอบจาก AI ให้ความสะดวก มันบอกข้อสรุปได้เร็ว แต่ความเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราว บริบทเบื้องหลัง และน้ำหนักของหลักฐานแต่ละชิ้น ยังต้องอาศัยการอ่านงานข่าวฉบับเต็มที่มีคนเรียบเรียงอย่างประณีต ถ้าวันหนึ่งเราชินกับการรู้แค่ข้อสรุปโดยไม่เคยรู้ที่มา เราจะกลายเป็นสังคมที่ถูกชักจูงได้ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัว
บทสรุป สื่อไม่ได้กำลังตาย แต่โมเดลเดิมกำลังหมดอายุ
ถ้าจะสรุปทั้งหมดให้เหลือประโยคเดียว คงต้องบอกว่า สิ่งที่กำลังตายไม่ใช่ข่าวหรือคนทำข่าว แต่คือโมเดลธุรกิจที่เอาชีวิตทั้งหมดไปฝากไว้กับการคลิกจาก Google
คำถามที่แท้จริงของยุคนี้จึงไม่ใช่ว่า AI จะหยุดดึงข่าวเราไปสรุปไหม เพราะมันจะไม่หยุด แต่คือคำถามว่าใครจะปรับตัวทันก่อนที่สายป่านจะขาด
ตัวเลข 68 เปอร์เซ็นต์ของการเสิร์ชที่จบโดยไร้คลิกจะไม่ลดลง มีแต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อ AI Mode และแชทบอททั้งหลายเติบโตเต็มที่ สำนักข่าวที่รอให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือสำนักข่าวที่กำลังรอวันปิดตัว ส่วนสำนักข่าวที่จะรอด คือสำนักที่ยอมรับความจริงข้อนี้เร็วที่สุด แล้วลงมือสร้างสามสิ่งที่ไม่มีอัลกอริทึมไหนพรากไปได้ นั่นคือแบรนด์ที่คนจดจำ ความสัมพันธ์ตรงกับคนอ่าน และเนื้อหาต้นฉบับที่หาจากที่อื่นไม่ได้
ถ้าให้ย่อทางรอดทั้งเจ็ดข้อเหลือหลักคิดเดียว มันคือการย้ายศูนย์กลางของธุรกิจจาก “แพลตฟอร์มของคนอื่น” กลับมาที่ “ความสัมพันธ์ของเราเอง” ทราฟฟิกจาก Google คือสิ่งที่ถูกยืมมาและถูกทวงคืนได้ทุกเมื่อ ดังที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้า แต่ความเชื่อใจของคนอ่าน ความเชี่ยวชาญของกองบรรณาธิการ และข้อมูลต้นทางที่เราเป็นเจ้าของ คือสิ่งที่ไม่มีอัปเดตอัลกอริทึมรอบไหนพรากไปได้
ยี่สิบกว่าปีก่อน สื่อสิ่งพิมพ์เคยถูกบังคับให้เปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เมื่ออินเทอร์เน็ตมาถึง รายที่ปรับตัวยังอยู่ถึงวันนี้ รายที่ปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงกลายเป็นอดีตไปแล้ว วันนี้ประวัติศาสตร์กำลังเดินซ้ำรอยเดิมกับสื่อออนไลน์ ต่างกันแค่ว่ารอบนี้ทุกอย่างเกิดเร็วกว่าเดิมหลายเท่า และนาฬิกาก็เริ่มเดินไปแล้วตั้งแต่วันที่เราทุกคนเลิกคลิกโดยไม่รู้ตัว
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