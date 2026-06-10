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ชีวิตน่าสงสาร สาวด่าไรเดอร์ สามีถูกจับยาเสพติด อยู่คนเดียว ชาวบ้านวอนพารักษา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 16:51 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 16:52 น.
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สาวด่าไรเดอร์ปัญหาชีวิตรุมเร้า นักข่าวสัมภาษณ์เจอถามวุฒิการศึกษา

เพื่อนบ้านย่านนิมิตรใหม่หวาดผวา หลังหญิงด่าไรเดอร์ ด่าทอคนผ่านไปมา คาดเครียดสะสมจากปัญหารุมเร้า แยกตัวอยู่ลำพัง นักข่าวมาสัมภาษณ์ ก็โดนถาม จบปริญญาตรีหรือไม่

ชาวบ้านในหมู่บ้านจัดสรรหรูย่านคลองสามวา ถนนนิมิตรใหม่ 40 กำลังประสบความเดือดร้อนรำคาญและอยู่ในอาการหวาดผวา หลังจากหญิงอายุประมาณ 35 ปี หรือคุณปริม นำไมโครโฟนและลำโพงมาตั้งหน้าบ้านเพื่อด่าทอผู้สัญจรไปมา รวมถึงไรเดอร์ส่งอาหารด้วยถ้อยคำหยาบคาย จนผู้ปกครองไม่กล้าปล่อยบุตรหลานออกมาวิ่งเล่นในพื้นที่ส่วนกลาง

เมื่อย้อนประวัติพบว่าน่าสงสาร สูญเสียแม่ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ และตัดขาดกับญาติพี่น้องทั้งหมด เธอเคยเป็นคนอัธยาศัยดี อาศัยอยู่กับสามี เมื่อขาดสามีที่เป็นเสาหลักจึงเกิดความเครียดสะสม เพราะสามีถูกจับกุมในคดียาเสพติด

หลังอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพัง เริ่มมีอาการผิดปกติ คุยคนเดียว และด่ากราดอย่างไร้สติในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โพสต์โชว์ทะเบียนสมรสบนเฟซบุ๊ก

ในเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อไปดูพบจะคาดต้นเหตุได้ว่า คุณเปรมไม่พอใจร้านขายยาหน้าหมู่บ้านที่ไม่ยอมจ่ายยาต้อลมให้ ร้านค้าไม่ส่งน้ำดื่มตามจำนวนที่สั่งซื้อ เธอจึงระแวงว่าร้านค้ารอบตัวรวมหัวกันกลั่นแกล้ง จึงยืนถือไมโครโฟนด่าทอเพื่อเรียกร้องให้นิติกรรมการหมู่บ้านเข้ามาช่วยเหลือ แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย แต่หญิงคนนี้ปฏิเสธการเจรจาเนื่องจากระแวงว่าเจ้าหน้าที่มาร่วมจัดฉาก

เจ้าตัวยอมรับตอนนี้ สภาพจิตใจย่ำแย่มาก ต้องการให้คนอื่นเข้าใจถึงควาทุกข์ที่เจอ ล่าสุด เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานด้านสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 16:51 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 16:52 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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