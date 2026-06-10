เดือดระอุฉงชิ่ง! ชาวบ้านนับร้อยล้อมจับ อินฟลูฯ ดัง หลอกรับเลี้ยงลูกหมาไปทรมานดับ
เผยพฤติกรรมสุดโหด แอบทุบตีแม่สุนัขตายคากล้อง-เลื่อยฟันลูกหมาจนแบน ปลุกกระแสเรียกร้องกฎหมายคุ้มครองสัตว์ หลังตำรวจปัดคดีตอนแรกจนชาวเมืองทนไม่ไหวฮือประท้วงเผชิญหน้าเจ้าหน้าที่
เกิดเหตุความขัดแย้งรุนแรงในนครฉงชิ่ง ประเทศจีน หลังจากประชาชนหลายร้อยคนรวมตัวประท้วงปิดล้อมที่พักของนายหลี่ หรือฉายาในโลกออนไลน์ว่า Sam Packing Brother (แซมแพ็กกิ้งบราเธอร์) เนื่องจากสืบทราบพฤติกรรมหลอกรับเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปทรมานและฆ่าอย่างโหดเหี้ยม จนบานปลายกลายเป็นการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา
ชนวนเหตุฆาตกรรมสัตว์เลี้ยง
เรื่องราวเริ่มแดงขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 อาสาสมัครเลี้ยงแมวส่งมอบลูกสุนัขสีขาวให้นายหลี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่นายหลี่กลับแอบย้อนมาที่คลังสินค้าและทุบตีแม่สุนัขจนตาย เมื่อเจ้าของตรวจสอบกล้องวงจรปิดจึงพบความจริงและนำคลิปโพสต์ลงออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลือ ส่งผลให้ผู้ส่งมอบสุนัขเกิดความเครียดอย่างรุนแรงจนคิดสั้นพยายามฆ่าตัวตาย
ต่อมาในวันที่ 6 มิถุนายน เพื่อนบ้านพบเห็นนายหลี่ทรมานสุนัขอีกตัวชื่อ “ตงตง” บนระเบียงห้องพัก อาสาสมัครจึงเข้าช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาล สัตวแพทย์พบว่าคนร้ายเลื่อยฟันสุนัขจนแบนราบ ตัดหาง และทุบตีจนกระดูกหักหลายแห่ง นอกจากนี้กลุ่มอาสาสมัครยังสืบทราบว่าก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม นายหลี่เคยใช้คีมทรมานสุนัขชื่อ “ซิงซิง” จนเสียชีวิตมาแล้ว
การเพิกเฉยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงแรกที่มองว่าเป็นเพียง “ข้อพิพาททางแพ่ง” และระบุว่า “การฆ่าสุนัขไม่ผิดกฎหมาย” สร้างความโกรธแค้นให้แก่ประชาชนอย่างมาก ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 7-9 มิถุนายน ประชาชนหลายร้อยคนรวมตัวปันอาหารและปักหลักค้างคืนบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์ “จงไห่เป่ยปินหัวถิง” ในเขตเจียงเป่ย เพื่อกดดันให้ดำเนินคดีและเรียกร้องกฎหมายคุ้มครองสัตว์
จนกระทั่งวันที่ 9 มิถุนายน สถานการณ์บานปลายเมื่อกองกำลังตำรวจกว่า 50 นายเข้าเคลียร์พื้นที่และเกิดการปะทะกับประชาชนอย่างรุนแรง คลิปวิดีโอบนโลกออนไลน์เผยภาพเจ้าหน้าที่ใช้กำลังควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นและผู้ประท้วง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บต้องนำส่งโรงพยาบาล และตำรวจจับกุมตัวผู้ประท้วงไปมากกว่า 30 คน ท่ามกลางเสียงตะโกนเรียกร้องให้ตำรวจปล่อยตัวตลอดทั้งคืน
เนื่องจากประเทศจีนยังไม่มี “กฎหมายคุ้มครองสัตว์” โดยตรง สัตว์เลี้ยงจึงมีสถานะเป็นเพียงทรัพย์สินส่วนบุคคลตามกฎหมาย ล่าสุด สถานีตำรวจต้าสือป้าแถลงว่าควบคุมตัวนายหลี่เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินคดีภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบันในข้อหา “ขว้างปาวัตถุจากที่สูง” และ “เจตนาทำลายทรัพย์สินสาธารณะ” แทน ขณะที่อาสาสมัครในพื้นที่ระบุว่า เหตุการณ์ทารุณสัตว์เกิดขึ้นทุกวันในจีน และหวังว่าคดีนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม
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