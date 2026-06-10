แพรรี่ แจงดราม่าพ่อฟอร์ด ลั่น เรื่องเกิดตั้งแต่บวชพระ สงสารเหยื่อ ยันเงินคนละกระเป๋า
แพรรี่ ไพรวัลย์ แจงดราม่าพ่อฟอร์ดบิดเงินชาวบ้าน 70 ล้าน เรื่องเกิดตั้งแต่ยังบวช ยันธุรกิจแยกกระเป๋ากัน จี้ต้นเรื่องรับผิดชอบ ลั่น ใครก่อเรื่องคนนั้นต้องจ่าย ไม่ควรให้ลูกรับหน้าแทน
จากกรณี ฟอร์ด อินฟลูเอนเซอร์หนุ่ม คนสนิท แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาโต้ข่าวกรณีชาวบ้านอ้างว่าพ่อโกงเงินค่ารับซื้อข้าวและที่ดิน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 70 ล้าน จนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงล่าสุดว่า “ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่ใช่การคิดไปเองแล้วทำให้คนอื่นเสียหาย พื้นที่สาธารณะแต่ความรับผิดชอบเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับ ก่อนจะคอมเมนต์อะไร รบกวนเกรงใจเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยนิดนึงครับ โยงไปทั่วถึงพี่เเพรรี่อีกโอ้ยยย”
ล่าสุด แพรรี่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เป็นครั้งแรก ระบุว่าบางเรื่องเพิ่งรับรู้เรื่องราวพร้อมกับทุกคน ส่วนเรื่องหนี้สินเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ช่วงนั้นตนยังบวชเป็นพระอยู่ แพรรี่ยืนยันว่าคบหากับฟอร์ดแต่ไม่ได้ย้ายไปอยู่บ้านแฟน อยู่บ้านใครบ้านมัน ตนสอนให้ฟอร์ดรู้จักทำงาน ไลฟ์สดขายของ และปักตะกร้าสินค้า ซึ่งแฟนหนุ่มก็เรียนรู้ด้วยตนเอง
ส่วนธุรกิจของทั้งคู่แยกกันอย่างชัดเจน ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน และใช้เงินคนละกระเป๋า เพราะตนตั้งกฎว่าจะไม่ทำธุรกิจร่วมกับแฟน ป้องกันไม่ให้มีปัญหาในอนาคต ครอบครัวของฟอร์ดที่ตนเองสนิทด้วยคือฝั่งยายและป้าที่เลี้ยงดูฟอร์ดมา ตามที่ฟอร์ดเคยเล่าในรายการโหนกระแส แพรรี่นับถือเหมือนญาติผู้ใหญ่ฝั่งแฟน
ประเด็นที่ บังแจ็ค นำรูปภาพครอบครัวไปโพสต์ แพรรี่ชี้แจงว่าเป็นรูปที่ตนลงเองด้วยความให้เกียรติพ่อแม่ของคนรัก แต่ไม่เคยรับรู้เรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อน และยังไม่เห็นหลักฐานที่นำชื่อของตนเองไปแอบอ้าง หากชาวเน็ตคนใดพบเห็นสามารถส่งหลักฐานให้ได้ เพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมาย ยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือส่วนรู้เห็นใด ๆ ทั้งสิ้น
สำหรับธุรกิจส่วนตัว แพรรี่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ธุรกิจทุเรียนเริ่มขายตั้งแต่ปี 2565 ก่อนคบหากับฟอร์ด ไม่ได้ใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ แต่ใช้ระบบเครดิตรับของมาขายก่อนแล้วค่อยโอนเงิน รวมทั้งธุรกิจน้ำพริกหรือปลาอินทรีจะเปิดรับพรีออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่ง เมื่อลูกค้าโอนเงินมาจึงเริ่มผลิตส่งให้ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงเช่นกัน
อย่างไรก็ดี แพรรี่เห็นใจกลุ่มชาวบ้านที่อ้างว่าตกเป็นเหยื่อหรือถูกหลอก พร้อมฝากข้อความถึงพ่อของฟอร์ดให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและนำหลักฐานมาแสดงเพื่อครอบครัว การเงียบหายและปล่อยให้ลูก 2 คนออกมารับหน้าแทนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ต้นเรื่องคือพ่อก็ต้องออกมารับผิดชอบ
พร้อมกล่าวขอบคุณ หนุ่ม กรรชัย และรายการโหนกระแสที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากฟอร์ดมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงใด ๆ ก็ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกอย่าง ส่วนที่รับผิดชอบได้ก็ยินดี แต่เรื่องหนี้สิน ใครเป็นคนก่อหนี้หรือโกงเงิน คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง ไม่รู้ว่าโกงหรือไม่โกง แต่ขอพูดแบบเป็นกลางที่สุด
ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณพ่อต้องออกมาพูดหรือชี้แจง ยังไงก็ต้องออกมาพบเข้าหน้าที่อยู่ดี เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ตนพูดในมุมที่เห็นใจผู้เสียหาย ส่วนข้อเท็จจริงใด ๆ ก็ต้องไปว่ากัน ย้ำว่าเงียบหายโโกงไปไม่ได้เพราะฟอร์ดเป็นที่รู้จัก เป็นอินฟลูเอนเซอร์ เรื่องราวบานปลายมาถึงตัวเธอในฐานะลูกสะใภ้ด้วย
อย่างไรก็ดี แพรรี่พูดชัดเจนว่าการคบหากันเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าตนรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนในการทำธุรกิจก็ว่าไปอย่าง ถ้ามีมูลให้โยงได้ไม่ว่าหรอก แต่นี่ไม่เกี่ยวข้องกันกันเลย พร้อมขอบคุณคนที่เข้าใจ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฟอร์ด ปกรณ์ ไม่รู้พ่อเอาชื่อไปเปิดบัญชี เครียดหากกลายเป็น “บัญชีม้า”
- ฟอร์ด ปกรณ์ ยันไม่เกี่ยวข้อง พ่อบิดเงินชาวบ้านร่วม 70 ล้าน รับห่วง แพรรี่ โดนหางเลขไปด้วย
- ฟอร์ด ปกรณ์ ลั่น “เมนต์อะไรเกรงใจเงินในกระเป๋าตัวเองด้วย” หลังทัวร์ลงปม พ่อบิดเงินชาวบ้าน 70 ล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: