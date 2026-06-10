บันเทิง

แพรรี่ แจงดราม่าพ่อฟอร์ด ลั่น เรื่องเกิดตั้งแต่บวชพระ สงสารเหยื่อ ยันเงินคนละกระเป๋า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 17:31 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 17:32 น.
63
แพรรี่แจงปมพ่อฟอร์ดโกงชาวบ้าน 70 ล้าน

แพรรี่ ไพรวัลย์ แจงดราม่าพ่อฟอร์ดบิดเงินชาวบ้าน 70 ล้าน เรื่องเกิดตั้งแต่ยังบวช ยันธุรกิจแยกกระเป๋ากัน จี้ต้นเรื่องรับผิดชอบ ลั่น ใครก่อเรื่องคนนั้นต้องจ่าย ไม่ควรให้ลูกรับหน้าแทน

จากกรณี ฟอร์ด อินฟลูเอนเซอร์หนุ่ม คนสนิท แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาโต้ข่าวกรณีชาวบ้านอ้างว่าพ่อโกงเงินค่ารับซื้อข้าวและที่ดิน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 70 ล้าน จนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงล่าสุดว่า “ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่ใช่การคิดไปเองแล้วทำให้คนอื่นเสียหาย พื้นที่สาธารณะแต่ความรับผิดชอบเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับ ก่อนจะคอมเมนต์อะไร รบกวนเกรงใจเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยนิดนึงครับ โยงไปทั่วถึงพี่เเพรรี่อีกโอ้ยยย”

ล่าสุด แพรรี่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เป็นครั้งแรก ระบุว่าบางเรื่องเพิ่งรับรู้เรื่องราวพร้อมกับทุกคน ส่วนเรื่องหนี้สินเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ช่วงนั้นตนยังบวชเป็นพระอยู่ แพรรี่ยืนยันว่าคบหากับฟอร์ดแต่ไม่ได้ย้ายไปอยู่บ้านแฟน อยู่บ้านใครบ้านมัน ตนสอนให้ฟอร์ดรู้จักทำงาน ไลฟ์สดขายของ และปักตะกร้าสินค้า ซึ่งแฟนหนุ่มก็เรียนรู้ด้วยตนเอง

ส่วนธุรกิจของทั้งคู่แยกกันอย่างชัดเจน ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน และใช้เงินคนละกระเป๋า เพราะตนตั้งกฎว่าจะไม่ทำธุรกิจร่วมกับแฟน ป้องกันไม่ให้มีปัญหาในอนาคต ครอบครัวของฟอร์ดที่ตนเองสนิทด้วยคือฝั่งยายและป้าที่เลี้ยงดูฟอร์ดมา ตามที่ฟอร์ดเคยเล่าในรายการโหนกระแส แพรรี่นับถือเหมือนญาติผู้ใหญ่ฝั่งแฟน

ประเด็นที่ บังแจ็ค นำรูปภาพครอบครัวไปโพสต์ แพรรี่ชี้แจงว่าเป็นรูปที่ตนลงเองด้วยความให้เกียรติพ่อแม่ของคนรัก แต่ไม่เคยรับรู้เรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อน และยังไม่เห็นหลักฐานที่นำชื่อของตนเองไปแอบอ้าง หากชาวเน็ตคนใดพบเห็นสามารถส่งหลักฐานให้ได้ เพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมาย ยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือส่วนรู้เห็นใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับธุรกิจส่วนตัว แพรรี่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ธุรกิจทุเรียนเริ่มขายตั้งแต่ปี 2565 ก่อนคบหากับฟอร์ด ไม่ได้ใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ แต่ใช้ระบบเครดิตรับของมาขายก่อนแล้วค่อยโอนเงิน รวมทั้งธุรกิจน้ำพริกหรือปลาอินทรีจะเปิดรับพรีออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่ง เมื่อลูกค้าโอนเงินมาจึงเริ่มผลิตส่งให้ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงเช่นกัน

อย่างไรก็ดี แพรรี่เห็นใจกลุ่มชาวบ้านที่อ้างว่าตกเป็นเหยื่อหรือถูกหลอก พร้อมฝากข้อความถึงพ่อของฟอร์ดให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและนำหลักฐานมาแสดงเพื่อครอบครัว การเงียบหายและปล่อยให้ลูก 2 คนออกมารับหน้าแทนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ต้นเรื่องคือพ่อก็ต้องออกมารับผิดชอบ

พร้อมกล่าวขอบคุณ หนุ่ม กรรชัย และรายการโหนกระแสที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากฟอร์ดมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงใด ๆ ก็ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกอย่าง ส่วนที่รับผิดชอบได้ก็ยินดี แต่เรื่องหนี้สิน ใครเป็นคนก่อหนี้หรือโกงเงิน คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง ไม่รู้ว่าโกงหรือไม่โกง แต่ขอพูดแบบเป็นกลางที่สุด

ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณพ่อต้องออกมาพูดหรือชี้แจง ยังไงก็ต้องออกมาพบเข้าหน้าที่อยู่ดี เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ตนพูดในมุมที่เห็นใจผู้เสียหาย ส่วนข้อเท็จจริงใด ๆ ก็ต้องไปว่ากัน ย้ำว่าเงียบหายโโกงไปไม่ได้เพราะฟอร์ดเป็นที่รู้จัก เป็นอินฟลูเอนเซอร์ เรื่องราวบานปลายมาถึงตัวเธอในฐานะลูกสะใภ้ด้วย

อย่างไรก็ดี แพรรี่พูดชัดเจนว่าการคบหากันเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าตนรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนในการทำธุรกิจก็ว่าไปอย่าง ถ้ามีมูลให้โยงได้ไม่ว่าหรอก แต่นี่ไม่เกี่ยวข้องกันกันเลย พร้อมขอบคุณคนที่เข้าใจ

แพรรี่ ไพรวัลย์ แจงเรื่องฟอร์ด
ภาพจาก Facebook : ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ฟอร์ด และแพรรี่
ภาพจาก Facebook : Ford Pakon

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกาหลีฮือฮา วิวาห์เหลนสาวแบ็กบอม คิมกู กับทายาทเครือซีพี หลายคนเพิ่งรู้ ข่าว

สื่อเกาหลีฮือฮา วิวาห์เหลนสาวแพ็กบ็อม คิมกู กับทายาทเครือซีพี หลายคนเพิ่งรู้

15 นาที ที่แล้ว
หวยลาว 10 มิถุนายน 2569 หวยลาว

หวยลาวพัฒนา งวด 10/6/69 อัปเดตผลสดเลข 6 ตัว เลขเด็ดตำราสัตว์ สถิติย้อนหลัง

25 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาตามนัด! อ.น๊อตตี้ ศิษย์ปู่ใหญ่ ปล่อยเลขเด็ด 16 มิ.ย. 69 ฟันธงเลขนี้มาแน่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟอร์ด ปกรณ์ ขอโทษ แพรรี่ ไพรวัลย์ หลังถูกโยงเอี่ยว พ่อโกงเงินชาวบ้าน 70 ล้าน ทำเดือดร้อนวงกว้าง บันเทิง

ฟอร์ด ขอโทษ แพรรี่ หลังถูกโยงเอี่ยว พ่อโกงเงินชาวบ้าน 70 ล้าน ทำเดือดร้อนวงกว้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมื่อคนเลิกเข้าเว็บ สำนักข่าวออนไลน์ จะอยู่รอดอย่างไร ในวันที่ AI ตอบทุกอย่างให้เสร็จ เศรษฐกิจ

คนเลิกเข้าเว็บ สำนักข่าวออนไลน์ จะอยู่รอดอย่างไร ในวันที่ AI ตอบทุกอย่างให้เสร็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต แถลงแล้ว ฉีกสัญญาปิดปาก ปมถูกล่วงละเมิด ก่อนเดินหน้าฟ้องอาญาคดีมรดก ข่าว

ทราย สก๊อต แถลงแล้ว ฉีกสัญญาปิดปาก ปมถูกล่วงละเมิด ก่อนเดินหน้าฟ้องอาญาคดีมรดก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่แจงปมพ่อฟอร์ดโกงชาวบ้าน 70 ล้าน บันเทิง

แพรรี่ แจงดราม่าพ่อฟอร์ด ลั่น เรื่องเกิดตั้งแต่บวชพระ สงสารเหยื่อ ยันเงินคนละกระเป๋า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดรามา สาววีนพนง.เซเว่น ชาวเน็ตขุดวีรกรรม-ปมชีวิตโดดเดี่ยว ชาวบ้านสงสารอยากให้ไปรักษา ข่าว

สรุปดรามา สาววีนพนง.เซเว่น ชาวเน็ตขุดวีรกรรม-ปมชีวิตโดดเดี่ยว ชาวบ้านสงสารอยากให้ไปรักษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟอร์ด ปกรณ์ ไม่รู้พ่อเอาชื่อไปเปิดบัญชี เครียดหากถูกใช้เป็น &quot;บัญชีม้า&quot; เพราะไม่รู้ข้อกฎหมาย บันเทิง

ฟอร์ด ปกรณ์ ไม่รู้พ่อเอาชื่อไปเปิดบัญชี เครียดหากถูกใช้เป็น “บัญชีม้า”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวด่าไรเดอร์ปัญหาชีวิตรุมเร้า นักข่าวสัมภาษณ์เจอถามวุฒิการศึกษา ข่าว

ชีวิตน่าสงสาร สาวด่าไรเดอร์ สามีถูกจับยาเสพติด อยู่คนเดียว ชาวบ้านวอนพารักษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรแกรมแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ช่องถ่ายทอดสด ฟุตบอล

โปรแกรมแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ช่องถ่ายทอดสด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังวิเคราะห์ ผงปริศนาใส่ก๋วยเตี๋ยวคืออะไร หลังต้องหามส่งโรงพยาบาล 16 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจังหวัดนนทบุรีสั่งจำคุก เสือ ดุสิต และพวก 3 ปี ไม่รอลงอาญา ข่าว

ไม่รอด! เสือ ดุสิต ศาลสั่งจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา คดีรุมทำร้ายเหยื่อเจ็บสาหัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯสั่งจำคุก 35 ปี นักวิ่งผิวดำแทงนักวิ่งผิวขาว ทะเลาะกันเรื่องที่นั่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟอร์ด ปกรณ์ ยันไม่เกี่ยวข้อง พ่อบิดเงินชาวบ้านร่วม 70 ล้าน รับห่วง แพรี่ โดนหางเลขไปด้วย บันเทิง

ฟอร์ด ปกรณ์ ยันไม่เกี่ยวข้อง พ่อบิดเงินชาวบ้านร่วม 70 ล้าน รับห่วง แพรรี่ โดนหางเลขไปด้วย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โก๊ะตี๋ แจงปมจดทะเบียนสมรสน้องใบมิ้นต์ บันเทิง

โก๊ะตี๋ พูดสาเหตุ ไม่จดทะเบียนสมรส ยอมรับยังติดอยู่ในใจ ถามกลับผิดตรงไหน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย อ้างฎีกายืนยัน ไม่มีใบสลาก แต่ขึ้นเงินได้ถ้าพิสูจน์กรรมสิทธิ์ได้ ข่าว

พี่หนุ่ม อ่านฎีกายืนยัน ไม่มีใบสลาก แต่ขึ้นเงินได้ถ้าพิสูจน์กรรมสิทธิ์ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาพรุ่งนี้ ศาลอ่านคำพิพากษา คดีวางระเบิดพระพรหม แยกราชประสงค์ ยืดยื้อ 11 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถกหนัก! หลานย่าคนละผัว คบกันได้ไหม ผิดกฎหมายหรือเปล่า? ข่าว

ชาวเน็ตถกหนัก! หลานย่าคนละผัว คบกันได้ไหม ผิดกฎหมายหรือเปล่า?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! คนร้ายนับสิบ กราดยิงแอฟริกาใต้ ตาย 12 ศพ เจ็บ 9 ราย ก่อนขึ้นรถหลบหนี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าสาวสั่งของผ่านแอปฯ โวยไม่ได้ใบเสร็จ ข่าว

ทัวร์ลง! สาวสั่งของจากแอปฯ โวยไรเดอร์ไม่ได้ใบเสร็จ ถามแรง “เรียนจบอะไรมา”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟอร์ด ลั่น &quot;เมนต์อะไรเกรงใจเงินในกระเป๋าตัวเองด้วย&quot; หลังทัวร์ลงปม พ่อ บิดเงิน 70 ล้าน ผู้เสียหายเพียบ บันเทิง

ฟอร์ด ปกรณ์ ลั่น “เมนต์อะไรเกรงใจเงินในกระเป๋าตัวเองด้วย” หลังทัวร์ลงปม พ่อบิดเงินชาวบ้าน 70 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกกรุง! ล่าหัว มาเฟียไนจีเรีย โจรข้ามชาติ ซิ่งรถชนตร. เงินหมุนเวียนร้อยล้าน ข่าวอาชญากรรม

ระทึกกรุง! ล่าหัว มาเฟียไนจีเรีย แก๊งข้ามชาติ ซิ่งรถชนตร. เงินหมุนเวียนร้อยล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าหญิงแอนน์ เสด็จเยือนไทย ในรอบ 40 ปี ย้อนสายสัมพันธ์ 2 ราชวงศ์ ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าหญิงแอนน์ เสด็จเยือนไทย ในรอบ 40 ปี ย้อนสายสัมพันธ์ 2 ราชวงศ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ท่องเที่ยวฯ เผยเอกชนไม่ได้หารือรัฐบาล เรื่องซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก มองอาจติดเรื่องความคุ้มค่า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 17:31 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 17:32 น.
63
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาหลีฮือฮา วิวาห์เหลนสาวแบ็กบอม คิมกู กับทายาทเครือซีพี หลายคนเพิ่งรู้

สื่อเกาหลีฮือฮา วิวาห์เหลนสาวแพ็กบ็อม คิมกู กับทายาทเครือซีพี หลายคนเพิ่งรู้

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569
หวยลาว 10 มิถุนายน 2569

หวยลาวพัฒนา งวด 10/6/69 อัปเดตผลสดเลข 6 ตัว เลขเด็ดตำราสัตว์ สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569

มาตามนัด! อ.น๊อตตี้ ศิษย์ปู่ใหญ่ ปล่อยเลขเด็ด 16 มิ.ย. 69 ฟันธงเลขนี้มาแน่

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569
เมื่อคนเลิกเข้าเว็บ สำนักข่าวออนไลน์ จะอยู่รอดอย่างไร ในวันที่ AI ตอบทุกอย่างให้เสร็จ

คนเลิกเข้าเว็บ สำนักข่าวออนไลน์ จะอยู่รอดอย่างไร ในวันที่ AI ตอบทุกอย่างให้เสร็จ

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569
Back to top button